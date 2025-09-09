Chiều 9/9, sự kiện ra mắt phim Khế ước bán dâu diễn ra tại TPHCM. Phần giao lưu có đạo diễn Lê Văn Kiệt, Hữu Vi, Lâm Thanh Mỹ, Lãnh Thanh, Lê Tuyết Anh và Phương Trà My.

Sau buổi công chiếu báo chí, 2 cảnh nóng trong phim thu hút sự quan tâm của giới truyền thông. Thậm chí ở cảnh nóng đầu phim, diễn viên Hữu Vi lộ mông trần trước ống kính.

Phóng viên VietNamNet đặt vấn đề: "Cảnh nóng hoàn toàn được chấp nhận nếu phục vụ cho mục đích nghệ thuật. Cảnh Hữu Vi lộ mông trần không cần thiết, có hay không cũng chẳng khác biệt gì. Phải chăng đạo diễn muốn câu khách?".

Đạo diễn Lê Văn Kiệt nói mỗi phân cảnh trong phim đều thể hiện góc nhìn của một nhân vật cụ thể. Trong phân cảnh vợ chồng son động phòng, ống kính thể hiện góc nhìn của Nhài - người đang nằm trên giường - đối với người đang đứng cởi y phục là Định.

Hữu Vi và Lâm Thanh Mỹ.

Ánh mắt Nhài quét qua cơ thể Định với vẻ dửng dưng cũng phần nào thể hiện tâm lý của cô dâu mới.

Hữu Vi kể thêm hôm quay cảnh nóng, ê-kíp bất ngờ báo không có đồ bảo hộ. Vì thời gian gấp rút, nhân viên phục trang phải dùng đồ lót nữ và băng keo làm đồ bảo hộ tạm thời cho Hữu Vi.

"Tôi có chút khó chịu khi phải quấn băng keo lên cơ thể, ngoài ra không lo lắng gì. Với tôi, việc cởi đồ hay thậm chí lộ bộ phận cơ thể nào trên màn ảnh đều không phải vấn đề lớn", 9X cho hay,

Trước câu hỏi về chi tiết lộ mông, diễn viên phản hồi ngắn gọn: "Tôi đã tập luyện rất chăm chỉ để lên phim cho đẹp. Đã lộ mông thì cảnh ấy phải coi được".

Diễn viên Lãnh Thanh - vai pháp sư - cũng được quan tâm bởi cảnh cởi trần trừ tà. Tương tự Hữu Vi, anh cũng nghiêm khắc tập luyện để có thân hình đẹp lên màn ảnh rộng.

Hữu Vi chia sẻ về cảnh nóng

Suốt thời gian ghi hình, Lãnh Thanh và Hữu Vi đều tranh thủ tập gym, hít đất trước khi vào cảnh quay.

Vào vai Nhài - người vợ, người mẹ khi mới 19 tuổi, diễn viên Lâm Thanh Mỹ phải đọc thêm kiến thức, chia sẻ thực tế của các bà mẹ bỉm sữa để tập từng chút, từ dáng đi, đứng... đến cơn đau khi chuyển dạ.

Khế ước bán dâu cũng đánh dấu sự trở lại màn ảnh của Trà My - diễn viên nhí từng gây tranh cãi trong phim điện ảnh Vợ ba. Cô vào vai Triều Châu - vợ của con út nhà họ Vũ.

Sau thời gian không đóng phim, Trà My hồi hộp, gặp căng thẳng trong một số phân cảnh. Cô được đàn anh Lãnh Thanh động viên, chia sẻ kinh nghiệm diễn xuất.

Lê Tuyết Anh và Lãnh Thanh.

Gương mặt mới Lê Tuyết Anh gây ấn tượng với vai diễn bí ẩn nhất phim. Chia sẻ về cảnh tắm máu rùng rợn, cô ban đầu tưởng sẽ diễn với máu động vật, khi vào quay mới biết chỉ là si rô. Vị ngọt của si rô giúp diễn viên trẻ say sưa hóa thân vào nhân vật đầy ẩn số.

Phim Khế ước bán dâu xoay quanh cuộc đời Nguyễn Thị Nhài (Lâm Thanh Mỹ) - cô dâu trẻ vừa được gả vào gia tộc họ Vũ, vô tình bị cuốn vào khế ước với quỷ dữ.

Chồng Nhài là Vũ Thế Định (Hữu Vi) - con cả nhà họ Vũ. Gia tộc này có 3 nàng dâu nhưng người nhà nói chỉ Nhài "có thể thay đổi vận mệnh, phải sinh con trai để gánh vác đại nghiệp".

Phim Khế ước bán dâu dự kiến ra rạp ngày 12/9 tới.