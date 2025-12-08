Honda Scoopy 2026

Thông tin từ Motorcycles TV, Honda Scoopy 2026 vừa được tung ra thị trường Indonesia. Honda Scoopy 2026 được phân phối có 3 phiên bản chính, mỗi phiên bản lại có các màu tùy chọn khác nhau. Trong đó, phiên bản Honda Scoopy 2026 Fashion có giá niêm yết 22.876.000 Rp (khoảng 36 triệu đồng). Phiên bản Honda Scoopy Prestige 2026 có giá niêm yết 23.681.000 Rp (37,3 triệu đồng).

Honda Scoopy 2026. Ảnh: Motorcycles TV

Về sức mạnh, Scoopy 2026 sử dụng động cơ SOHC 110cc PGM-FI tích hợp công nghệ eSP, cho công suất 6,6 kW tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn 9,2 Nm tại 6.000 vòng/phút. Mức tiêu thụ nhiên liệu đạt 59 km/lít, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 3.

Suzuki Access 125 2026

Theo chuyên trang Iwanbanaran, Suzuki Indonesia mới đây đã chính thức ra mắt Suzuki Access 125 thế hệ mới. Ở bản cập nhật năm 2026, xe gây ấn tượng với thiết kế bo tròn phong cách retro kết hợp các đường nét hiện đại.

Suzuki Access 125 2026. Ảnh: Iwanbanaran.



Suzuki Access 125 có ba màu cổ điển và có giá bán tại thị trường Indonesia là 25,5 triệu rupiah, tương đương khoảng 40,2 triệu đồng.

Về sức mạnh, xe sử dụng động cơ 124 cc SOHC kết hợp công nghệ Suzuki Eco Performance, cho mô-men xoắn tốt ngay từ vòng tua thấp, phù hợp di chuyển trong đô thị. Khối động cơ sản sinh công suất tối đa 6,2 kW, mô-men xoắn cực đại 10,2 Nm, trọng lượng chỉ 106 kg.

Yamaha Ego Gear Pro 2026

Thông tin từ chuyên trang Paultan, Yamaha Ego Gear Pro 2026 vừa ra mắt tại Malaysia có lựa chọn động cơ hybrid. Yamaha Ego Gear Pro Hybrid 2026 được bán ra tại Malaysia với 3 tùy chọn màu sắc cùng giá bán là 6198 ringgit, tương đương khoảng 39,5 triệu đồng.

Yamaha Ego Gear Pro 2026. Ảnh: Paultan.



Sức mạnh của Ego Gear Pro Hybrid đến từ khối động cơ Blue Core Hybrid xi-lanh đơn SOHC, làm mát bằng gió, dung tích 125 cc. Động cơ cho công suất 8.4 PS tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9.9 Nm tại 5.000 vòng/phút, truyền động đến bánh sau thông qua hộp số tự động CVT.

New Lambretta J200 2026

Mới đây, New Lambretta J200 2026 đã chính thức được giới thiệu trên website chính thức Lambretta Thái Lan. New Lambretta J200 được áp dụng mức giá khá hấp dẫn chỉ 99.800 baht (khoảng 70 triệu đồng), giảm từ mức giá thường 109.800 baht (78 triệu đồng).

New Lambretta J200 2026. Ảnh: Lambretta ThaiLan.

New Lambretta J200 được trang bị động cơ 174.5cc làm mát bằng chất lỏng và phun xăng Bosch. Thân xe thép Steel Body đặc trưng của Lambretta tiếp tục được duy trì, kết hợp với hệ thống phanh ABS hai kênh và công nghệ chống trượt TCS, giúp tăng cường độ an toàn trong mọi điều kiện. Hệ thống giảm xóc trước Double Arm-Link.

Honda Vario 125 2026

Trang web chính thức của Astra Honda Motor tại Indonesia mới đây đã chính thức giới thiệu mẫu xe Vario 125 2026. Honda Vario 125 2026 được bán tại thị trường Indonesia với mức giá khởi điểm 24.410.000 rupiah, tương đương khoảng 38,7 triệu đồng.

Honda Vario 125 2026. Ảnh: Astra Honda Motor.

Honda Vario 125 2026 vẫn sử dụng khối động cơ eSP xy lanh đơn dung tích 124,8cc làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa là 11,2 mã lực tại 8500 vòng/phút và mômen xoắn cực đại là 10,8 Nm tại 5000 vòng/phút, không khác biệt so với phiên bản đang bán ra trên thị trường. Xe có mức tiêu thụ nhiên liệu ở mức 51,7 km/lít xăng.