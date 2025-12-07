Theo báo cáo vừa được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố ngày 7/12, các doanh nghiệp trong nước ước tính đã xuất xưởng khoảng 338.000 chiếc xe máy mới trong tháng 11 vừa qua, tăng 7% so với tháng trước (với 316.200 chiếc) và tăng 13,5% so với tháng 10/2024. Đây chính là tháng có sản lượng cao nhất từ đầu năm đến nay.

Cũng theo Cục Thống kê, tổng cộng trong 11 tháng đầu năm 2025 đã có 3.099.200 chiếc xe máy mới được xuất xưởng và đưa ra thị trường, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giới chuyên gia cho rằng nguồn cung xe máy hiện rất dồi dào nên nguy cơ “sốt” giá trước Tết gần như không xảy ra. Ngược lại, nhiều hãng còn đẩy mạnh ưu đãi, giảm giá sâu để kích cầu trong mùa mua sắm cao điểm cuối năm, giúp thị trường giữ được sự ổn định và cạnh tranh hơn.

Nguồn cung xe máy mới dồi dào trong tháng cuối năm. Ảnh: Hoàng Hiệp

Hiện, Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), gồm 5 thành viên: Honda Việt Nam, Piaggio Việt Nam, Việt Nam Suzuki, SYM Việt Nam và Yamaha Motor Việt Nam. Các thương hiệu thuộc VAMM có lượng sản xuất lớn, ước tính chiếm xấp xỉ 70% lượng xe máy bán ra, trong đó, một số hãng đã bắt đầu sản xuất các dòng xe máy điện như Honda, Yamaha...

Bên cạnh các thành viên kể trên, nhiều doanh nghiệp ngoài khối, đặc biệt trong lĩnh vực xe máy điện cũng đang tăng tốc đáng kể.

Nổi bật trong số này là VinFast với danh mục sản phẩm xe điện đa dạng, đáp ứng nhiều phân khúc người dùng từ bình dân đến cao cấp. Ngoài ra, các thương hiệu như Pega, Yadea, DatBike, Dibao, Detech hay Before All... cũng liên tục mở rộng quy mô sản xuất, đẩy mạnh sản lượng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao đối với các dòng xe máy điện.

Sự sôi động của thị trường không chỉ mở rộng lựa chọn cho người tiêu dùng mà còn thúc đẩy rõ rệt xu hướng chuyển sang phương tiện xanh.

