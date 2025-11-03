Mới đây, cộng đồng chơi xe chia sẻ hình ảnh chiếc xe điện BYD Han nổi bật với biển số siêu đẹp 51D-999.99 bon bon lăn trên đường phố Hà Nội. Hình ảnh gây chú ý lớn khi đây chính là biển số vốn đã từng gắn trên chiếc VinFast VF 3, được dân chơi Huấn “Hoa Hồng” (tên thật Bùi Xuân Huấn) khoe hồi tháng 1/2025.

Chiếc xe điện BYD Han mang biển số ngũ quý 51D-999.99 lăn bánh trên đường được dân mạng chia sẻ. Ảnh: OFFB

Giá trị của biển số ngũ quý 9 này ở mức “khủng”, thuộc nhóm biển số có giá đắt nhất năm 2024.

Biển 51D-999.99 đã được đấu giá tới 3 lần, trong đó, lần 1 diễn ra ngày 19/4/2024 với giá trúng 6,21 tỷ đồng, lần 2 tái xuất ngày 22/7/2024 với giá trúng 3,58 tỷ đồng. Đến lần 3, ngày 12/11/2024, biển 51D-999.99 được trả giá thành công với mức hơn 4,13 tỷ đồng.

Theo quan niệm phong thủy, biển số ngũ quý 9 là dạng biển cực hiếm và may mắn nhất khi trước đây, chỉ có thể sở hữu qua hình thức bốc biển ngẫu nhiên.

Trong tiếng Hán-Việt, số 9 đọc là cửu, đồng âm với “trường cửu”, tượng trưng cho sự bền vững, quyền lực và trường tồn. Ở Trung Hoa xưa, số 9 còn gắn với vua chúa (có 9 rồng, 9 bậc thềm, 9 đỉnh đồng…), nên được coi là số “tối thượng”. Vì vậy, biển ngũ quý 9 là biểu tượng của đỉnh cao, lâu bền và uy thế, thường có giá trị đắt nhất.

Thời điểm tháng 1/2025, Huấn “Hoa Hồng” – một dân chơi xe nổi tiếng thường xuyên khoe thú vui biển số đẹp chia sẻ hình ảnh chụp cạnh chiếc VinFast VF 3 gắn biển số 51D-999.99 khiến dân mạng “phát sốt”.

Huấn "Hoa Hồng", tức Bùi Xuân Huấn khỏe ảnh chụp cùng chiếc VinFast VF 3 biển 51D-999.99 thời điểm tháng 1/2025 khiến dân mạng bán tín bán nghi rằng, anh là chủ sở hữu biển VIP này. Ảnh: OFFB

Số tiền mua biển số này cao gấp 17,2 lần giá trị chiếc VinFast VF 3 phiên bản thuê pin (240 triệu đồng) và 12,9 lần giá phiên bản mua kèm pin (322 triệu đồng). Gắn biển VIP, chiếc VF 3 được cho là của Huấn “Hoa Hồng” trở thành chiếc xe điện mini đắt nhất Việt Nam với tổng giá trị lăn bánh lên tới 4,47-4,45 tỷ đồng, tương đương Mercedes-Benz GLC 300 hay BMW X3 M Sport.

Khi đó, nhiều ý kiến nghi ngờ đây có thể là biển giả, vì ký tự “51D” vốn dành cho xe tải TP.HCM hoặc Huấn “Hoa Hồng” không sở hữu thật, chỉ khoe ảnh để sống ảo.

VinFast VF 3 biển 51D-999.99 gắn mào "Taxi" đỗ ở khu đô thị Vinhomes Ocean Park hồi đầu tháng 2/2025. Ảnh: OFFB

Đến đầu tháng 2, chiếc VF 3 biển 51D-999.99 tái xuất ở khu đô thị Vinhomes Ocean Park, trên nóc gắn mào “Taxi” khiến dân mạng không khỏi xuýt xoa về độ chịu chơi của chủ nhân.

Tuy nhiên gần đây, trên một số tuyến đường ở Hà Nội, người dân lại tình cờ bắt gặp biển ngũ quý 9 này gắn trên chiếc xe điện Trung Quốc – BYD Han. Đây là mẫu sedan hạng sang của BYD đang được bán với giá niêm yết 1,489 tỷ đồng.

Việc hai chiếc xe cùng gắn 1 biển VIP trong vòng nửa năm khiến dân mạng một lần nữa “nổi cơn tò mò” về thực hư tính hợp pháp của chiếc biển số và sở thích độc đáo của vị đại gia chơi xe ẩn danh này. Thậm chí, không ít ý kiến cho rằng, một trong hai xe đang gắn biển giả.

Theo tìm hiểu của VietNamNet, cơ quan đăng kiểm xác nhận, chiếc BYD Han gắn biển số 51D-999.99 là biển thật. Chủ sở hữu đã làm thủ tục đăng ký xe tại Hà Nội vào thời điểm tháng 8/2025. Đáng lưu ý, chủ nhân của chiếc biển số đắt đỏ này không phải là Bùi Xuân Huấn- tên thật của Huấn “Hoa Hồng”.

Như vậy, có thể hiểu rằng, biển số ngũ quý 9 trên đã được định danh cá nhân gắn với người trúng đấu giá hồi tháng 11/2024. Người chủ này đã từng sở hữu chiếc VF 3 hồi tháng 1/2025, sau đó, thu hồi biển và chuyển sang đăng ký cho chiếc BYD Han.

Sau khi gắn tấm biển số siêu đẹp trên, tổng giá trị của chiếc BYD Han lên tới 5,64 tỷ đồng. Nhờ đó, chiếc sedan điện Trung Quốc hạng tầm trung đã “nhảy cấp” ngang tầm Mercedes-EQE 350+ hay BMW i5 eDrive40.

Trên thị trường toàn cầu, BYD Han được xem là đối thủ của Tesla Model 3 và Hyundai Ioniq 6. Tại Việt Nam, mẫu xe ra mắt ngày 18/10/2024, có giá ngang với 2 mẫu hybrid tự sạc Toyota Camry 2.5 HV (giá 1,47 tỷ đồng), Honda Accord e:HEV (giá 1,49 tỷ đồng).

BYD Han trang bị 2 mô tơ điện, dẫn động 4 bánh toàn thời gian - AWD, công suất cực đại 380kW (tương đương khoảng 517 mã lực), mô-men xoắn cực đại 700Nm, thời gian tăng tốc 0–100 km/h khoảng 3,9 giây. Mẫu xe sử dụng pin Blade LFP do BYD tự phát triển, dung lượng 85,4 kWh, tầm hoạt động khoảng 600km theo chuẩn CLTC.

Biển 51D-999.99 trúng đấu giá 4,13 tỷ đồng ngày 12/11/2024 đã rời xe VinFast VF 3, gắn lên chiếc BYD Han từ tháng 8/2025. Chiếc xe được người dân bắt gặp trên phố Hà Nội. Ảnh: OFFB

Một chi tiết thú vị khác là, tại thời điểm trúng đấu giá tháng 11/2024, biển 51D-999.99 của TP.HCM vốn thuộc dải seri thường cấp cho xe tải tại TP.HCM. Từ ngày 1/1/2025, theo Thông tư 79/2024/TT-BCA quy định về cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số chỉ quản lý theo định danh chủ xe, chữ cái seri không phản ánh loại xe nữa. Các loại xe phân biệt theo màu nền của biển: xe không kinh doanh là biển trắng, xe kinh doanh vận tải là biển vàng. Do đó, người trúng đấu giá có thể gắn biển số của mình cho bất kỳ ô tô nào thuộc sở hữu hợp pháp của mình, miễn là hoàn tất đăng ký trong vòng 12 tháng kể từ ngày trúng.

Vì vậy, vị “đại gia” trên tuy ở Hà Nội, nghiễm nhiên được đăng ký hợp pháp biển 51D-999.99 đầu số của TP.HCM từng được xếp loại là biển xe tải lên chiếc xe con của mình. Việc chi hơn 4 tỷ đồng cho 1 chiếc biển số nhưng lại chỉ gắn lên xe phổ thông giá rẻ và xe điện Trung Quốc thương hiệu chưa mạnh cho thấy chất chơi "không phải dạng vừa" của người chủ.