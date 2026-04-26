Làng giải trí Việt Nam xôn xao bởi hàng loạt tin ly hôn của các cặp nghệ sĩ nổi tiếng đầu năm 2026. Từ những cuộc hôn nhân kéo dài hàng chục năm đến mối tình từng được xem là biểu tượng hiện đại khiến khán giả không khỏi tiếc nuối.

Danh ca Tuấn Ngọc - Thái Thảo

Danh ca Tuấn Ngọc và ca sĩ Thái Thảo khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi thông báo ly hôn đầu năm 2026. Cuộc hôn nhân kéo dài hơn 30 năm của họ chính thức khép lại theo phán quyết của Tòa thượng thẩm bang California, quận Cam. Cả hai ly thân với lý do “những khác biệt không thể hòa giải”, các biện pháp hòa giải hoặc tư vấn hôn nhân không còn hiệu quả. Thái Thảo là người trực tiếp nộp đơn ly hôn. Họ có 3 con gái đều đã trưởng thành.

Cuộc chia tay diễn ra trong hòa bình, không drama với thỏa thuận nhanh chóng về tài sản và trợ cấp. Nhiều khán giả ngỡ ngàng vì đây là cặp đôi từng là biểu tượng của tình yêu bền vững trong showbiz hải ngoại. Cả 2 chọn im lặng hoàn toàn, để lại nỗi tiếc nuối cho người hâm mộ.

Tóc Tiên - Hoàng Touliver

Ngày 17/1/2026, ca sĩ Tóc Tiên và nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver thông báo ly hôn sau 10 năm bên nhau. Họ từng là một trong những “cặp đôi vàng” của làng nhạc Việt, thường hợp tác sáng tạo âm nhạc, giữ đời sống riêng tư kín tiếng và được khán giả yêu mến vì sự hỗ trợ lẫn nhau trong sự nghiệp.

Tóc Tiên chia sẻ thẳng thắn: “Sau thời gian đủ dài, một góc nhìn đủ rộng cùng những cuộc đối thoại thẳng thắn, Tiên và anh Touliver thuận lòng đi đến quyết định: sau hành trình 10 năm yêu và cưới, chúng tôi sẽ dừng lại trong vai trò vợ chồng và trở về làm những người bạn bè - anh em đồng nghiệp”.

Quyết định có sự đồng thuận của gia đình 2 bên. Cả 2 giữ thái độ tôn trọng lẫn nhau và phía Touliver phủ nhận có người thứ 3. Touliver thậm chí còn thể hiện sự quan tâm bằng cách hỗ trợ vợ cũ chuyển nhà mới sau ly hôn.

Hà Thúy Anh - Tuấn Mario

Giữa tháng 4/2026, ca sĩ Hà Thúy Anh và nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Tuấn Mario đã công khai thông báo ly hôn. Cặp đôi kết hôn năm 2018, chung sống 7 năm và không có con chung.

Hà Thúy Anh chia sẻ: “Sau một thời gian dừng lại và ổn định cuộc sống, hôm nay mình xin phép thông báo rằng mình và anh Tuấn Mario đã không còn chung đường. Quyết định này đã được cả hai đưa ra từ trước… mỗi người đều có cuộc sống riêng”.

Nhạc sĩ Tuấn Mario cũng xác nhận việc dừng lại để mỗi người tìm hướng đi tích cực và tốt đẹp hơn. Sau ly hôn, Hà Thúy Anh chọn về Hà Nội, thừa nhận quá trình chia tay đầy nước mắt và khó khăn.

