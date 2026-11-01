Thị trường ô tô Việt Nam trở nên rất sôi động trong tháng 10 khi hàng loạt mẫu xe mới được giới thiệu, từ xe đô thị giá rẻ đến xe sang tiền tỷ. Đáng chú ý, xe điện và hybrid chiếm đa số, cho thấy xu hướng điện hóa ngày càng rõ nét.

Bước vào quý IV, giai đoạn cao điểm mua sắm cuối năm, thị trường ô tô Việt Nam sôi động với hàng loạt mẫu xe mới, trải dài từ xe điện cỡ nhỏ giá chưa đến 300 triệu đồng đến các dòng xe sang tiền tỷ. Đáng chú ý, xe điện và hybrid chiếm đa số, phản ánh xu hướng điện hóa ngày càng rõ nét trong cuộc đua sản phẩm của các hãng xe.

Dưới đây là những mẫu xe mới vừa được giới thiệu trong tháng 10:

Lexus ES thế hệ mới: Lần đầu có phiên bản thuần điện

Ngày 7/10, Lexus Việt Nam chính thức giới thiệu ES thế hệ mới với 3 phiên bản, gồm ES 350h Premium giá 2,34 tỷ đồng, ES 350h Luxury giá 2,6 tỷ đồng và ES 500e thuần điện giá 2,94 tỷ đồng. Đây là thế hệ mới của dòng sedan hạng sang cỡ trung, cạnh tranh với Mercedes-Benz E-Class, BMW 5-Series và Volvo S90.

Lexus ES thế hệ mới được giới thiệu với 3 phiên bản, trong đó bản thuần điện có giá 2,94 tỷ đồng. Ảnh: Lexus

Điểm khác biệt đáng chú ý là lần đầu tiên Lexus ES có phiên bản thuần điện tại Việt Nam, bên cạnh hai biến thể hybrid tự sạc. Cụ thể, ES 350h sử dụng động cơ xăng 2.5L kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 243 mã lực. Trong khi đó, ES 500e sử dụng hai mô-tơ điện, hệ dẫn động 4 bánh DIRECT4, công suất tổng 338 mã lực và bộ pin 74,7kWh.

Việc bổ sung phiên bản thuần điện giúp ES mở rộng tệp khách hàng, đồng thời cho thấy chiến lược điện hóa của Lexus không còn giới hạn ở công nghệ hybrid. Với mức giá từ 2,34-2,94 tỷ đồng, mẫu sedan này tiếp tục hướng đến nhóm khách hàng cao cấp, ưu tiên sự sang trọng, tiện nghi và công nghệ vận hành mới.

Honda City được nâng cấp, giá từ 539 triệu đồng

Ngày 12/10, Honda Việt Nam giới thiệu City phiên bản nâng cấp tới khách hàng Việt. Mẫu sedan cỡ B được lắp ráp trong nước, phân phối với hai phiên bản L và RS, có giá bán lần lượt 539 triệu đồng và 569 triệu đồng. So với phiên bản trước, giá bán của xe được điều chỉnh cùng một số thay đổi về thiết kế và trang bị.

Honda City vừa được nâng cấp sau gần 6 năm. Ảnh: Y Nhụy

Ở ngoại thất, Honda City mới được tinh chỉnh khu vực lưới tản nhiệt, cản trước và cản sau. Phiên bản RS có thêm các chi tiết sơn đen ở tay nắm cửa, bộ mâm và cụm đèn hậu, tạo diện mạo thể thao hơn. Trong khi đó, bản L được nâng cấp đèn chiếu sáng từ halogen lên LED.

Khoang nội thất tiếp tục duy trì cấu hình quen thuộc, tập trung vào tính thực dụng và không gian sử dụng. Đáng chú ý, cả hai phiên bản đều được bổ sung cảm biến đỗ xe phía sau, hỗ trợ người lái khi xoay trở trong không gian hẹp.

Honda City vẫn sử dụng động cơ xăng 1.5L, kết hợp hộp số CVT, hướng đến nhóm khách hàng mua xe gia đình lần đầu hoặc sử dụng kinh doanh dịch vụ. Trong phân khúc sedan cỡ B, mẫu xe này cạnh tranh với Toyota Vios, Hyundai Accent và Mazda2.

MG ra mắt bộ đôi ZS Hybrid+ và GT

Ngày 16/10, MG Việt Nam giới thiệu cùng lúc hai mẫu xe mới là All New ZS và MG GT. Trong đó, ZS chuyển sang sử dụng hệ truyền động hybrid, còn GT tiếp tục khai thác nhóm sedan động cơ xăng.

MG nâng cấp mẫu ZS Hybrid+ và ra mắt mới MG GT. Ảnh: MG

MG All New ZS Hybrid+ được bán với một phiên bản duy nhất, giá 668 triệu đồng. Xe thuộc phân khúc SUV đô thị cỡ B, sử dụng động cơ xăng 1.5L công suất 101 mã lực kết hợp mô-tơ điện 131 mã lực và bộ pin 1,83kWh. Đây là lựa chọn mới trong nhóm SUV hybrid cỡ B, nơi đã có sự góp mặt của Toyota Yaris Cross HEV, Honda HR-V e:HEV, Omoda C5 SHS-H hay Jaecoo J5 SHS-H.

Trong khi đó, MG GT là sedan lai coupe cỡ C hướng đến nhóm khách hàng trẻ, có hai phiên bản 1.5 Deluxe và 1.5 Luxury, giá lần lượt 512 triệu và 586 triệu đồng. Xe sử dụng động cơ xăng 1.5L, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT.

Hyundai Palisade Hybrid có giá từ 1,5 tỷ đồng

Cùng ngày 16/10, Hyundai Thành Công công bố giá bán Palisade Hybrid tại Việt Nam. Mẫu SUV cỡ lớn này có 3 phiên bản, gồm Prestige giá 1,499 tỷ đồng, Calligraphy 8 chỗ giá 1,689 tỷ đồng và Calligraphy 7 chỗ giá 1,699 tỷ đồng.

Palisade Hybrid là mẫu xe được chờ đợi nhất của "nhà" Hyundai trong năm 2026. Ảnh: HTV

Đáng chú ý, Palisade Hybrid sử dụng hệ truyền động hybrid kết hợp giữa động cơ xăng Smartstream 2.5 T-GDi và hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 334 mã lực, mô-men xoắn cực đại 460Nm. Hệ thống đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp từ 6,1 lít/100km.

Palisade thuộc nhóm SUV cỡ lớn, hướng đến khách hàng gia đình cần không gian rộng rãi, cấu hình 7 hoặc 8 chỗ cùng nhiều trang bị tiện nghi. Việc bổ sung hệ truyền động hybrid giúp mẫu xe này có thêm lợi thế về hiệu quả sử dụng nhiên liệu, trong bối cảnh khách hàng ngày càng quan tâm đến chi phí vận hành.

Với giá bán cao nhất gần 1,7 tỷ đồng, Palisade Hybrid cũng mở rộng lựa chọn cho người mua SUV cỡ lớn muốn chuyển sang công nghệ lai xăng-điện mà chưa cần sử dụng ô tô thuần điện.

Wuling tung liền 4 mẫu xe điện giá rẻ

Cũng trong ngày 16/10, TMT Motors và thương hiệu Wuling giới thiệu cùng lúc 4 mẫu ô tô điện mới tại Việt Nam, gồm Macaron, Bingo, Grango và Darion. Đây là đợt mở rộng danh mục sản phẩm đáng chú ý của hãng xe Trung Quốc, với các lựa chọn từ xe đô thị cỡ nhỏ đến MPV 7 chỗ.

Wuling Macaron là mẫu xe có giá rẻ nhất, thay thế HongGuang Mini EV trước đây. Ảnh: Phạm Huyền

Trong đó, mẫu xe cỡ nhỏ Wuling Macaron có hai phiên bản, tầm hoạt động công bố 205km và 300km, giá lần lượt 279 triệu đồng và 339 triệu đồng. Wuling Bingo thuộc phân khúc hatchback điện cỡ nhỏ, có ba phiên bản Base, Plus và Max, giá từ 409-499 triệu đồng, phạm vi di chuyển 333-410km tùy bản.

Ở nhóm xe gia đình, Wuling Grango là MPV điện 7 chỗ, có giá 519 triệu đồng và tầm hoạt động 300km. Cao hơn là Darion, cũng có cấu hình 7 chỗ, gồm bản Eco giá 769 triệu đồng với tầm hoạt động 450km và bản Luxury giá 839 triệu đồng, tầm hoạt động 500km.

Dù sở hữu lợi thế về giá bán và danh mục sản phẩm đa dạng, Wuling vẫn phải đối mặt với không ít rào cản tại Việt Nam. Độ nhận diện thương hiệu, niềm tin của người tiêu dùng, giá trị bán lại cũng như độ phủ hạ tầng sạc vẫn là những yếu tố khiến khách hàng cân nhắc trước khi lựa chọn các mẫu xe này.

BYD Sealion 5 gia nhập phân khúc SUV PHEV cỡ C

Ngày 21/10, BYD Việt Nam chính thức giới thiệu Sealion 5, mẫu SUV cỡ C sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV). Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, phân phối với hai phiên bản Essential và Premium, giá niêm yết lần lượt 739 và 789 triệu đồng.

BYD Sealion 5 gia nhập phân khúc SUV PHEV cỡ C. Ảnh: Hoàng Hiệp

Sealion 5 sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp mô-tơ điện và bộ pin Blade Battery, thuộc hệ truyền động DM-i Super Hybrid của BYD. Khác với hybrid tự sạc, mẫu xe này có thể cắm sạc ngoài để bổ sung năng lượng cho pin, qua đó tăng khả năng di chuyển bằng điện trong những hành trình ngắn.

Xe có chiều dài cơ sở 2.712mm, hướng đến nhóm khách hàng gia đình cần một mẫu SUV 5 chỗ rộng rãi. Bản Premium được trang bị thêm nhiều tiện nghi như ghế trước chỉnh điện, thông gió, cửa hậu điện, camera 360 độ và các công nghệ hỗ trợ lái ADAS.

Với mức giá khởi điểm 739 triệu chưa bao gồm ưu đãi, Sealion 5 tạo thêm sức ép cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ C vốn có những cái tên quen thuộc như Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Ford Territory... Đây cũng là một trong số ít mẫu PHEV phổ thông có giá trên dưới 700 triệu đồng tại Việt Nam.

Mercedes-Benz giới thiệu các mẫu xe điện hóa, giá cao nhất gần 8,9 tỷ đồng

Ngày 29/10, Mercedes-Benz Việt Nam giới thiệu loạt sản phẩm điện hóa mới tại sự kiện The Icons Electrified, gồm CLA 200 Electric, GLC 350 e, E 350 e, S-Class nâng cấp và Mercedes-Maybach S-Class nâng cấp. Đây là đợt bổ sung sản phẩm đáng chú ý của thương hiệu Đức, với các lựa chọn từ xe thuần điện, hybrid nhẹ đến plug-in hybrid.

Các mẫu xe được Mercedes-Benz Việt Nam giới thiệu trong một triển lãm riêng. Ảnh: MBV

Trong đó, CLA 200 Electric có giá 1,59 tỷ đồng, là mẫu xe thuần điện có giá thấp nhất trong danh mục Mercedes-Benz tại Việt Nam. GLC 350 e và E 350 e sử dụng hệ truyền động PHEV, giá lần lượt 2,999 tỷ đồng và 3,399 tỷ đồng. GLC 350 e thuộc phân khúc SUV hạng sang cỡ trung, còn E 350 e là sedan hạng sang cỡ trung.

Ở nhóm xe cao cấp, S-Class nâng cấp có hai phiên bản S 450 mild-hybrid giá 5,429 tỷ đồng và S 580 e PHEV giá 6,189 tỷ đồng. Mercedes-Maybach S-Class cũng có hai lựa chọn, gồm S 480 mild-hybrid giá 8,639 tỷ đồng và S 580 e PHEV giá 8,899 tỷ đồng.

Đáng chú ý, việc đưa công nghệ PHEV lên cả GLC, E-Class, S-Class và Maybach cho thấy Mercedes-Benz đang đẩy mạnh điện hóa ngay cả ở những dòng xe sang trọng, vốn có giá bán cao và hướng đến nhóm khách hàng đặc thù.

Suzuki XL7 được làm mới, thêm phiên bản giá rẻ

Ngày 30/10, Suzuki Việt Nam giới thiệu XL7 Hybrid phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift), với hai phiên bản GL và GLX có giá bán lần lượt 569,9 triệu đồng và 599,9 triệu đồng. Đây là mẫu MPV 7 chỗ cỡ nhỏ, cạnh tranh với Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz Cross.

Suzuki XL7 2026 thay đổi nhẹ về ngoại hình, đồng thời có thêm phiên bản mới giá rẻ hơn 30 triệu đồng. Ảnh: Suzuki

So với phiên bản trước chỉ có một lựa chọn, XL7 Hybrid 2026 được bổ sung bản GL nhằm hạ giá khởi điểm, mở rộng nhóm khách hàng, trong khi bản GLX có giá không đổi so với bản cũ.

Ở ngoại thất, xe được điều chỉnh thiết kế lưới tản nhiệt, cản trước, bổ sung các chi tiết trang trí màu đen và xám, bộ mâm hợp kim 16 inch thiết kế mới. Khoang cabin cũng có một số thay đổi về họa tiết trang trí và bổ sung cổng sạc USB Type-C.

Cả hai phiên bản tiếp tục sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp hệ thống mild-hybrid, cho công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 138Nm, đi kèm hộp số tự động 4 cấp. Trong đó, bản GLX có thêm một số tiện nghi như màn hình giải trí 10 inch, điều hòa tự động, ga tự động và camera lùi.

(Tổng hợp)

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