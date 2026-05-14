Ngày 14/5, Univision đưa tin nữ diễn viên Ksenia Dobromilova qua đời sau vụ tai nạn xảy ra hôm 5/5 trên đường Bolshaya Dorogomilovskaya.

Theo truyền thông quốc tế, thời điểm xảy ra tai nạn, Ksenia đang ngồi giữa đường để quay video ghi lại màn biểu diễn mô tô của 2 tay lái. Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một người điều khiển xe mất lái sau khi thực hiện động tác bốc đầu và lao thẳng vào nữ diễn viên.

Các nguồn tin cho biết con gái nhỏ của Ksenia cũng có mặt tại hiện trường và chứng kiến vụ việc. Sau tai nạn, lực lượng cứu hộ nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện song nữ diễn viên không qua khỏi trên xe cấp cứu do chấn thương sọ não nghiêm trọng và gãy xương.

Người điều khiển mô tô được xác định là Maxim Zaviryukha. Anh bị văng khỏi xe và chỉ bị thương nhẹ, đồng thời từ chối kiểm tra y tế tại hiện trường. Cảnh sát đã bắt giữ người này và mở vụ án hình sự liên quan đến hành vi vi phạm luật giao thông gây chết người do bất cẩn.

Ngày 7/5, tòa án địa phương ra quyết định quản thúc tại gia đối với Maxim đến ngày 5/6. Người này khai vụ va chạm là ngoài ý muốn và cho biết anh cùng Ksenia vốn là bạn bè.

Ksenia Dobromilova được biết đến qua vai diễn trong MV War Girl của bộ đôi HammAli và Navai. Cô từng làm việc tại Nhà hát Luna và có niềm đam mê đặc biệt với mô tô cùng nhiếp ảnh.