Chiều 21/9, Bộ GD-ĐT tổ chức tọa đàm xin ý kiến cho dự thảo thông tư sửa đổi các quy định liên quan đến tuyển sinh và đào tạo. Một trong những nội dung được nhiều trường quan tâm là dự kiến từ năm 2027, các trường chỉ được sử dụng 3 phương thức và từ năm 2028 giảm xuống 1 phương thức xét tuyển cho một ngành đào tạo, không bao gồm xét tuyển thẳng, xét tuyển đối tượng cử tuyển.

“Chỉ có một con đường duy nhất sẽ rất rủi ro”

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thăng Long, nhìn nhận việc điều chỉnh giảm số lượng phương thức tuyển sinh là hợp lý, đảm bảo một chương trình không thể dùng quá nhiều phương thức nhằm “gạt được bao nhiêu thí sinh thì gạt”, không đảm bảo chất lượng đầu vào.

Tuy nhiên theo bà, nếu “siết” chỉ còn một phương thức cho mỗi ngành sẽ gây khó khăn cho công tác tuyển sinh của các trường và việc lựa chọn nguyện vọng của thí sinh.

Thực tế, thí sinh hiện nay có nhiều nguồn điểm như kết quả kỳ thi THPT, học bạ, thi đánh giá năng lực, chứng chỉ quốc tế... Việc giới hạn sẽ làm giảm sự đa dạng và bỏ sót thí sinh có năng lực.

Chẳng hạn, đặt giả định chỉ sử dụng phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực. Trong khi số thí sinh tham dự các kỳ thi này hiện không nhiều, những trường tổ chức kỳ thi có thể tuyển đủ chỉ tiêu. Các trường còn lại khó mạo hiểm lựa chọn phương thức này vì lo nguồn thí sinh quá ít, “miếng bánh còn quá nhỏ”, qua đó có thể bỏ lỡ một nguồn tuyển chất lượng.

Việc chỉ được dùng một phương thức cũng khiến nhiều trường chọn phương thức xét học bạ thay vì những phương thức khác, để đủ chỉ tiêu. Điều này dẫn đến chất lượng đầu vào có thể không đảm bảo.

Vì vậy, để vừa tạo cơ hội cho thí sinh, vừa giúp các trường tuyển chọn được thí sinh có năng lực, bà Hà đề xuất mỗi ngành/chương trình đào tạo có thể sử dụng tối thiểu hai phương thức tuyển sinh.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thăng Long.

Đồng quan điểm, PGS.TS Trần Anh Dũng, Trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Hàng hải Việt Nam cũng băn khoăn nếu các trường chỉ còn được dùng một phương thức cho một ngành.

“Hiện nay, rất nhiều trường sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT là phương thức chính cho tất cả các ngành. Các phương thức khác được dùng để bổ trợ, tăng chất lượng nguồn tuyển và cơ hội cho thí sinh. Nếu giờ mỗi ngành chỉ còn một con đường duy nhất sẽ rất rủi ro”, ông nói.

Đại diện các trường Đại học Văn hóa Hà Nội hay Đại học Giao thông vận tải cũng đồng tình rằng quy định chỉ dùng một phương thức “quá khó với các trường, hạn chế cơ hội cho thí sinh”. Vì vậy, các trường này đề xuất nên quy định tối thiểu hai phương thức ngoài xét tuyển thẳng.

Trong khi đó, GS Vũ Văn Yêm, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, cho rằng việc sử dụng một phương thức sẽ khó “phân tầng giáo dục đại học”. Ví dụ, các trường top trên sẽ chọn những phương thức phân hóa tốt, trong khi trường top dưới có thể sẽ chỉ dùng học bạ hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT.

“Giảm phương thức là để mở rộng cơ hội bình đẳng”

Liên quan đến vấn đề này, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD-ĐT cho hay khi có nhiều phương thức, công bằng giữa các phương thức sẽ không đảm bảo. Do đó, lộ trình giảm số lượng phương thức là phù hợp, đặc biệt với việc xét tuyển ở các nhóm ngành có độ cạnh tranh cao.

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD-ĐT.

“Giảm phương thức là để mở rộng cơ hội bình đẳng, không phải giảm cơ hội tiếp cận. Mỗi phương thức phải bảo đảm mọi thí sinh đủ điều kiện đều có thể tham gia, công bố rõ tiêu chí và sử dụng một thang điểm chung.

Cơ sở đào tạo có trách nhiệm lựa chọn phương thức phù hợp với yêu cầu đầu vào của chương trình. Kết quả thi riêng, học bạ hoặc chứng chỉ vẫn có thể sử dụng khi được cấu trúc minh bạch trong phương thức đã công bố”, ông nói.

Tuy nhiên, ông Thảo cho biết vẫn sẽ ghi nhận ý kiến của các nhà trường, đồng thời sẽ tiếp tục nghiên cứu, với mục tiêu cuối cùng nhằm đơn giản hóa, đảm bảo công bằng cao nhất cho thí sinh.