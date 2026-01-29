Ca sĩ Tóc Tiên. Ảnh: FBNV

Trên tài khoản Threads, ca sĩ Tóc Tiên thông báo: "Rất mong khán giả và giới truyền thông có thể thấu hiểu tất cả nội dung tôi đã chia sẻ trong lần thông báo 2 tuần trước. Sau khi dừng lại, chúng tôi (Tóc Tiên và Hoàng Touliver - PV) còn khá nhiều vấn đề cần được giải quyết đồng lòng nhanh gọn để mỗi người có thể bước tiếp con đường riêng. Và quan trọng hơn hết, chúng tôi cư xử với nhau hoàn toàn bình thường như anh em bạn bè".

Bên dưới bài đăng, cô tiếp tục nêu quan điểm: "Tôi tha thiết mong quý truyền thông tôn trọng sự riêng tư tối thiểu và không gian cá nhân của cả hai. Vì tôi không muốn mỗi lần bước ra khỏi nhà là một sự sợ hãi".

Phát ngôn này được cho là xuất phát từ việc ca sĩ Tóc Tiên và nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver bị cánh săn tin bám sát sau khi thông báo ly hôn.

Hai tuần nay, thông tin về cặp đôi vẫn xuất hiện dày đặc trên internet, từ việc Tóc Tiên đăng ảnh, dòng trạng thái đến Hoàng Touliver đón sinh nhật cùng bạn bè.

Đặc biệt, mạng xã hội Threads rộ tin Hoàng Touliver đang rao bán căn biệt thự là tổ ấm chung của cặp đôi ngày trước.

Cụ thể, một số môi giới bất động sản ở phường Thạnh Mỹ Lợi, TPHCM đồng loạt đăng bán căn biệt thự trên đường số 69A khu vực này với thông tin, hình ảnh chi tiết.

Theo đó, căn biệt thự rộng 270m2, kết cấu 1 trệt, 2 lầu, 1 hầm, có sân thượng. Với vị trí, diện tích cùng kiến trúc sang trọng, nội thất cao cấp, ngôi nhà được định giá gần 70 tỷ đồng.

Cách đây không lâu, khi mạng xã hội Threads rộ tin, phóng viên đã liên hệ H.L - một môi giới bất động sản ở khu vực Thạnh Mỹ Lợi và được xác nhận thông tin nói trên.

"Anh Hoàng Touliver ủy quyền cho trợ lý lo việc bán nhà. Tôi chỉ biết như vậy vì không nhận được thông tin nào từ phía chị Tóc Tiên", người này cho hay.

Hôm 17/1, được sự đồng thuận từ những người liên quan và gia đình, ca sĩ Tóc Tiên chính thức xác nhận đã ly hôn Hoàng Touliver.

Cô không tiết lộ lý do, chỉ khẳng định ly hôn là "kết quả của quá trình suy ngẫm sâu sắc từ cả hai". Họ chia tay văn minh, thấu hiểu và tôn trọng nhau cũng như "không chịu tác động bởi bất kỳ cá nhân hay yếu tố nào bên ngoài".

Mi Lê