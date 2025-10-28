TikToker “Tàng Keng Ông Trùm” Lê Anh Điệp bị khởi tố

Mới đây, Công an TPHCM đã khởi tố Lê Anh Điệp (30 tuổi, trú tại Ninh Bình) – chủ tài khoản TikTok “Tàng Keng Ông Trùm” về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

TikToker “Tàng Keng Ông Trùm” tại cơ quan công an.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản của Điệp đăng nhiều video công kích hoạt động cứu trợ đồng bào miền Bắc, đồng thời xúc phạm, kỳ thị người dân miền Nam bằng ngôn từ phản cảm. Các nội dung này bị đánh giá là có dấu hiệu kích động chia rẽ vùng miền, gây bức xúc dư luận và làm tổn hại khối đại đoàn kết dân tộc.

Cơ quan điều tra khẳng định hành vi của Điệp tạo ra tác động tiêu cực, làm méo mó tinh thần tương thân tương ái trong hoạt động thiện nguyện và ảnh hưởng đến trật tự xã hội.

“Nhật Hải Biết Tuốt” bị phạt vì nói “Sài Gòn là nơi lý tưởng cho tội phạm hoạt động”

Đầu tháng 4/2024, Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang xử phạt TikToker Nhật Hải Biết Tuốt sau khi người này đăng clip với phát ngôn “Sài Gòn là nơi cực kỳ lý tưởng cho tội phạm hoạt động”.

Đoạn video mở đầu bằng câu hỏi: “Vì sao ở Sài Gòn hay bị giật đồ?” rồi chèn hình ảnh minh họa từ một vụ trộm cắp chưa được cơ quan điều tra xác minh. Tiếp đó, TikToker này mượn chuyện văn hóa nhậu để châm biếm người dân TPHCM và cho rằng đây là nguyên nhân khiến trộm cắp xảy ra.

Đáng chú ý, nhân vật tiếp tục đưa ra kết luận quy chụp: “Ở Sài Gòn thân ai nấy lo… nên nơi đây cực kỳ lý tưởng cho tội phạm hoạt động”. Đoạn clip nhanh chóng lan truyền, kéo theo nhiều bình luận mang tính phân biệt vùng miền, gây phản ứng mạnh mẽ từ dư luận.

Phát ngôn gây tranh cãi của Hoàng Hường

Đầu năm 2023, Hoàng Hường (tên thật Hoàng Thị Hường, SN 1987) từng gây tranh cãi khi phát ngôn miệt thị cộng đồng dân tộc Mông tại Hà Giang trong một buổi livestream.

Cụ thể, bà Hường đã gọi món "mèn mén", một trong những món ăn truyền thống của người Mông là "cám lợn". Phát ngôn này ngay lập tức bị cộng đồng mạng và người dân bản địa phản ứng mạnh mẽ.

Hoàng Hường mỉa mai món mèn mén của đồng bào địa phương là món “cám lợn, món ăn giải nghiệp”. Ảnh chụp màn hình

Tháng 3/2023, Công an tỉnh Hà Giang (cũ) đã gửi giấy mời bà Hoàng Hường đến làm việc liên quan đến phát ngôn gây tranh cãi nêu trên.

Xử phạt TikToker xúc phạm người miền Trung

Tháng 8/2022, Công an tỉnh Lâm Đồng xử phạt N.H.M. (chủ tài khoản TikTok ‘H.M’) 10 triệu đồng do đăng tải video kỳ thị người miền Trung. Đoạn clip có hơn 3,8 triệu lượt xem, trong đó M. sử dụng hàng loạt ngôn từ xúc phạm, cho rằng người miền Trung “keo kiệt, bủn xỉn, khôn lỏi… nên vùng này kém phát triển”.

N.H.M tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Lâm Đồng.

Không chỉ xuất hiện trên TikTok, video còn được M. chia sẻ lên Facebook, khiến phạm vi lan truyền và mức độ gây bức xúc xã hội tăng cao. Cơ quan chức năng xác định nội dung này có dấu hiệu vu khống, xúc phạm danh dự tập thể, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.