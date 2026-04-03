Một lô hàng chuối và một lô hàng ổi của Việt Nam đang trên tàu biển đi tới Trung Đông thì phải quay về Việt Nam do chiến sự nổ ra. Điều này khiến các doanh nghiệp xuất khẩu e dè và lo ngại rủi ro khi vận chuyển hàng hóa.

Câu chuyện trên được ông Lê Châu Thái Vũ - Phó Chủ tịch CLB Doanh nông Việt Nam, đưa ra tại hội thảo “Chiến lược Halal: Kết nối thực phẩm Việt vào thị trường GCC và Đông Nam Á” ngày 3/4, với mong muốn cơ quan chức năng đưa ra lời khuyên cho các công ty xuất khẩu hàng sang Trung Đông thời điểm này.

Giá cước vận chuyển tăng 500%

Trả lời cho băn khoăn từ phía doanh nghiệp, ông Trương Xuân Trung, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại UAE, cho biết, với tình hình xung đột hiện nay, sự gián đoạn trong giao dịch không phải do doanh nghiệp nhập khẩu hay xuất khẩu mà là do các hãng tàu không dám chở hàng vào vùng biển Ba Tư.

“Các cảng trong UAE vẫn hoạt động bình thường nhưng tàu không dám đi vào để giao hàng”, ông Trung trao đổi trực tuyến từ quốc gia Trung Đông này.

Cũng theo ông, ngay cả đại siêu thị Lulu (UAE) cũng không dám vận chuyển đơn hàng mới mà chỉ xử lý các đơn hàng còn đang đợi ngoài vùng biển Ấn Độ Dương, chưa cập được cảng. Đặc biệt, để đảm bảo phân phối hàng tươi, Lulu còn chấp nhận sử dụng chuyên cơ bay sang Ấn Độ để nhập hàng về nước.

Từ cách thức này, ông cho rằng, doanh nghiệp Việt có thể tận dụng các đường bay giữa Dubai, Abu Dhabi (UAE) và Hà Nội, TPHCM để vận chuyển hàng. Tuy nhiên, đây là phương án không khả thi với doanh nghiệp vừa và nhỏ do chi phí cao.

Tại UAE, súp lơ xanh thường có giá 7-8 Dirham/kg. Tuy nhiên, khi được vận chuyển bằng đường hàng không từ Ấn Độ, giá đã tăng gấp 3 lần, lên khoảng 25 Dirham/kg (gần 180.000 đồng).

Một hướng đi khác là đi tàu tới Oman sau đó vận chuyển hàng bằng đường bộ tới UAE cũng như các quốc gia khác. Dẫu vậy, ông Trung đánh giá, phương án này phải thực hiện các thủ tục phức tạp.

Ông Tạ Xuân Hiển, Phó Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam tại UAE, cũng khẳng định, rất ít hãng tàu dám nhận vận chuyển hàng tại thời điểm này. Mặt khác, giá cước vận chuyển tại khu vực đã tăng tới gần 500%.

Ngay cả các doanh nghiệp tại UAE cũng không có phương án khả dĩ ở thời điểm này ngoài việc đàm phán hợp đồng về thời gian giao hàng, bởi cả bên mua và bên bán đều hiểu tình hình xung đột bất khả kháng hiện tại.

Phương án xử lý hàng xuất khẩu sang Trung Đông

Là doanh nghiệp vận tải có 20 văn phòng trên toàn thế giới, ông Nguyễn Minh Chánh - Quản lý văn phòng Cần Thơ, Bee Logistics Corporation, đưa ra 4 cách thức có thể áp dụng nếu đơn hàng gặp trục trặc khi vận chuyển sang Trung Đông.

Thứ nhất, trong trường hợp hãng tàu phải quay về và không thể hoàn thành hành trình, các công ty cung cấp dịch vụ logistics có thể liên hệ hãng tàu để hỗ trợ khách hàng bằng cách cùng chia sẻ chi phí, đề nghị mức phí hỗ trợ khi đưa lô hàng quay lại Việt Nam.

Thứ hai, công ty logistics tư vấn cho đối tác mua hàng ngay tại cảng chuyển tải (nơi hàng hóa được dỡ xuống từ tàu lớn, sau đó xếp lên tàu nhỏ hoặc phương tiện khác để tiếp tục vận chuyển đến cảng đích cuối cùng). Việc đàm phán giá và bán lô hàng đã chuyển tải sẽ giúp doanh nghiệp xuất khẩu tiết kiệm thời gian, chi phí hơn so với việc đưa hàng về Việt Nam.

Thứ ba, đơn vị cung ứng dịch vụ logistics có thể nhờ hãng tàu hỗ trợ, bán thanh lý luôn lô hàng đang vận chuyển. Bởi, hãng tàu có mối quan hệ với mạng lưới mua hàng và biết rõ cần rao bán hàng cho ai.

Thứ tư, nếu công ty logistics biết được hãng tàu nào có thể di chuyển tới thị trường Trung Đông thì ngay sau khi hàng quay về cảng TPHCM, sẽ được bốc luôn lên tàu đi ngược lại Trung Đông. Trong ngày 26/3, đã có hãng tàu cập được một số cảng ở Trung Đông.

Trong bối cảnh khó khăn về logistics, thị trường Halal vẫn được đánh giá là đầy tiềm năng. Theo Thương vụ Việt Nam tại UAE, nền kinh tế Halal toàn cầu hiện đạt quy mô 5.000 tỷ USD và dự kiến sẽ tăng gấp đôi, lên 10.000 tỷ USD vào năm 2028. Trong đó, Trung Đông là thị trường trọng điểm khi chiếm tới 62,5% tỷ trọng toàn cầu, với quy mô dự kiến đạt 380 tỷ USD vào năm 2030 cùng nền tảng 500 triệu người tiêu dùng Hồi giáo. Đặc biệt, khu vực này đang phải nhập khẩu tới 85-90% nhu cầu lương thực và thực phẩm. Thương vụ Việt Nam tại UAE khuyến nghị các doanh nghiệp cần khẩn trương chuẩn hóa “giấy thông hành” Halal, thiết kế bao bì bản địa hóa với song ngữ (Anh - Ả Rập) và đẩy mạnh khai thác các nền tảng thương mại điện tử - nơi đang chiếm hơn 80% giao dịch hàng tiêu dùng Halal tại khu vực.