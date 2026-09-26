Thời gian quý IV thường là giai đoạn cao điểm nhất của thị trường ô tô Việt Nam khi nhu cầu mua sắm tăng, các hãng đồng loạt tung sản phẩm mới và triển khai chương trình kích cầu.

Năm nay, cuộc đua càng đáng chú ý khi hàng loạt mẫu xe Nhật Bản được cho là sẽ xuất hiện, trải rộng từ SUV, crossover đến MPV và sedan. Có mẫu đã được hãng xác nhận kế hoạch ra mắt tại Việt Nam, trong khi một số cái tên khác mới chỉ được hé lộ bởi một số nguồn tin từ đại lý.

Dưới đây là những mẫu xe Nhật Bản đáng chú ý sắp được đưa về Việt Nam trong quý IV tới:

Lexus ES thế hệ mới với 2 phiên bản điện hoá

Theo thông tin mới nhất được hãng xe sang Nhật Bản hé lộ, Lexus ES thế hệ mới sẽ chính thức được giới thiệu tại Việt Nam vào ngày 7/10. Theo thông tin từ đại lý, xe dự kiến gồm hai bản ES 350h hybrid có giá khoảng 2,5 tỷ đồng và một bản thuần điện ES 500e với giá dự kiến khoảng 3 tỷ đồng.

Thế hệ mới của Lexus ES tăng đáng kể kích thước so với thế hệ trước đây. Ảnh: Lexus

Điểm đáng chú ý là lần đầu dòng sedan hạng sang này có phiên bản thuần điện Lexus ES 500e. Phiên bản cao cấp này sử dụng hai mô-tơ điện trên hai cầu, tổng công suất 338 mã lực, hệ dẫn động 4 bánh DIRECT4 và pin 74,7kWh. Theo thông số tại Mỹ, xe có thể di chuyển khoảng 438-444km mỗi lần sạc, tùy kích thước mâm, đồng thời hỗ trợ sạc nhanh DC 150kW.

Mazda CX-5 thế hệ mới, thay đổi lớn về thiết kế

Mazda CX-5 thế hệ thứ 3 dự kiến được THACO ra mắt thị trường Việt Nam trong tháng 11. Trước đó, mẫu crossover cỡ C này từng được trưng bày tại sự kiện giới thiệu showroom Mazda Flagship ở Việt Nam cuối năm 2025.

Mazda CX-5 có thể được THACO giới thiệu trong tháng 11 tới. Ảnh: Mazda

So với thế hệ hiện hành, CX-5 mới thay đổi khá mạnh về thiết kế, chuyển sang phong cách góc cạnh, hầm hố hơn. Nội thất cũng được làm mới với cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình giải trí 8 inch.

Tại một số thị trường, xe sử dụng động cơ xăng 2.5L kết hợp hệ thống mild-hybrid 24V, cho công suất 140 mã lực và mô-men xoắn 238Nm, đi cùng hộp số tự động 6 cấp. Ngoài ra còn có phiên bản chỉ sử dụng động cơ xăng. Giá bán tại Việt Nam hiện chưa được công bố.

Mitsubishi Outlander thế hệ mới trở lại

Sau khi dừng bán Outlander từ cuối năm 2025 để tập trung cho Destinator, Mitsubishi dự kiến đưa mẫu C-SUV này trở lại Việt Nam trong năm nay. Mẫu xe mới sẽ được nhập khẩu từ Nhật Bản, thuộc thế hệ thứ 4 và được định vị cao hơn Destinator.

Mitsubishi Outlander thế hệ mới sắp trở lại Việt Nam. Ảnh: Mitsubishi

Mitsubishi Việt Nam hiện chưa công bố cấu hình dành cho thị trường trong nước. Tại Nhật Bản, Outlander thế hệ mới chủ yếu sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV), gồm động cơ xăng 2.4L và hai mô-tơ điện trên hai cầu. Bộ pin 22,7kWh cho phạm vi hoạt động thuần điện khoảng 102-106km theo chuẩn WLTC.

Tại Bắc Mỹ, Outlander còn có phiên bản mild-hybrid sử dụng động cơ tăng áp 1.5L kết hợp hệ thống điện 48V. Đây có thể là cấu hình đáng chú ý nếu Mitsubishi muốn đưa xe về Việt Nam với mức giá dễ tiếp cận hơn.

Nissan Patrol gia nhập phân khúc SUV cỡ lớn

Theo một số nguồn tin, Nissan Patrol thế hệ mới có thể về đại lý tại Việt Nam từ đầu quý IV tới, với 3 phiên bản gồm Platinum, Pro-4X và Nismo. Giá dự kiến dao động 3-4 tỷ đồng, tùy phiên bản, nhưng thông tin này chưa được Nissan xác nhận.

Nissan Patrol (Y63) ra mắt toàn cầu năm 2024, sở hữu kích thước lớn với chiều dài 5.205mm và trục cơ sở 3.075mm, cấu hình 3 hàng ghế với 8 chỗ ngồi. Ảnh: Nissan

Tại thị trường lân cận, Nissan Patrol được trang bị động cơ V6 3.5L tăng áp kép, công suất 425 mã lực, mô-men xoắn 700Nm, kết hợp hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Riêng bản Nismo có công suất khoảng 460 mã lực, đi kèm những nâng cấp về hệ thống treo, phanh và thiết kế.

Nếu xuất hiện chính thức, Patrol sẽ cạnh tranh trực tiếp ở nhóm SUV cỡ lớn cùng Toyota Land Cruiser (LC300), Lexus LX hay Land Rover Defender...

Subaru Forester phiên bản hybrid

Subaru Việt Nam được cho là sẽ bổ sung phiên bản hybrid cho Forester trong khoảng tháng 10 hoặc tháng 11. Nếu kế hoạch này được thực hiện, đây sẽ là mẫu xe hybrid thứ hai của thương hiệu Nhật Bản tại Việt Nam, sau Crosstrek.

Subaru Forester sắp có thêm phiên bản hybrid. Ảnh: Hoàng Hiệp

Theo thông tin được hé lộ, Forester Hybrid sử dụng cấu hình full-hybrid, gồm động cơ xăng 2.5L công suất 162 mã lực, mô-men xoắn 209Nm kết hợp mô-tơ điện công suất 118 mã lực, mô-men xoắn 270Nm và pin lithium-ion 1,1kWh. Tổng công suất hệ thống đạt 194 mã lực.

Xe sử dụng hộp số vô cấp eCVT và hệ dẫn động 4 bánh đối xứng toàn thời gian S-AWD, tiếp tục duy trì đặc trưng của Forester. Mẫu xe dự kiến được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, tương tự các phiên bản Subaru Forester khác đang bán tại Việt Nam.

Suzuki XL7 Hybrid nâng cấp, thêm phiên bản

Suzuki XL7 nhiều khả năng cũng có bản nâng cấp tại Việt Nam trong thời gian tới. Dữ liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam về mức tiêu thụ nhiên liệu cho thấy mẫu MPV này có hai phiên bản mang tên GL và GLX, trong khi XL7 hiện chỉ được bán với một phiên bản, giá niêm yết 599,9 triệu đồng.

Suzuki XL7 Hybrid nâng cấp mới sẽ có 2 phiên bản tại Việt Nam. Ảnh: Suzuki

Suzuki XL7 Hybrid 2026 đã được giới thiệu tại Indonesia từ cuối tháng 7. Đây cũng là nguồn cung XL7 cho thị trường Việt Nam. Phiên bản được nâng cấp chủ yếu ở phần đầu xe, với thiết kế cản trước và lưới tản nhiệt mới, tạo diện mạo hầm hố hơn.

Việc xuất hiện dữ liệu kiểm định tại Việt Nam là dấu hiệu cho thấy XL7 nâng cấp đang được chuẩn bị cho thị trường trong nước. Tuy nhiên, Suzuki Việt Nam và các đại lý hiện chưa công bố thời điểm bán cũng như giá của hai phiên bản mới.

Honda City facelift có thể xuất hiện phiên bản hybrid

Honda City cũng được kỳ vọng xuất hiện phiên bản nâng cấp trong những tháng cuối năm. Hiện, Honda đã được cấp quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam đối với một số chi tiết ngoại thất của City mới, trong đó có cụm đèn và cản trước. Thiết kế này tương đồng với City đang được bán tại Thái Lan và Ấn Độ.

Honda City facelift có thể có thêm phiên bản hybrid. Ảnh: Honda

Honda City mới về cơ bản vẫn là bản nâng cấp giữa vòng đời, với thay đổi tập trung ở phần đầu xe thay vì một thế hệ hoàn toàn mới. Một số đại lý cho biết mẫu sedan cỡ B này có thể được giới thiệu vào tháng 10, song Honda Việt Nam chưa xác nhận thời điểm cụ thể.

Nhiều khả năng, Honda City có thêm cả phiên bản hybrid e:HEV RS giống như đàn anh Civic. Nếu được đưa về nước trong dịp cuối năm, Honda City thế hệ thứ 5 sẽ lần đầu tiên được nâng cấp sau khoảng 6 năm xuất hiện tại Việt Nam kể từ tháng 12/2020.

(Tổng hợp)

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