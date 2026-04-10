Hệ sinh thái giải trí do Cha Ga Won đứng đầu đang đối mặt với khủng hoảng khi vướng nghi vấn nợ thù lao, vi phạm hợp đồng và thiếu minh bạch tài chính. Trong bối cảnh nữ CEO bị cáo buộc lừa đảo, nhiều nghệ sĩ trực thuộc One Hundred, Big Planet Made và INB100 đã có động thái rời đi, làm gia tăng bất ổn nội bộ.

Theo Daum, 3 ca sĩ Chen, Baekhyun và Xiumin đã gửi văn bản pháp lý vào cuối tháng 3, thông báo chấm dứt hợp đồng độc quyền với công ty. Các nghệ sĩ cho biết đã nhiều lần yêu cầu làm rõ vấn đề thanh toán thù lao nhưng không nhận được phản hồi thỏa đáng, buộc phải đưa ra quyết định rời đi.

Chen, Xiumin và Baekhyun từng là thành viên của nhóm EXO.

Trước đó, họ cũng từng vướng tranh chấp hợp đồng với SM Entertainment vào năm 2023, xoay quanh vấn đề minh bạch thu nhập.

Không chỉ 3 cựu thành viên EXO, làn sóng rời công ty còn lan sang nhiều nghệ sĩ khác. Nam ca sĩ Taemin cũng đã kết thúc hợp đồng với Big Planet Made sau gần 2 năm gắn bó. Ngoài vấn đề tài chính, có thông tin cho rằng Cha Ga Won từng ký kết hợp đồng bên ngoài mà chưa có sự đồng thuận của nam nghệ sĩ.

Nhóm VIVIZ thông báo chấm dứt hợp đồng với Big Planet Made từ ngày 4/3, với lý do công ty vi phạm nghĩa vụ thanh toán và không đảm bảo hoạt động quản lý.

Phía đại diện pháp lý cho biết tình trạng chậm chi trả đã kéo dài từ cuối năm 2025, đồng thời nhiều kế hoạch như phát hành album cũng bị hủy bỏ. Thậm chí, một số chi phí hoạt động phải do cá nhân các thành viên tự chi trả.

Đáng chú ý, phần lớn thành viên nhóm The Boyz cũng đã thông qua đại diện pháp lý để chấm dứt hợp đồng với One Hundred với lý do vi phạm nghiêm trọng điều khoản hợp đồng và làm mất niềm tin.

Theo phía nghệ sĩ, họ không được cung cấp báo cáo thanh toán chi tiết trong thời gian dài, trong khi các điều kiện làm việc cơ bản như phương tiện di chuyển, chỗ ở hay phòng tập luyện đều bị cắt giảm hoặc gián đoạn, ảnh hưởng trực tiếp đến lịch trình hoạt động.

Ngoài ra, nam diễn viên Lee Seung Gi cũng được xác nhận đã gửi thông báo chấm dứt hợp đồng với Big Planet Made vào cuối tháng 3. Đại diện pháp lý cho biết quyết định này xuất phát từ việc công ty vi phạm các điều khoản hợp đồng, đặc biệt liên quan đến nghĩa vụ thanh toán và quản lý.

Trước làn sóng nghệ sĩ rời đi, phía công ty cho biết đang nỗ lực ổn định tình hình và giải quyết các vấn đề thông qua đàm phán. Tuy nhiên, khủng hoảng càng nghiêm trọng khi Cha Ga Won bị cáo buộc lừa đảo số tiền khoảng 30 tỷ won (hơn 500 tỷ đồng). Theo cơ quan chức năng, bà bị nghi sử dụng danh tiếng của nghệ sĩ để kêu gọi hợp tác kinh doanh, nhận tiền đặt cọc nhưng không triển khai dự án như cam kết.

Những bê bối liên tiếp, từ tranh chấp tài chính đến điều tra pháp lý đang đẩy hệ sinh thái này vào giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi thành lập.

Tin tức về vụ việc của nữ CEO Cha Ga Won: