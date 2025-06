Theo báo The Nation, trong tối 21/6, Trung tướng Boonsin Padklang, Tư lệnh Quân khu 2 của Thái Lan đã ký lệnh tạm thời đóng cửa khẩu Chong Sai Taku tại tỉnh Buri Ram ở khu vực đông bắc giáp biên giới Campuchia.

"Quyết định này được ban hành dựa theo một chỉ đạo khác của Lục quân Hoàng gia Thái Lan. Chỉ đạo này cho phép Quân khu 2 kiểm soát việc mở và đóng các cửa khẩu dọc theo biên giới Thái Lan - Campuchia nhằm đảm bảo an toàn công cộng, bảo vệ lãnh thổ và giữ vững an ninh quốc gia", nguồn tin của The Nation cho biết.

Trung tướng Boonsin Padklang - Tư lệnh Quân khu 2 của Thái Lan. Ảnh: The Nation

Tới sáng nay (22/6), đảng cầm quyền Pheu Thai của Thái Lan đã lên tiếng chỉ trích hành vi "không phù hợp" của Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen, đồng thời cảnh báo về các biện pháp đáp trả, bao gồm cả hạ cấp quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

"Chính phủ Thái Lan nhận thức rõ tính nhạy cảm của vấn đề và đang tiến hành các bước đi một cách cẩn trọng, nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia cũng như gìn giữ hòa bình cho người dân. Hiện Thái Lan đã siết chặt kiểm soát hoạt động mở và đóng các cửa khẩu biên giới với Campuchia, phù hợp với các nghị quyết của Hội đồng An ninh quốc gia", bà Khattiya Sawasdipol, phát ngôn viên của đảng Pheu Thai nói.

Các quan chức Chính phủ Thái Lan tiết lộ, Bangkok đã gửi công hàm phản đối chính thức tới Đại sứ Campuchia tại Thái Lan, đồng thời triệu hồi Đại sứ Thái Lan tại Phnom Penh về nước để tham vấn.

Ngược lại, Thủ tướng Campuchia Hun Manet ngày 22/6 đã tuyên bố đóng cửa vĩnh viễn hai trạm kiểm soát biên giới tại tỉnh Oddar Meanchey, nhằm đáp trả điều ông mô tả là "quyết định đơn phương của quân đội Thái Lan về việc đóng cửa khẩu mà không tham vấn hoặc phối hợp với Campuchia".

"Tôi quan ngại về quan điểm trái chiều từ Thái Lan. Trong khi Thủ tướng Paetongtarn nhiều lần kêu gọi đối thoại song phương để mở lại các cửa khẩu biên giới, quân đội Thái Lan lại liên tục có những hành động ngược lại. Tôi không rõ đây là chiến lược hay là sự thiếu đồng thuận giữa chính phủ và quân đội Thái Lan", ông Hun Manet nhận xét.

Ông Hun Manet khẳng định, Chính phủ Campuchia luôn duy trì sự thống nhất và nhất quán từ cấp lãnh đạo cao nhất đến lực lượng quân đội. Thủ tướng Campuchia nhấn mạnh rằng nước này không nhất thiết phải đàm phán để mở lại biên giới.

"Nếu Thái Lan muốn các cửa khẩu biên giới hoạt động bình thường như trước, quân đội Thái Lan chỉ cần tự mở cửa và chúng tôi sẽ làm điều tương tự trong vòng 5 giờ đồng hồ. Việc này không cần đàm phán, chỉ cần một sự thiện chí chân thành từ phía Thái Lan", ông Hun Manet nói thêm.