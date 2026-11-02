Thị trường xe máy điện Việt Nam ngày càng sôi động với nhiều mẫu xe được nâng cấp về động cơ, pin và công nghệ. Đáng chú ý, một số dòng xe đã được trang bị chế độ số lùi như ô tô.

Số lùi (Reverse Mode/Assist) ngày càng phổ biến trên nhiều dòng xe máy điện tại Việt Nam. Đây là một trong những tiện ích thiết thực trên xe máy điện, nhất là với những mẫu xe có trọng lượng lớn hoặc thường xuyên chở hàng.

Tính năng giúp người lái giảm sức lực khi đưa xe ra khỏi vị trí đỗ, nhưng không thay thế thao tác quan sát và kiểm soát xe. Người dùng cần đọc kỹ hướng dẫn của nhà sản xuất, giữ tốc độ thấp và kiểm tra phía sau trước khi lùi.

Dưới đây là những mẫu xe máy điện tại Việt Nam có tính năng này:

VinFast Evo Grand Premia, Evo Grand Limited và Feliz 2027

VinFast trang bị chế độ lùi (Reverse Mode) trên một số mẫu xe mới, gồm Evo Grand Premia, Evo Grand Limited và Feliz 2027. Đây là những mẫu xe tay ga điện hướng đến nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị.

Dòng Evo Grand sử dụng động cơ điện Inhub công suất tối đa 2.250W, tốc độ tối đa 70km/h. Pin LFP dung lượng 2,4kWh cho phạm vi hoạt động khoảng 134km; khi lắp thêm pin phụ, quãng đường công bố tăng lên 262km. Xe có cốp dung tích 35 lít khi sử dụng một pin.

VinFast Evo Grand Premia, Evo Grand Limited. Ảnh: Vinfast

Để kích hoạt số lùi, người lái nhấn giữ nút R hoặc nút B/P trên cụm điều khiển, tùy từng phiên bản, đến khi màn hình hiển thị ký hiệu R. Sau đó, vặn nhẹ tay ga để xe di chuyển lùi. Khi muốn dừng, người dùng nhả tay ga và nút điều khiển.

Ưu điểm của nhóm xe này là có nhiều lựa chọn về kiểu dáng, mức giá và dung lượng pin, đồng thời hệ thống phân phối, hậu mãi của VinFast tương đối rộng. Tuy nhiên, người mua cần lưu ý quãng đường di chuyển phụ thuộc vào số lượng pin, tải trọng và điều kiện vận hành thực tế.

Honda CUV e: và UC3

Hai mẫu xe máy điện của Honda đều được tích hợp tính năng hỗ trợ lùi (Reverse Assist).

CUV e: sử dụng động cơ điện công suất tối đa 6kW, tốc độ tối đa khoảng 80km/h. Xe dùng hai pin Honda Mobile Power Pack e: tháo rời, cho phạm vi hoạt động khoảng 73km mỗi lần sạc. Trang bị đáng chú ý gồm màn hình TFT 7 inch, kết nối Honda RoadSync Duo, khóa thông minh, phanh CBS và ba chế độ lái.

Giá niêm yết là 65 triệu đồng với gói gồm hai pin và bộ sạc; bản không kèm pin có giá 45 triệu đồng.

Honda CUV e: và UC3. Ảnh: Y Nhụy

Trong khi đó, Honda UC3 sử dụng động cơ điện công suất khoảng 6kW, tốc độ tối đa 82km/h. Pin LFP cho phạm vi hoạt động khoảng 120km mỗi lần sạc. Xe có màn hình TFT 5 inch, kết nối Honda RoadSync, phanh CBS, phanh tái sinh và cốp 26 lít. Giá niêm yết từ 80 triệu đồng, tùy phiên bản.

Để lùi xe, người dùng nhấn giữ nút Start bên phải, đồng thời giữ nút mũi tên xuống bên trái. Xe sẽ di chuyển khi hai nút được giữ và dừng lại khi người lái nhả nút.

Điểm mạnh của UC3 là phạm vi hoạt động dài hơn CUV e:, pin LFP và khả năng sạc nhanh. Đổi lại, giá bán niêm yết cao, trong khi người dùng cần quan tâm đến khả năng tiếp cận hệ thống trạm sạc tương thích.

Selex Camel 1 và Camel 2

Selex Camel 1 và Camel 2 được phát triển phục vụ nhu cầu giao hàng, vận chuyển và kinh doanh dịch vụ. Cả hai đều có thiết kế khung xe chắc chắn, hỗ trợ đổi pin và được trang bị số lùi để thuận tiện khi chở hàng nặng.

Camel 1 sử dụng động cơ công suất tối đa 3.000W, tốc độ tối đa 70km/h, phạm vi hoạt động công bố khoảng 150km khi lắp đủ ba pin. Tải trọng tối đa 225kg.

Camel 2 có động cơ công suất tối đa 4.000W, tốc độ tối đa 80km/h, phạm vi hoạt động khoảng 150km và tải trọng tối đa 150kg.

Giá niêm yết lần lượt là 28,3 triệu đồng với Camel 1 và 29,3 triệu đồng với Camel 2. Các mức giá này chưa bao gồm pin, bảo hiểm và chi phí đăng ký.

Để kích hoạt số lùi, người lái nhấn nút đỏ bên trái, sau đó giữ nút MODE bên phải. Khi màn hình hiển thị giá trị quãng đường âm, người dùng có thể vặn ga để lùi xe.

Ưu điểm của hai mẫu xe là khả năng chở tải, đổi pin nhanh và thiết kế phục vụ công việc. Tuy nhiên, việc phải mua hoặc thuê pin riêng khiến người dùng cần tính thêm chi phí vận hành. Ngoài ra, kích thước xe lớn và trọng lượng tăng khi lắp đủ pin có thể khiến việc xoay trở bằng sức người khó khăn hơn so với xe tay ga điện thông thường.

Xe máy điện Dat Bike



Dat Bike trang bị chế độ lùi trên dòng Quantum S Series gồm S1, S2, S3 và mẫu Era.

Quantum S1 có động cơ công suất 7.000W, tốc độ tối đa 100km/h, pin 6,4kWh và phạm vi hoạt động công bố 285km. Quantum S2 cũng có công suất 7.000W, tốc độ tối đa 90km/h và quãng đường 285km. Trong khi đó, Quantum S3 có công suất 6.000W, tốc độ tối đa 90km/h, phạm vi hoạt động khoảng 200km.

Giá niêm yết của ba phiên bản lần lượt là 49,9 triệu đồng, 42,9 triệu đồng và 34,9 triệu đồng.

Dat Bike trang bị chế độ lùi trên dòng Quantum S Series gồm S1, S2, S3 và mẫu Era. Ảnh: Dat.Bike

Bên cạnh đó, Dat Bike Era sử dụng động cơ công suất 5.000W, pin 4,3kWh, tốc độ tối đa 82km/h và phạm vi hoạt động khoảng 200km. Xe có cốp chứa đồ 50 lít. Giá niêm yết bản E2 là 29,9 triệu đồng, bản E1 là 32,9 triệu đồng.

Để kích hoạt chế độ lùi trên các mẫu Quantum, khi xe đang ở chế độ P (Parking), người lái bóp giữ một trong hai tay phanh, đồng thời nhấn nhanh nút đa chức năng hai lần. Sau khi chuyển sang chế độ lùi, người dùng có thể điều khiển xe bằng tay ga. Muốn thoát chế độ này, nhả hoàn toàn tay ga rồi nhấn nút đa chức năng.

Ưu điểm của xe Dat Bike là phạm vi hoạt động tương đối dài, động cơ công suất lớn và nhiều công nghệ hỗ trợ vận hành. Tuy nhiên, các phiên bản Quantum có trọng lượng khá lớn, khoảng 130-144kg, do đó tính năng hỗ trợ lùi sẽ hữu ích khi người dùng phải xoay trở xe trong bãi đỗ hoặc những vị trí chật hẹp.

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