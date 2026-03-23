Trong số các ngân hàng TMCP, Nam A Bank là ngân hàng tổ chức ĐHĐCĐ sớm nhất, diễn ra sáng 20/3 tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Đại hội năm nay, nhà băng này đặt mục tiêu kiện toàn bộ máy lãnh đạo nhiệm kỳ mới (2026-2031).

Các thành viên HĐQT Nam A Bank nhiệm kỳ mới bao gồm: Ông Trần Ngô Phúc Vũ, ông Trần Ngọc Tâm, bà Võ Thị Tuyết Nga, ông Trần Khải Hoàn, ông Nguyễn Đức Minh Trí, bà Ngô Thị Hồng Vân và ông Phạm Công Tuấn Hạ.

Các ngân hàng sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thời gian tới

Một trong những nội dung trọng tâm nhận được sự đồng thuận của cổ đông là phương án tăng vốn điều lệ thêm hơn 5.431 tỷ đồng. Kế hoạch này sẽ được triển khai ngay trong quý II và quý III/2026 thông qua ba hình thức: phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Khi hoàn tất các đợt phát hành, vốn điều lệ của Nam A Bank sẽ tăng từ 17.157 tỷ đồng lên hơn 22.588 tỷ đồng.

Sau Nam A Bank, lần lượt ABBank, NCB, VIB và ACB sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 trong khoảng thời gian từ 31/3 đến 9/4.

Cao điểm của mùa ĐHĐCĐ các ngân hàng là ngày 24/4, khi có ít nhất 7 nhà băng đã chốt ngày này gồm: BIDV, HDBank, MSB, TPBank, VietBank, VietinBank và Vietcombank.

Một trong những sự kiện thu hút sự chú ý năm nay là ĐHĐCĐ của Sacombank. Lần đầu tiên ngân hàng này tổ chức ĐHĐCĐ ở Phú Thọ, thay vì TPHCM như mọi năm.

Bên cạnh đó, những nội dung của đại hội cũng rất đáng quan tâm, như: Tờ trình chuyển trụ sở chính ở số 266-268 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TPHCM đến địa điểm khác; Tờ trình xin gia hạn Đề án tái cơ cấu sau sáp nhập của ngân hàng.

Theo HĐQT Sacombank, việc thực hiện Đề án tái cơ cấu ngân hàng vẫn còn một số nội dung chưa thể hoàn thành theo đúng tiến độ, chủ yếu do công tác xử lý và thu hồi nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm của các khoản nợ tồn đọng còn gặp nhiều khó khăn do phụ thuộc vào quá trình xử lý pháp lý. Một số tài sản bảo đảm có tính pháp lý phức tạp, cần thêm thời gian để hoàn thiện thủ tục.

Việc khắc phục triệt để các tồn tại theo kết luận thanh tra cần gắn với quá trình củng cố lại hệ thống quản trị, quy trình nghiệp vụ và tổ chức bộ máy. Sacombank cho biết đang tiếp tục đẩy mạnh triển khai tái cấu trúc toàn diện bộ máy nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực quản trị và kiểm soát rủi ro.

Do đó, HĐQT Sacombank trình đại hội cổ đông thông qua việc gia hạn thời gian thực hiện đề án đến hết năm 2030.

Bên cạnh đó, Sacombank cũng đề xuất đổi tên tiếng Việt từ “Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín” thành “Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc”.