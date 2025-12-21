Sáng 21/12, Công an xã An Châu phối hợp Công an tỉnh Nghệ An điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến một thiếu niên tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 20/12, em K. (15 tuổi) cùng hai thiếu niên 13 tuổi, cùng trú xã An Châu, chở nhau trên một xe máy đi từ khu vực giáo xứ Hậu Hòa về địa phương chơi Noel.

Khi lưu thông trên tuyến đường liên xã giáp ranh khu vực Diễn Lộc – Diễn Tân (cũ), xe máy va chạm với ô tô tải chạy ngược chiều, đang rẽ trái vào nhà dân.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Cú va chạm khiến ba thiếu niên ngã xuống đường, trong đó em K. tử vong tại chỗ, hai em còn lại bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Tại hiện trường, xe máy hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng trên mặt đường; ô tô tải bị hư hỏng phần đầu. Đoạn đường xảy ra tai nạn rộng hơn 6m, có nhiều ngõ nhỏ và không có hệ thống chiếu sáng công cộng.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định xe máy chở ba thiếu niên di chuyển với tốc độ cao, trong khi tài xế ô tô tải không kịp xử lý tình huống. Quá trình khám nghiệm hiện trường không ghi nhận mũ bảo hiểm của những người đi xe máy.