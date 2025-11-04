Từ sedan siêu sang, SUV địa hình cho đến xe điện cỡ nhỏ, các thương hiệu Nhật Bản đồng loạt phô diễn tầm nhìn mới về tương lai di chuyển, nơi công nghệ, thiết kế và cảm xúc cùng song hành.

Toyota Century cạnh tranh trực tiếp với Bentley và Rolls-Royce

Toyota chiếm trọn tâm điểm khi biến thương hiệu Century biểu tượng xe dành cho giới chính khách thành dòng siêu sang độc lập, cạnh tranh trực tiếp với Bentley và Rolls-Royce.

Mẫu Century Coupe Concept gây ấn tượng mạnh với thiết kế độc bản, hướng tới tầng lớp thượng lưu toàn cầu. Toyota khẳng định Century sẽ được sản xuất thủ công, “một khách – một xe”, thể hiện đỉnh cao tinh hoa Nhật Bản.

Bên cạnh đó, Century SUV Tailor Made mang khoang nội thất như một “phòng khách di động” với ghế xoay, vật liệu quý và đồng hồ kỹ nghệ tinh xảo. Đặc biệt, phiên bản thể thao Century GRMN do chính Chủ tịch Akio Toyoda sử dụng, cho thấy khả năng dung hòa giữa sự sang trọng truyền thống và hiệu suất cao.

Lexus LS Concept

Khi Century bước lên hàng siêu sang, Lexus cũng tạo dấu ấn với mẫu LS Concept sáu bánh, ý tưởng táo bạo biến “Luxury Sedan” thành “Luxury Space”.

Lexus LS Concept.

Không chỉ là phương tiện di chuyển, LS hướng tới trải nghiệm nghỉ dưỡng với không gian nội thất tối giản, ánh sáng ấm và vật liệu tre tự nhiên.

Lexus Sport Concept.

Bên cạnh đó, Lexus Sport Concept thổi bùng tinh thần tốc độ, gợi nhớ huyền thoại LFA với kiểu dáng khí động học và tỉ lệ thân xe cân xứng. Lexus khẳng định, sang trọng và thể thao có thể song hành trong kỷ nguyên mới.

Corolla Concept và Land Cruiser FJ

Corolla Concept xuất hiện trong dáng fastback năng động, buồng lái tập trung vào người điều khiển, đi kèm ba tùy chọn động cơ: hybrid, plug-in hybrid và thuần điện.

Corolla Concept.

Còn Land Cruiser FJ, mẫu SUV địa hình cỡ nhỏ, gợi nhớ tinh thần phiêu lưu thuần chất với thiết kế khung thang, dẫn động 4 bánh, cản có thể tháo rời và ống thở gắn sẵn – đúng chất “xe đi đến nơi, về đến chốn” của Toyota.

Land Cruiser FJ.

Subaru Performance-B và Performance-E

Subaru đem đến hai mẫu concept gắn logo STI huyền thoại. Performance-B trung thành với động cơ boxer, hộp số tay và dẫn động 4 bánh đối xứng như lời tri ân thời hoàng kim WRX STI.

Subaru Performance-B.

Trong khi đó, Performance-E mang tinh thần ấy sang thời đại điện, với hai mô-tơ và hệ thống kiểm soát mô-men thông minh, chứng minh rằng cảm giác lái thuần khiết vẫn là linh hồn Subaru dù ở bất kỳ kỷ nguyên nào.

Performance-E.

Honda Prelude và 0 Series

Sự trở lại của Honda Prelude khiến giới mê xe phấn khích. Chiếc coupe thể thao mang ngôn ngữ thiết kế thanh thoát, sử dụng hệ hybrid tiết kiệm mà vẫn tràn đầy “joy of driving”, tinh thần đặc trưng của Honda.

Honda Prelude.

Cùng lúc, hãng ra mắt bộ ba concept Honda 0 Series gồm 0 Saloon, 0 SUV và 0 Alpha, phát triển theo triết lý “Thin, Light, Wise” (Mỏng, Nhẹ, Thông minh), nhấn mạnh hướng đi khác biệt cho xe điện tương lai.

Bộ ba concept Honda 0 Series gồm 0 Saloon, 0 SUV và 0 Alpha.

BYD Racco

Một bất ngờ thú vị đến từ BYD, hãng xe Trung Quốc lần đầu tiên tấn công phân khúc "kei car" Nhật với mẫu Racco Concept. Chiếc xe điện siêu nhỏ, dài chỉ 3,4 mét, có phạm vi di chuyển 180 km và giá dự kiến tương đương Nissan Sakura EV.

Bước đi này được xem là “nước cờ cao tay” của BYD, khi chọn thâm nhập thị trường Nhật bằng chính dòng xe mang tính biểu tượng của quốc gia này, mở ra cuộc cạnh tranh mới ngay trên “sân nhà” của các ông lớn.

