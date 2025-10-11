Chiều 10/10, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, họa sĩ Nguyễn Trung Hiếu khai mạc triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên Sự hiện ra - Sự biến mất - Không gian, giới thiệu hơn 40 tác phẩm được chọn lọc từ quá trình sáng tác và nghiên cứu nghệ thuật kéo dài 5 năm (2020-2025).

Đây được xem như cuốn nhật ký tư duy kéo dài 5 năm của Nguyễn Trung Hiếu, trong đó họa sĩ tập trung khám phá chủ đề không gian qua những biến chuyển tinh tế giữa sự hiện ra, sự biến mất, ánh sáng, chuyển động của hình thể con người.

Theo họa sĩ, ánh sáng tạo nên sự hiện ra như một khẳng định về sự tồn tại; trong khi từng chuyển động nhỏ của cơ thể lại dẫn đến sự biến mất - những hình ảnh vừa xuất hiện đã tan biến, để lại không gian là tồn tại vĩnh cửu. Từ đó, anh kiến tạo nên một thế giới nghệ thuật nơi con người vừa là vật chất vừa là ý niệm, nơi ranh giới giữa thực tại và hư ảo trở nên mơ hồ.

Tác phẩm "Phù điêu một người mẹ".

Triển lãm mời gọi người xem cùng bước vào hành trình chiêm nghiệm không gian - nơi con người hiện ra, biến mất và tái tạo chính mình trong miền ánh sáng và ý thức.

Nhà nghiên cứu, phê bình nghệ thuật Vũ Huy Thông nhận xét: "Tranh của Hiếu chú trọng không gian, làm không gian đó chuyển động, vặn xoắn. Những thân hình trong tranh nửa bước ra, nửa như biến mất. Ở Việt Nam, nhiều họa sĩ đã vẽ khỏa thân nhưng vẽ như Hiếu chỉ có một".

Cùng dịp này, họa sĩ Nguyễn Trung Hiếu cũng ra mắt cuốn sách cùng tên Sự hiện ra - Sự biến mất - Không gian (Nhà xuất bản Mỹ thuật phát hành) như một tổng kết cho chặng đường sáng tác 5 năm qua.

Tác phẩm "Em có đẹp không".

Nguyễn Trung Hiếu (sinh năm 1974) tốt nghiệp khoa Đồ họa, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 1996. Anh từng tham gia các triển lãm nhóm 36/59/74 (2017, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam) và Hình bóng (2025, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam).

Triển lãm mở cửa tự do đến hết ngày 16/10.