Tuần trước, Google giới thiệu Gemini 2.5 - mô hình AI tiên tiến nhất của công ty cho đến nay, với khả năng suy luận tích hợp. Mô hình này có thể phân tích thông tin phức tạp với sự hiểu biết theo ngữ cảnh để đưa ra kết luận logic chính xác.

Google bất ngờ miễn phí Gemini 2.5 Pro cho tất cả người dùng. Ảnh: Shutterstock

Mô hình mới này ban đầu chỉ dành riêng cho những ai sẵn sàng trả 20 USD/tháng để đăng ký gói Gemini Advanced. Tuy nhiên, chưa đầy một tuần sau, Google đã gây bất ngờ khi mở quyền truy cập miễn phí cho tất cả người dùng.

“Đội ngũ đang làm việc hết công suất, TPU hoạt động hết hiệu suất, và chúng tôi muốn đưa mô hình thông minh nhất của mình đến tay nhiều người hơn càng sớm càng tốt,” tài khoản X chính thức của Gemini App viết trong một chuỗi bài đăng giải thích về quyết định này.

Với việc nhiều người đăng ký gói Advanced phản hồi thắc mắc về lý do họ phải trả phí nếu người dùng miễn phí cũng có thể sử dụng mô hình mới, tài khoản chính thức đã nhấn mạnh rằng người dùng Advanced vẫn có trải nghiệm tốt hơn. Người dùng miễn phí bị giới hạn tần suất sử dụng, trong khi điều này không áp dụng cho người dùng Advanced.

Tài liệu chính thức cũng khẳng định rằng người dùng chuyên sâu vẫn sẽ muốn đăng ký tài khoản trả phí. Cụ thể, đối với mô hình Gemini 2.5 Pro Experimental, người dùng Advanced có thể thực hiện gấp 4 lần số yêu cầu mỗi phút (20 so với 5), gấp 4 lần số yêu cầu mỗi ngày (100 so với 25) và gấp đôi số lượng token mỗi phút (2 triệu so với 1 triệu).

Dù chỉ mới ra mắt chưa đầy một tuần, Gemini 2.5 Pro đã gây ấn tượng mạnh mẽ. Mô hình này đang đứng đầu bảng xếp hạng LMArena, vượt qua ChatGPT-4o và đánh bại các đối thủ về toán học, viết sáng tạo và khoa học. Tuy nhiên, nó vẫn tụt hậu so với mô hình của OpenAI về lập trình và khả năng xử lý hội thoại đa lượt.

Đáng chú ý, Gemini 2.5 đạt 18,8% trong bài kiểm tra Humanity’s Last Exam – một bài test nhằm đánh giá khả năng sử dụng kiến thức phức tạp của AI. Thành tích này giúp nó vượt qua các đối thủ như OpenAI o3-mini (14%), GPT-4.5 (6,4%), Claude 3.7 Sonnet (8,9%) và DeepSeek R1 (8,6%).

Dù vậy, Gemini 2.5 Pro vẫn thấp hơn so với điểm 26% của mô hình Deep Research của OpenAI. Tuy nhiên, sự so sánh này không hoàn toàn công bằng, vì Deep Research có khả năng tìm kiếm trên web, giúp nó có lợi thế trong các câu hỏi yêu cầu kiến thức tổng hợp.

(Theo Tomsguide)