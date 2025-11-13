Xe máy điện học sinh VinFast ZGoo và Flazz giá từ 15 triệu đồng

VinFast vừa ra mắt hai mẫu xe máy điện dành cho học sinh, sinh viên gồm ZGoo và Flazz, hướng đến người dùng trẻ chưa đến tuổi được cấp giấy phép lái xe. Cả hai mẫu xe đều sử dụng động cơ Inhub công suất 1,5 mã lực, tốc độ tối đa đạt 30 km/h ở chế độ Eco và 39 km/h ở chế độ Sport, phù hợp cho nhu cầu di chuyển ngắn trong đô thị.

ZGoo có kiểu dáng nhỏ gọn với trang bị đèn tròn kiểu retro, màn hình LED hiển thị tốc độ, cùng pin LFP dung lượng 1,2 kWh cho quãng đường khoảng 50 km mỗi lần sạc. Mẫu xe này được bán với giá 14,9 triệu đồng.

inFast vừa ra mắt hai mẫu xe máy điện dành cho học sinh, sinh viên gồm ZGoo và Flazz.

Trong khi đó, Flazz trang bị đèn chiếu sáng cách điệu hình răng nanh và thân xe sơn hai tông màu đối lập. Xe cũng dùng pin 1,2 kWh nhưng có thêm khe gắn pin phụ, giúp tăng quãng đường lên 100 km/lần sạc khi lắp đủ hai pin. Giá bán 16 triệu đồng, chưa bao gồm pin phụ.

Việc bổ sung ZGoo và Flazz giúp VinFast mở rộng dải sản phẩm hướng đến phân khúc xe điện học sinh – sinh viên, cạnh tranh với các mẫu như Yadea Vekoo, Ocean hay Honda Icon:e, đồng thời thay thế cho dòng Motio đã ngừng sản xuất từ cuối tháng 9.

Xe máy điện Before All BF giá từ 38,4 triệu đồng

Dòng xe máy điện Before All BF thế hệ mới vừa được ra mắt mới đây gồm 3 phiên bản: BF150s, BF150i và BF26.

Trong đó, hai mẫu BF150s và BF150i sử dụng khối pin LFP 76.4V – 40Ah, công suất 3.000W, cho vận tốc tối đa 50 km/h (với bản BF150i) và 70 km/h (với bản BF150s), phạm vi hoạt động đạt 130-150 km/lần sạc. BF150s và BF150i có giá lần lượt là 38,4 và 35,9 triệu đồng.

Mẫu BF26 kích thước nhỏ hơn sử dụng khối pin LFP 72V – 23Ah, cho tầm hoạt động 75-90 km. Mức giá của BF26 là 25,68 và 26,58 triệu đồng tuỳ vào thời gian bảo hành pin.

Xe máy điện Before All BF ra mắt giá từ 38,4 triệu đồng.

Các mẫu xe BF cạnh tranh với nhiều thương hiệu Việt Nam và nước ngoài trong phân khúc xe máy điện cỡ trung như VinFast Feliz (34,9 triệu đồng đã bao gồm pin), VinFast Klara Neo (39,9 triệu đồng đã bao gồm pin); Yadea Velax (29,9-30,5 triệu đồng), Yadea V002 U (38,9 triệu đồng); DatBike Quantum S3 (34,9 triệu đồng)...

Honda SH 2026 giá từ 77,89-104,29 triệu đồng

Đầu tháng 11, Honda Việt Nam chính thức trình làng thế hệ mới của hai mẫu SH160i và SH125i.

"Trái tim" của Honda SH160i là động cơ eSP+ 4 kỳ, một xy-lanh dung tích 160 cc, sản sinh công suất tối đa 16,6 mã lực, mô-men xoắn cực đại 14,8 Nm. Trong khi đó động cơ của Honda SH 125i là động cơ eSP+ 4 kỳ, một xy-lanh dung tích 125 cc, sản sinh công suất tối đa 12,8 mã lực, mô-men xoắn cực đại 12,8 Nm.

Honda SH125i 2026.

Giá bán lẻ đề xuất cho SH125i khởi điểm 77,89 triệu đồng, trong khi SH160i dao động từ 95,09 đến 104,29 triệu đồng cho phiên bản Thể thao cao cấp nhất.

Tại thị trường Việt, SH 2026 thuộc vào phân khúc xe tay ga cao cấp tại thị trường Việt Nam, cạnh tranh với các đối thủ như Piaggio Medley 150 S (96,8 triệu đồng), Vespa Sprint S 150 (104 triệu đồng) hoặc Lambretta X125 (95,2 triệu đồng)...

So với các đối thủ, nhược điểm lớn nhất của Honda SH là thường xuyên trong tình trạng bị chênh giá cao, bán cao hơn giá đề xuất nhiều triệu đồng, do nguồn cung hạn chế và nhu cầu lớn.

Honda CT125 giá hơn 85 triệu đồng

Cũng trong đầu tháng 11, Honda Việt Nam cho ra mắt CT125 dưới dạng nhập khẩu chính hãng và trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với mẫu xe Yamaha PG-1.

Xe được trang bị động cơ 125cc phun xăng điện tử, công suất 9,4 mã lực, mô-men xoắn 11Nm, mạnh mẽ hơn một chút so với động cơ 115cc của Yamaha PG-1 (8,8 mã lực/9,5 Nm), nhờ đó Honda CT125 có khả năng tải và vượt địa hình tốt hơn.

Honda CT125 lần đầu ra mắt tại Việt Nam.

Với mức giá hơn 85 triệu đồng, Honda CT125 đắt hơn rất nhiều so với các mẫu xe số phổ thông cùng dung tích hoặc cùng phân khúc tại Việt Nam. Đáng chú ý, giá bán mẫu xe này cao gấp đôi so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp Yamaha PG-1 2025 chỉ có giá từ 30,4 - 34,9 triệu đồng. Tuy nhiên, so với việc nhập khẩu từ các đại lý tư nhân trước kia có thời điểm lên tới gần 200 triệu đồng, Honda CT125 được phân phối chính hãng đã có giá bán "mềm" hơn đáng kể.

Bộ ba xe máy Lambretta giá từ 95,2 triệu đồng

Sau hơn 10 năm vắng bóng, thương hiệu xe tay ga cao cấp Lambretta chính thức trở lại Việt Nam với hai dòng X-series và G-series, gồm X125, X300 và G350. Các mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, có giá từ 95,2 đến 169,2 triệu đồng.

Lambretta chính thức trở lại Việt Nam với hai dòng X-series và G-series, gồm X125, X300 và G350.

X125 dùng động cơ 124,2 cc, công suất 12,8 mã lực; trong khi X300 mạnh mẽ hơn với 275 cc, công suất 24,1 mã lực.

Mẫu cao cấp nhất Lambretta G350 sử dụng động cơ 330 cc, công suất 25,5 mã lực, hộp số CVT và hệ thống làm mát bằng dung dịch.

SYM ra mắt TPBW 125

SYM vừa ra mắt mẫu xe tay ga TPBW 125 tại Việt Nam. TPBW 125 trang bị động cơ EnMIS 125 cc với phun xăng điện tử EFI và bugi kép, cho khả năng vận hành êm, tiết kiệm nhiên liệu; hệ thống phanh CBS hỗ trợ an toàn khi phanh gấp.

SYM ra mắt TPBW 125.

TPBW 125 có hai phiên bản: tiêu chuẩn dùng chìa khóa cơ và Smartkey có tính năng tìm xe, chống trộm; bốn màu gồm trắng, xanh, đen, vàng nhạt. Giá bán lẻ đề xuất từ 32,8 đến 33,8 triệu đồng. Mẫu xe này cạnh tranh trực tiếp với Honda Vision và Yamaha Janus, các mẫu xe tay ga phổ thông hàng đầu trên thị trường.

Tuy nhiên, nhược điểm chính là trọng lượng có thể nặng hơn đối thủ do động cơ 125cc lớn hơn. Ngoài ra, tên gọi "TPBW" có thể khó nhớ và thương hiệu SYM có thể chưa được ưa chuộng bằng các đối thủ lớn tại thị trường Việt Nam.