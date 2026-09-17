Toyota xác nhận phiên bản Hilux sử dụng pin nhiên liệu hydro (FCEV) sẽ được sản xuất từ năm 2028 tại châu Âu. Đây là bước tiến mới trong chiến lược tiếp cận đa chiều của hãng xe Nhật Bản.

Điểm đáng chú ý là Toyota Hilux FCEV dự kiến có tầm hoạt động hơn 400km theo tiêu chuẩn WLTP và khả năng kéo 2.500 kg. Thời gian tiếp nhiên liệu khoảng 5 phút, nhanh hơn đáng kể so với việc sạc pin điện.

Toyota Hilux FCEV được hãng xe Nhật Bản hé lộ. Ảnh: Toyota

Thông số kỹ thuật đầy đủ chưa được công bố. Hình ảnh teaser đầu tiên cho thấy mẫu xe bản tải mới có thể sử dụng đèn LED ban ngày dạng phân đoạn. Tuy nhiên, hình ảnh tối chưa đủ để xác định những thay đổi về thiết kế so với Hilux thông thường, cũng như việc xe có sử dụng lưới tản nhiệt kín như bản thuần điện hay không.

So với phiên bản Hilux BEV, phiên bản hydro có lợi thế về phạm vi hoạt động và khả năng kéo. Mẫu xe Toyota Hilux chạy điện hiện đạt 257km theo WLTP, khả năng kéo từ 1.600-2.000 kg tùy cấu hình và quy định.

Song việc tiếp nhiên liệu nhanh chỉ có ý nghĩa khi người dùng tiếp cận được trạm hydro. Theo Đài quan sát Hydro châu Âu, hiện mới chỉ có 179 trạm tiếp nhiên liệu hydro đang hoạt động tại châu Âu và Vương quốc Anh.

Với mạng lưới còn hạn chế, Toyota Hilux FCEV nhiều khả năng phù hợp hơn với các doanh nghiệp hoặc đội xe hoạt động trên những tuyến đường có sẵn hạ tầng hydro. Giá bán cũng sẽ là vấn đề cần quan tâm, bởi xe FCEV thường đắt hơn các mẫu tương đương sử dụng động cơ đốt trong (ICE) hoặc xe điện (BEV).

Các nguyên mẫu của Toyota Hilux FCEV được sản xuất thử nghiệm tại Anh. Ảnh: Toyota

Thực tế, Toyota đã từng giới thiệu một nguyên mẫu Hilux H2 đầu tiên vào năm 2022, sử dụng hệ thống pin nhiên liệu hydro từ sedan Mirai. Đến năm 2024, hãng chế tạo 10 nguyên mẫu Hilux FCEV để thử nghiệm tại Anh.

Các nguyên mẫu được trang bị ba bình chứa hydro trong khung gầm dạng thang và pin lithium-ion đặt phía sau thùng xe. Mô-tơ điện phía sau cho công suất 180 mã lực, mô-men xoắn 300 Nm và tầm hoạt động lên tới 600km.

Việc đưa Hilux FCEV vào sản xuất trong hơn 1 năm nữa cho thấy Toyota vẫn theo đuổi chiến lược đa dạng hệ truyền động. Bên cạnh hydro và điện, động cơ diesel tiếp tục được duy trì, trong đó có khả năng sử dụng nhiên liệu diesel tái tạo HVO để giảm phát thải carbon.

Theo Carscoops

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