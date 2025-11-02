Trưa ngày 2/11, một dàn xe cổ đẹp long lanh bất ngờ xuất hiện trên đường phố Hà Nội khiến người dân không khỏi tò mò, thích thú. Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, những chiếc xe này thuộc sở hữu của các thành viên trong Câu lạc bộ xe cổ Sài Gòn, đang tham gia hành trình từ Việt Nam đi qua Lào và Trung Quốc, với tổng quãng đường lên tới hơn 5.200 km.

Dàn xe này bao gồm 6 chiếc xe sang khác nhau, gồm một chiếc xe thể thao, hai xe mui trần, hai chiếc sedan hạng sang và hai chiếc SUV, trong đó chiếc tuổi đời cao nhất lên tới 77 năm. Hành trình của đoàn kéo dài 16 ngày, xuất phát từ Hà Nội ngày 2/11, qua Lào sau đó sang Trung Quốc và quay trở lại, kết thúc chuyến đi tại Điện Biên vào ngày 18/11.

Dẫn đầu đoàn xe là chiếc Ford Mustang Convertible phiên bản Mach 1, đời 1969 và thuộc thế hệ thứ nhất (sản xuất từ năm 1964 đến năm 1973). Được biết, số lượng Mustang Mach 1 tại Việt Nam rất ít, chỉ vỏn vẹn 1-2 chiếc, có giá trị cao hơn nhiều chiếc Mustang đời mới ở nước ta.

Cặp đôi Volkswagen Beetle Convertible mang ngoại thất màu đỏ và màu trắng-xanh, trong đó chiếc màu đỏ đời 1974, chiếc còn lại đời 1971. Hiện nay, số lượng xe phiên bản này còn không nhiều, khoảng 20-30 xe tại Việt Nam và phần lớn tập trung ở khu vực phía Nam, nơi có các câu lạc bộ xe cổ.

“Già đời” nhất dàn xe cổ là chiếc Citroën Traction Avant, sản xuất bởi hãng xe Pháp trong những năm 1934-1957 và mang tính biểu tượng của ngành ô tô châu Âu thế kỷ 20. Chiếc xe trong bài thuộc đời 1948, tức đã 77 năm tuổi, hiện có dưới 20 chiếc tại Việt Nam nhưng rất ít xe thường xuyên sử dụng. Giá trị sưu tầm của xe vẫn rất cao, ước tính không dưới 3 tỷ với những xe còn hoạt động tốt.

Chiếc xe lớn tuổi thứ hai trong đoàn xe là Mercedes-Benz 190 Ponton đời 1958, thuộc thế hệ W121 (sản xuất từ năm 1953-1962). Đây là mẫu xe đầu tiên của thương hiệu ngôi sao ba cánh được thiết kế nguyên khối (không khung rời), đồng thời là tiền thân của dòng Mercedes-Benz E-Class hiện đại.

Theo chia sẻ của chủ nhân chiếc xe, đến nay còn khoảng 10 chiếc xe tương tự của người chơi xe cổ trong nước, giá trị khá cao nhưng rất khó để mua. Chủ xe cho biết, ông thường xuyên sử dụng xe đi làm hàng ngày và nhiều chuyến đi xa hàng trăm km.

Chiếc BMW 525i E32 đời 1995, tuy đời cao nhưng cũng có số lượng không nhiều tại Việt Nam. Chủ xe cho biết, anh là chủ nhân thứ hai của xe, sử dụng chiếc xe sang này từ năm 2000 đến nay. Toàn bộ hàng ghế sau để chứa hành lý, thuốc men và vật dụng cần thiết cho chuyến đi dài.

Độc lạ không kém phải kể đến chiếc Toyota Land Cruiser FJ40, thuộc Series 40 (sản xuất từ năm 1960 đến khoảng năm 1984). Chiếc xe này của một người chơi xe cổ tại Hà Giang. Anh chia sẻ, xe thuộc đời 1974, đang có giá trị cao hơn nhiều chiếc Land Cruiser 20-30 năm tuổi.

Cuối cùng là chiếc Mitsubishi Pajero thế hệ thứ hai, sản xuất từ năm 1992-1999. Ngoài tham gia hành trình, chiếc SUV này cùng chiếc Land Cruiser còn có nhiệm vụ chở theo 1 số nhu yếu phẩm của đoàn.

Ngoài dàn xe cổ của các thành viên tham gia hành trình, buổi họp mặt tại Hà Nội còn có sự tham gia của một số thành viên hội chơi xe cổ, với nhiều chiếc motor ba bánh cổ điển và một chiếc Mercedes-Benz S-Class W126 (đời 1979-1991) - mẫu xe được nhiều doanh nhân, nguyên thủ quốc gia sử dụng trong thập niên 1980-1990.

Theo lịch trình, đoàn xe cổ sẽ đi qua nhiều địa danh nổi tiếng, rời Việt Nam vào ngày 4/11, đi qua Lào, Trung Quốc và quay trở về Hà Nội vào ngày 20/11.

