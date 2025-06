Theo ghi nhận của PV VietNamNet vào chiều nay (29/6), các trụ sở làm việc cấp phường, xã ở Bình Dương đã đồng loạt được thay đổi biển tên, cập nhật lại địa chỉ mới thể hiện thuộc TPHCM, thay cho đơn vị cấp huyện và tỉnh Bình Dương cũ.

Trụ sở phường Lái Thiêu mới đặt tại trụ sở TP Thuận An trước đây, nằm trên đường Phan Đình Phùng. Ảnh: X.A

Tại TP Thuận An, trụ sở làm việc của Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân TP trước đây đã được đổi tên thành “Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân phường Lái Thiêu”, địa chỉ cũng được cập nhật lại thành “phường Lái Thiêu, TPHCM”.

Trụ sở của Đảng ủy, UBMTTQ phường Lái Thiêu trên đường Cầu Sắt, TPHCM. Ảnh: X.A

Cùng với đó, trụ sở Thành ủy TP Thuận An cách đó khoảng 1km cũng đã được đổi thành nơi làm việc của Đảng ủy - UBMTTQ của phường Lái Thiêu, địa chỉ tại đường Cầu Sắt, phường Lái Thiêu, TPHCM.

Trụ sở phường Thuận An mới đặt tại trụ sở cũ của phường Hưng Định cũng đã được thay tên, cập nhật địa chỉ. Ảnh: X.A

Trụ sở phường Hưng Định hiện tại sẽ là nơi làm việc của phường Thuận An mới, trên cơ sở sáp nhập các phường Hưng Định, An Thạnh và xã An Sơn (thuộc TP Thuận An). Nơi này cũng đã được đổi tên thành “Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thuận An”, địa chỉ tại số 289 đường Hưng Định 31, TPHCM.

Biển tên này trước đây từng gây xôn xao dư luận khi xuất hiện hình ảnh thể hiện thông tin thuộc TPHCM từ khá sớm, sau đó cơ quan chức năng khẳng định là hình ảnh cắt ghép, đến nay đã được điều chỉnh lại như hình ảnh ở trên.

Biển tên tại trụ sở phường Thủ Dầu Một đang được hoàn thiện, thể hiện thuộc TPHCM. Ảnh: X.A

Tại TP Thủ Dầu Một, trụ sở làm việc của các cơ quan Đảng và chính quyền TP Thủ Dầu Một (đường Quang Trung, phường Phú Cường) sẽ là nơi làm việc của phường Thủ Dầu Một mới, thông tin trên biển hiệu đang được thay đổi lại, thể hiện thuộc TPHCM.

Trụ sở Đảng ủy phường Bình Dương, thuộc Thành ủy TPHCM. Ảnh: X.A

Còn tại trụ sở của phường Phú Mỹ trên đường Huỳnh Văn Lũy, thông tin trên cổng của trụ sở cũng đã được đổi thành “Đảng ủy phường Bình Dương” thuộc Thành ủy TPHCM.

Trước đó, tỉnh Bình Dương quyết định đặt trụ sở làm việc của Đảng ủy phường Bình Dương mới tại đây, còn nơi làm việc của chính quyền phường mới sẽ được đặt tại trụ sở cũ của UBND phường Hòa Phú (đường Võ Nguyên Giáp, Thủ Dầu Một).

Để chuẩn bị cho việc sáp nhập, phường Bình Dương mới đã thay đổi thông tin trên biển hiệu, cập nhật địa chỉ thể hiện thuộc TPHCM.

Trụ sở của HĐND-UBND phường Bình Dương mới được cập nhật địa chỉ từ khá sớm. Ảnh: X.A

Ngoài ra, các phường mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũng đã đồng loạt thay đổi biển tên, địa chỉ để chuẩn bị cho việc sáp nhập vào ngày 1/7 tới. Theo kế hoạch, vào ngày mai (30/6), 36 xã, phường mới ở Bình Dương sẽ tổ chức lễ công bố thành lập.