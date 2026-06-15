Sự ra đi đột ngột của Oliver Tree ở tuổi 33 đang khiến cộng đồng âm nhạc bàng hoàng.

Theo truyền thông quốc tế, Oliver Tree nằm trong số 6 nạn nhân thiệt mạng sau vụ va chạm giữa 2 trực thăng trên bầu trời Rio de Janeiro, Brazil. Nam ca sĩ vừa hoàn thành chặng diễn tại São Paulo trong khuôn khổ chuyến lưu diễn toàn cầu và dự kiến khởi động loạt concert tại châu Âu vào tháng 7 tới.

Ngay sau khi thông tin được công bố, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã đồng loạt gửi lời tiễn biệt Oliver Tree trên mạng xã hội.

Melanie Martinez - bạn gái cũ của nam ca sĩ suy sụp trước sự mất mát này.

Người đầu tiên lên tiếng là Melanie Martinez, bạn gái cũ của nam ca sĩ. Trên Instagram, cô cho biết bản thân suy sụp trước sự mất mát này.

"Thật khó để chấp nhận việc một người từng gắn bó với mình trong giai đoạn quan trọng của cuộc đời lại đột ngột ra đi. Anh ấy luôn cống hiến hết mình cho nghệ thuật và đó là điều tôi vô cùng ngưỡng mộ", Melanie Martinez chia sẻ.

Nữ ca sĩ cũng nhớ về tiếng cười, trái tim ấm áp và khả năng sáng tạo không giới hạn của Oliver Tree: "Yên nghỉ nhé Oliver. Em tin rằng anh đang khiến các thiên thần bật cười ở một nơi nào đó".

Trong khi đó, Bebe Rexha cho biết cô nhận được tin dữ khi đang tham gia buổi ký tặng người hâm mộ tại New York.

"Tôi vẫn chưa thể tin nổi. Chúng tôi từng thu âm cùng nhau cho album Dirty Blonde. Oliver là người thông minh, đam mê, tài năng và tử tế. Tôi vô cùng đau buồn", nữ ca sĩ viết.

Ca sĩ Bebe Rexha nhận được tin dữ khi đang tham gia buổi ký tặng người hâm mộ.

Nam rapper Kid Cudi cũng bày tỏ sự bàng hoàng khi tiết lộ anh vừa trò chuyện với Oliver Tree cách đây vài tuần.

"Điều này thật đau lòng. Oliver là một con người tuyệt vời và đầy lòng nhân ái. Tôi gửi lời cầu nguyện tới gia đình các nạn nhân. Chúng tôi sẽ luôn yêu quý cậu", Kid Cudi chia sẻ.

Danh hài kiêm diễn viên Whitney Cummings cũng dành những lời xúc động cho người bạn quá cố.

"Oliver Tree là một trong những nghệ sĩ tài năng nhất mà tôi từng biết. Điều đáng quý là dù tài năng đến vậy, cậu ấy chưa bao giờ tỏ ra kiêu ngạo. Oliver luôn tràn đầy tình yêu thương và là hình mẫu nghệ sĩ đúng nghĩa", cô chia sẻ.

Bên cạnh đó, diễn viên hài Andy Milonakis thừa nhận anh vẫn chưa thể chấp nhận sự thật.

"Tôi không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào. Tôi rất biết ơn vì đã có cơ hội gặp và dành thời gian với Oliver vào tháng trước. Cuộc sống thật mong manh và đôi khi quá bất công", Andy Milonakis viết.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sự ra đi của Oliver Tree để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng đồng nghiệp và người hâm mộ.

Nhiều nghệ sĩ cho biết điều họ nhớ nhất ở nam ca sĩ không chỉ là tài năng âm nhạc mà còn là sự chân thành, nguồn năng lượng tích cực và tinh thần sáng tạo không ngừng nghỉ mà anh mang đến cho những người xung quanh.

Hiện trường vụ tai nạn:

Nguồn: PEOPLE