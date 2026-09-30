Mitsubishi Pajero là mẫu SUV 7 chỗ quen thuộc tại Việt Nam, nổi bật với thiết kế khung gầm chắc chắn, hệ dẫn động 4x4 và động cơ dung tích lớn. Sau hơn 20 năm sử dụng, những chiếc Pajero đời cũ hiện có mức giá khá rộng, phụ thuộc nhiều vào nguồn gốc, phiên bản, tình trạng máy móc, thân vỏ và nội thất.

Khảo sát thị trường xe cũ tháng 9/2026 cho thấy Mitsubishi Pajero đời 2007 đang được rao bán từ khoảng 109 triệu đồng, trong khi xe đời 2006 có giá từ 138 triệu đồng. Với đời 2005, giá xe được chào bán khoảng 150 triệu đồng, còn Pajero đời 2001 dao động khoảng 82-130 triệu đồng tùy phiên bản và tình trạng.

Trong khi đó, giá khởi điểm của những chiếc Pajero do các cơ quan Nhà nước đưa ra thanh lý thấp hơn đáng kể. Đáng chú ý nhất là chiếc Pajero đời 2001 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, có giá khởi điểm chỉ 45 triệu đồng. Xe mang biển kiểm soát 81B-1629, sử dụng động cơ xăng 4G64, số chỗ ngồi 7 và được sản xuất tại Việt Nam.

Với mức giá này, nếu so với những chiếc Pajero 2001 đang được rao trên thị trường, giá khởi điểm của xe thanh lý thấp hơn khoảng vài chục triệu đồng.

Một chiếc khác đời 2007 do Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai đưa ra thanh lý có giá khởi điểm 47 triệu đồng. Đây là Pajero GLV6V33VH, 7 chỗ, sản xuất tại Việt Nam, sử dụng động cơ xăng 6G72 dung tích 2.972cc, hệ dẫn động 4x4 và hộp số sàn. Xe có kích thước 4.755 x 1.695 x 1.955 mm, chiều dài cơ sở 2.725 mm.

Điểm đáng chú ý là hồ sơ tài sản ghi chiếc xe đã quá thời gian sử dụng để tính hao mòn theo quy định, đồng thời đã hư hỏng và không sử dụng được. Tuy nhiên, hồ sơ pháp lý vẫn có giấy đăng ký xe và giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường có hiệu lực đến hết ngày 14/6/2027. Đây là yếu tố người mua cần kiểm tra kỹ khi xem xét tài sản thanh lý.

Nếu chiếc Pajero đời 2007 trên được so với giá xe cùng đời đang rao bán, mức 47 triệu đồng thấp hơn đáng kể. Thị trường hiện có những chiếc Pajero 2007 được chào từ khoảng 109 triệu đồng, trong khi nhiều xe có tình trạng tốt hơn được rao 150-198 triệu đồng.

Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Gia Lai cũng đưa một chiếc Pajero đời 2005 ra thanh lý với giá khởi điểm 65 triệu đồng. Xe có ngoại thất màu xám, 7 chỗ, dẫn động 4x4. Hồ sơ ghi động cơ 6G72 và dung tích 1.972cc. Xe đã qua sử dụng, thân vỏ có nhiều vết xước, gầm có nhiều vị trí gỉ sét, nội thất xuống cấp, ghế bong tróc.

Đáng chú ý, động cơ được mô tả đã cũ, có hiện tượng hao nhớt, hao xăng và khói ra pô nhiều, dù máy vẫn hoạt động. Cụm đề, điều hòa và hộp số sàn còn sử dụng bình thường, lốp ở tình trạng bình thường và chiếc xe vẫn có thể vận hành. Với giá khởi điểm 65 triệu đồng, chiếc xe thấp hơn đáng kể so với một số Pajero 2005 đang được rao khoảng 150 triệu đồng trở lên trên thị trường.

Thiết kế của Mitsubishi Pajero 2005. Ảnh minh hoạ: Chợ xe miền Bắc

Chiếc có giá khởi điểm cao nhất trong nhóm là Pajero đời 2006 của Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai, ở mức 133 triệu đồng. Xe sử dụng động cơ xăng 6G72 dung tích 2.972cc, dẫn động 4x4. Xe được sản xuất tại Việt Nam, có kích thước tương tự bản 2007 với chiều dài 4.755 mm, rộng 1.695 mm, cao 1.955 mm và chiều dài cơ sở 2.725 mm.

Tuy nhiên, tình trạng thực tế của chiếc xe cũng không còn tốt. Hồ sơ ghi động cơ hoạt động không ổn định, xe hao mòn theo thời gian; gầm cũ, bám bụi và có gỉ sét. Dàn đề máy còn hoạt động, lốp mòn ít nhưng vành xe bị bong lớp sơn. Nội thất xuống cấp do sử dụng nhiều, trong khi lớp sơn nguyên bản có một số vị trí trầy xước, bong tróc.

So với thị trường, giá khởi điểm 133 triệu đồng của chiếc xe này không tạo ra khoảng cách quá lớn nếu đặt cạnh các Pajero 2006 đang rao bán từ 138 triệu đồng. Tuy nhiên, những chiếc trên sàn xe cũ có tình trạng khác nhau, trong đó có xe được chủ nhân giới thiệu đã bảo dưỡng kỹ, nội ngoại thất đẹp hoặc số km thấp.

Điểm chung của những chiếc Pajero thanh lý này là mức giá khởi điểm thấp hơn đáng kể so với nhiều xe cùng đời trên thị trường, nhưng đổi lại người mua phải chấp nhận tình trạng xe đã sử dụng trong thời gian dài. Đặc biệt, chiếc đời 2007 giá 47 triệu đồng được xác định đã hư hỏng, không sử dụng được; chiếc đời 2005 có tình trạng hao nhớt, hao xăng, khói nhiều; còn xe đời 2006 có động cơ hoạt động không ổn định và nhiều chi tiết đã xuống cấp.

Về ưu điểm, Pajero đời cũ vẫn có cấu hình 7 chỗ, gầm xe cao, hệ dẫn động 4x4 và động cơ dung tích lớn ở nhiều phiên bản, phù hợp với người cần một chiếc SUV cũ có khả năng chở người và vận hành trên nhiều loại địa hình. Kết cấu xe cũng khá đơn giản so với nhiều mẫu SUV đời mới.

Ngược lại, tuổi đời trên 20 năm khiến rủi ro về máy móc, hệ thống điện, điều hòa, hệ thống treo, gầm bệ và thân vỏ là điều cần tính đến. Các xe thanh lý có tình trạng xuống cấp còn có thể phát sinh thêm chi phí sửa chữa, phục hồi trước khi đưa vào sử dụng. Đặc biệt, với những chiếc được xác định đã hư hỏng hoặc không sử dụng được, mức giá khởi điểm thấp chưa phản ánh tổng chi phí để đưa xe trở lại trạng thái vận hành.

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