Subaru Forester Hybrid, bộ đôi xe điện Volvo EX90 và ES90, Mazda CX-5 thế hệ mới cùng 3 mẫu xe của Volkswagen... là những mẫu xe đáng chú ý dự kiến xuất hiện tại Việt Nam trong tháng 11.

Tháng 10 vừa qua ghi nhận số lượng ô tô mới ra mắt tại thị trường Việt Nam nhiều nhất từ đầu năm, với khoảng 15 mẫu xe đến từ nhiều thương hiệu, trải dài từ xe mini giá dưới 300 triệu đến xe hạng sang tiền tỷ.

Bước sang tháng 11, thị trường tiếp tục đón chờ loạt sản phẩm mới, trong đó đáng chú ý là các mẫu xe hybrid, xe điện và những dòng xe bán chạy được nâng cấp, bổ sung phiên bản. Động thái này cho thấy các hãng đang tăng tốc làm mới danh mục sản phẩm, đón đầu mùa mua sắm cao điểm cuối năm.

Dưới đây là một số mẫu xe đáng mong chờ, dự kiến sẽ ra mắt khách hàng Việt trong tháng 11 tới:

Bộ đôi xe điện Volvo EX90 và ES90

Volvo Car Việt Nam dự kiến giới thiệu hai mẫu xe thuần điện EX90 và ES90 tại sự kiện vào ngày 6/11. Đây là những sản phẩm đáng chú ý ở phân khúc cao cấp, khi thương hiệu Thụy Điển tiếp tục mở rộng danh mục xe điện tại Việt Nam.

Bộ đôi xe điện hạng sang của Volvo có lịch ra mắt vào ngày 6/11. Ảnh: Volvo Car

Trong đó, Volvo EX90 là SUV điện cỡ lớn, có hai tùy chọn bố trí 6 hoặc 7 chỗ ngồi. Xe phát triển trên nền tảng SPA2, sử dụng kiến trúc điện 800V và bộ pin dung lượng 111kWh. Theo thông số tại thị trường quốc tế, EX90 có phạm vi hoạt động khoảng 600-620km tùy phiên bản.

Mẫu xe có hai cấu hình mô-tơ điện đáng chú ý: bản Twin Motor công suất 408 mã lực và Twin Motor Performance công suất 517 mã lực. Nền tảng điện 800V cho phép sạc nhanh, với thời gian sạc pin từ 10% lên 80% khoảng 22 phút trong điều kiện phù hợp.

Bên cạnh mẫu SUV EX90, Volvo ES90 là mẫu sedan thuần điện phát triển trên cùng nền tảng. Tùy cấu hình tại thị trường quốc tế, xe có công suất từ 333 đến 680 mã lực, sử dụng bộ pin 92kWh hoặc 106kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 650-700km theo chuẩn WLTP.

ES90 hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu sedan điện sang trọng, trong khi EX90 nhắm đến người dùng cần không gian rộng và cấu hình SUV đa dụng. Giá bán và cấu hình phân phối chính thức tại Việt Nam sẽ là những thông tin được quan tâm tại sự kiện ra mắt.

Subaru Forester Hybrid: SUV Nhật thêm lựa chọn tiết kiệm nhiên liệu

Subaru Forester Hybrid là một trong những mẫu xe đáng chú ý ở phân khúc SUV cỡ C sẽ xuất hiện trước giới truyền thông vào ngày 11/11 tới. Theo thông tin từ hãng xe Nhật Bản, phiên bản hybrid của mẫu xe này tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản.

Subaru Forester Hybrid dự kiến được giới thiệu vào ngày 11/11 tới. Ảnh: Subaru

Khác với hai phiên bản Forester sử dụng động cơ xăng đang bán trên thị trường, phiên bản hybrid kết hợp động cơ Boxer 2.5L với mô-tơ điện, cho tổng công suất hệ thống khoảng 194 mã lực. Hệ truyền động đi kèm hộp số e-CVT và hệ dẫn động 4 bánh đối xứng toàn thời gian S-AWD đặc trưng của Subaru.

Hiện Subaru Việt Nam chưa hé lộ đầy đủ trang bị và giá bán của phiên bản hybrid. Tuy nhiên, mức giá được dự kiến cao hơn bản máy xăng đang niêm yết 1,299-1,399 tỷ đồng. Nếu giữ định vị này, Forester Hybrid sẽ cạnh tranh trực tiếp với những mẫu SUV cỡ C có tùy chọn hybrid như Honda CR-V e:HEV, Hyundai Tucson Hybrid hay

Volkswagen ID. Era 9X: SUV điện mở rộng phạm vi hoạt động

Volkswagen ID. Era 9X cũng là mẫu xe đáng chú ý trong tháng 11, dù đã được hệ thống đại lý nhận đặt cọc từ trước. Theo thông tin từ đại lý Volkswagen tại Việt Nam, xe có giá dự kiến dưới 3 tỷ đồng và kế hoạch giao xe từ tháng 11/2026.

Volkswagen ID. Era 9X có giá dự kiến dưới 3 tỷ đồng. Ảnh: VW

ID. Era 9X thuộc nhóm SUV cỡ lớn, sử dụng công nghệ xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (REEV). Mô-tơ điện đảm nhiệm việc dẫn động, trong khi động cơ xăng đóng vai trò máy phát điện để bổ sung năng lượng cho pin khi cần thiết.

Theo thông số được công bố, xe sử dụng bộ pin dung lượng 65,2 kWh, kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.5L. Phạm vi hoạt động kết hợp được công bố lên tới 1.651 km theo chu trình thử nghiệm CLTC của Trung Quốc.

Điểm khác biệt của hệ truyền động này nằm ở việc xe vẫn vận hành chủ yếu bằng mô-tơ điện nhưng không phụ thuộc hoàn toàn vào mạng lưới trạm sạc trong những hành trình dài. Với kích thước lớn và định vị cao cấp, ID. Era 9X hướng đến khách hàng cần một mẫu SUV nhiều chỗ ngồi, công nghệ hiện đại và khả năng di chuyển đường dài.

Volkswagen Tiguan và Tayron đã bắt đầu nhận cọc và dự kiến bắt đầu giao xe từ tháng 11 này. Ảnh: VW

Ngoài mẫu xe điện ID. Era 9X, Volkswagen Việt Nam cũng vừa mở đặt hàng hai mẫu SUV thế hệ mới gồm Tiguan và Tayron. Cả hai đều nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức, dự kiến bắt đầu giao xe từ tháng 11. Đây là những lựa chọn mới trong nhóm SUV tiền tỷ, trong đó Tayron là mẫu xe lần đầu xuất hiện tại Việt Nam với cấu hình 7 chỗ ngồi.

Trong đó, Volkswagen Tiguan sắp bước sang thế hệ thứ ba, với nhiều thay đổi về thiết kế, nền tảng khung gầm và công nghệ. Xe có hai phiên bản Style và R-Line, cùng sử dụng động cơ xăng 1.4 TSI, giá dự kiến lần lượt 1,339 tỷ đồng và 1,499 tỷ đồng.

Còn Volkswagen Tayron cũng nằm trong phân khúc SUV cỡ trung 7 chỗ ngồi và được định vị cao hơn Tiguan. Theo Volkswagen Việt Nam, Tayron có hai phiên bản: bản Style sử dụng động cơ 1.4 TSI, giá 1,639 tỷ đồng; bản R-Line cao cấp hơn trang bị động cơ 2.0 TSI, giá 1,939 tỷ đồng.

Mazda CX-5 thế hệ mới chờ ngày lên kệ

Mazda CX-5 thế hệ mới là mẫu xe được khách Việt chờ đợi ở phân khúc SUV/crossover cỡ C. Trước đó, THACO Auto từng công bố kế hoạch giới thiệu và mở bán mẫu xe này từ tháng 11/2026, nhưng chưa công bố giá bán, phiên bản hay cấu hình phân phối.

Mazda CX-5 thế hệ mới có sự thay đổi về ngoại hình và động cơ. Ảnh: THACO Mazda

Bước sang thế hệ thứ ba, CX-5 có thiết kế hiện đại hơn, kích thước tăng và khoang nội thất được làm mới. Theo thông số quốc tế, xe dài 4.690mm, rộng 1.860mm, chiều dài cơ sở 2.815mm. Một số thị trường có màn hình trung tâm 12,9 inch hoặc 15,6 inch tùy phiên bản.

Trước đó, Mazda CX-5 từng được THACO giới thiệu tại Việt Nam với cấu hình động cơ xăng 2.5L, hộp số tự động 6 cấp và tùy chọn dẫn động 4 bánh AWD. Dù vậy, chưa thể khẳng định đây là cấu hình sẽ được bán trong nước.

Việc CX-5 thế hệ mới xuất hiện trên website chính thức của Mazda Việt Nam cho thấy mẫu xe đang được chuẩn bị để phân phối trong nước. Tuy nhiên, kế hoạch mở bán có thể được điều chỉnh sang đầu năm 2027 thay vì tháng 11 như dự kiến ban đầu. Điều này khiến CX-5 mới dù nhận được nhiều sự quan tâm vẫn chưa thể xác định thời điểm chính thức đến tay khách Việt.

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Mời bạn đọc cộng tác, gửi tin bài về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!