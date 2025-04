Mới đây, TECHVIFY xuất sắc đạt vị trí Top 4 tại cuộc thi "LLMs: You Can't Please Them All" do Kaggle tổ chức, vượt qua hơn 1.700 đội thi từ khắp nơi trên thế giới. Cuộc thi nhằm kiểm thử khả năng chống chịu của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) trước những tấn công khai thác điểm yếu, đồng thời đánh giá tính công bằng và độ tin cậy của hệ thống AI. Mô hình ngôn ngữ lớn ngày càng được sử dụng rộng rãi nhưng cũng đối mặt với rủi ro thiên kiến nội tại hoặc bị thao túng bằng các kỹ thuật tấn công (jailbreaks). Việc đảm bảo độ chính xác và khách quan trong đánh giá AI là một thách thức lớn, đòi hỏi những giải pháp sáng tạo và hiệu quả.

TECHVIFY đạt vị trí Top 4 tại cuộc thi do Kaggle tổ chức. Nguồn: TECHVIFY

Với chiến lược thi đấu bài bản và cách tiếp cận khoa học, đội ngũ nghiên cứu TECHVIFY đã xuất sắc phát hiện các điểm yếu của mô hình AI và đưa ra giải pháp cải thiện tính công bằng của hệ thống đánh giá tự động. Kết quả là TECHVIFY đạt điểm số tuyệt đối, giành giải thưởng 10.000 USD, ghi dấu ấn mạnh mẽ trong cộng đồng AI toàn cầu.

Bên cạnh thành công tại Kaggle, TECHVIFY còn phát triển nhiều sản phẩm AI ứng dụng thực tế, giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành và nâng cao hiệu suất. Talena là nền tảng tuyển dụng AI giúp doanh nghiệp lọc ứng viên chính xác, tạo JD thông minh và phân tích dữ liệu nhân sự theo thời gian thực. Với hệ thống quản lý hồ sơ ứng viên thông minh, Talena giúp sàng lọc, phân loại và đánh giá ứng viên bằng AI, đồng thời gợi ý mô tả công việc thu hút ứng viên phù hợp.

Trong khi đó, Thetus là lễ tân ảo AI giúp tự động hóa quy trình đón tiếp khách hàng. Với khả năng giao tiếp bằng giọng nói tự nhiên, nhận diện khuôn mặt và truy xuất thông tin thông minh, Thetus mang đến trải nghiệm đón tiếp chuyên nghiệp, tối ưu hóa vận hành cho khách sạn, bệnh viện và doanh nghiệp.

Tradewise là trợ lý giao dịch thông minh, hỗ trợ nhà đầu tư truy cập thông tin tài chính một cách nhanh chóng và chính xác; giao tiếp bằng ngôn ngữ tự nhiên giúp người dùng tìm kiếm dữ liệu dễ dàng...

TECHVIFY liên tục phát triển nhiều sản phẩm AI ứng dụng thực tế, giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành và nâng cao hiệu suất. Ảnh: TECHVIFY

Heica là chatbot AI đa năng với khả năng ứng dụng linh hoạt trong nhiều lĩnh vực. Với công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), Heica có thể trích xuất và phân tích dữ liệu thông minh, đồng thời cho phép doanh nghiệp toàn quyền kiểm soát dữ liệu, đảm bảo bảo mật. Nhờ khả năng ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như Sales, HR, Marketing và quản lý doanh nghiệp, Heica đang trở thành công cụ đắc lực giúp doanh nghiệp tối ưu hóa vận hành và nâng cao hiệu suất làm việc.

Ông Lê Bùi Phúc - Trưởng bộ phận Nghiên cứu & Phát triển TECHVIFY chia sẻ: "Việc đạt Top 4 tại cuộc thi của Kaggle là một bước tiến quan trọng, chứng minh năng lực của TECHVIFY trong việc nghiên cứu và ứng dụng AI vào thực tiễn. Đây không chỉ là một giải thưởng mà còn là động lực để chúng tôi tiếp tục phát triển các giải pháp AI sáng tạo, giúp doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất vào vận hành và phát triển bền vững”.

Ông Lê Bùi Phúc - Trưởng bộ phận Nghiên cứu & Phát triển TECHVIFY. Ảnh: TECHVIFY

Chia sẻ về tầm nhìn phát triển AI của TECHVIFY, ông Nguyễn Xuân Hiếu - CEO công ty chia sẻ: "TECHVIFY không ngừng đầu tư vào nghiên cứu và phát triển AI với mục tiêu đưa công nghệ này vào thực tế, tạo ra giá trị thiết thực cho doanh nghiệp. Chúng tôi tin rằng AI không chỉ là một xu hướng, mà còn là tương lai của ngành công nghệ. Trong thời gian tới, TECHVIFY sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác chiến lược, mở rộng hệ sinh thái AI và mang đến các giải pháp tiên tiến, giúp doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế tối ưu vận hành và phát triển bền vững”.

Ảnh: TECHVIFY

Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và chiến lược công nghệ bài bản, TECHVIFY tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, đưa AI ứng dụng rộng rãi vào các ngành công nghiệp, từ tài chính, nhân sự, đến chăm sóc khách hàng và vận hành doanh nghiệp. Trong tương lai, TECHVIFY sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu AI, mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức công nghệ hàng đầu và mang đến những sản phẩm tiên tiến, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam và vươn ra thế giới.

Minh Hoà