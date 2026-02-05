Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ngày 5/2, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Việt Nam Nguyễn Kim Sơn và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Thongsalith Mangnomek đã trao hai văn kiện hợp tác quan trọng trong lĩnh vực giáo dục.

Một trong số đó là việc Việt Nam và Lào sẽ hợp tác thành lập Trường Đại học Việt Nam tại Lào. Ngôi trường này sẽ được thành lập và hoạt động phù hợp với pháp luật của Lào và các điều ước quốc tế có liên quan.

Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở nhu cầu thực tiễn của Lào, ưu tiên các lĩnh vực như khoa học tự nhiên, khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên, kinh doanh và quản lý, công nghệ - kỹ thuật, máy tính và công nghệ thông tin, Việt Nam học, Lào học và các ngành phù hợp khác.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Nguyễn Kim Sơn và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Thongsalith Mangnomek trao các văn kiện hợp tác giáo dục. Ảnh: MOET

Hai Bộ thống nhất phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng đề án thành lập trường, bao gồm cơ sở vật chất, chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, cơ cấu tổ chức, cơ chế quản trị và lộ trình phát triển, đồng thời thành lập nhóm công tác chung để triển khai các nội dung hợp tác.

Ngoài ra, Việt Nam cũng bàn giao 27.500 cuốn sách tiếng Việt từ lớp 1 đến lớp 12 cùng 1.000 cuốn Sổ tay hướng dẫn tích hợp nội dung lịch sử mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước cho Bộ Giáo dục và Thể thao Lào.

Hai Bộ trưởng còn trao đổi về việc ký bản ghi nhớ hợp tác dạy tiếng Lào tại Việt Nam, tăng cường dạy tiếng Việt tại Lào và đưa học sinh Lào sang học tập tại các trường phổ thông nội trú của Việt Nam. Văn bản này dự kiến được ký kết trong quý I/2026.

Dự kiến trong năm 2026, Việt Nam sẽ triển khai thí điểm dạy tiếng Lào tại 9 trường phổ thông thuộc 9 tỉnh biên giới giáp Lào. Hiện nay, Bộ GD-ĐT đã sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật, cho phép các trường phổ thông nội trú tiếp nhận học sinh Lào vào học tập.