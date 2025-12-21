Ngày 21/12, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội), họa sĩ Nguyễn Trọng Tài chính thức ra mắt triển lãm cá nhân Hồi quang phản chiếu, giới thiệu 29 tác phẩm được sáng tác trong vòng 5 năm gần đây.

Tranh sơn dầu của Nguyễn Trọng Tài thường xoay quanh các chủ đề phế tích, kiến trúc cổ, gợi cảm nhận về chiều sâu lịch sử và sự tàn phai của thời gian. Những tác phẩm này mang gam màu trầm, bố cục kiên cố thể hiện góc nhìn nghiêm khắc, trực diện về văn minh nguồn cội. Bên cạnh đó, đề tài ballet cũng được anh theo đuổi từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường với nhiều tác phẩm sơn dầu từng nhận được sự quan tâm của công chúng và giới sưu tầm.

Đề tài ballet cũng được Nguyễn Trọng Tài theo đuổi từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Gần đây, Nguyễn Trọng Tài dành nhiều tâm huyết cho chất liệu phấn màu. Với anh, phấn màu không còn chỉ đóng vai trò phác thảo mà trở thành phương tiện biểu đạt cảm xúc trọn vẹn. Bằng kỹ thuật tán và chồng lớp tinh tế, họa sĩ diễn tả được những yếu tố vô hình như ánh sáng, không khí, hơi ẩm và chuyển động. Trong các tác phẩm hậu trường ballet, người xem có thể cảm nhận rõ không gian đặc quánh của phòng tập, sự rung động mềm mại của váy tuyn vừa dừng lại sau một vòng xoay.

Mảng đề tài ballet chiếm 12 tác phẩm trong triển lãm, là nơi Nguyễn Trọng Tài vận dụng mạnh mẽ kỹ thuật phấn màu. Các vũ công trong tranh không chỉ là đối tượng tạo hình mà còn mang chiều sâu nội tâm, chất lãng mạn và trầm lắng Á Đông. Bên cạnh đó, loạt tranh khỏa thân (4 tác phẩm) thể hiện cách tiếp cận kín đáo, thơ mộng, khi họa sĩ lồng ghép tinh tế yếu tố thiên nhiên và văn hóa nguồn cội vào hình thể nữ giới, tôn vinh vẻ đẹp cơ thể trong tinh thần tôn trọng.

Loạt tranh khỏa thân của họa sĩ Nguyễn Trọng Tài thể hiện cách tiếp cận kín đáo, thơ mộng.

Chia sẻ về triển lãm, họa sĩ Nguyễn Trọng Tài cho biết: "Hồi quang phản chiếu là thứ ánh sáng lóe lên từ những mảnh vỡ, từ cổ vật xưa cũ đã trải qua thăng trầm và đổ nát. Đó là sự phản chiếu giữa cái hoàn hảo và cái không hoàn hảo, giữa quá khứ và hiện tại cũng là hành trình tìm kiếm bản thể của người nghệ sĩ".

Nhận định về triển lãm, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Lương Xuân Đoàn cho rằng Hồi quang phản chiếu cho thấy sự tự tin và liều lĩnh cần thiết trong hành trình sáng tạo cá nhân của Nguyễn Trọng Tài. Theo ông, việc song hành sơn dầu và phấn màu cùng cách tiếp cận đề tài cổ vật, vũ nữ và hình thể nữ giới đã tạo nên một lối đi riêng, thể hiện rõ bản lĩnh và cá tính nghệ thuật của họa sĩ.

Nguyễn Trọng Tài sinh năm 1978 tại Thái Nguyên, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội (nay là Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam) năm 2004, chuyên ngành Tranh khắc. Trước Hồi quang phản chiếu, anh từng tham gia nhiều triển lãm nhóm trong và ngoài nước, hiện hoạt động với tư cách họa sĩ tự do.