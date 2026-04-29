Dưới đây là những "quân bài" mang tính chiến lược, đánh mạnh vào phân khúc xe sang, xe điện và xe hiệu suất cao mà các hãng xe dự kiến trình làng thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 5 tới đây.

Audi S6 Sportback e-tron

Trong năm 2026, Audi Việt Nam dự kiến giới thiệu 5 mẫu xe mới. Theo kế hoạch, Audi A6 Sportback e-tron sẽ ra mắt thị trường Việt trong tháng 3 nhưng vì một số lý do, thời gian đã được rời sang tháng 5.

Đây cũng là mẫu xe sedan lai coupe thuần điện đầu tiên được Audi trình làng tại Việt Nam. Tại thị trường quốc tế, Audi S6 Sportback e-tron được trang bị 2 động cơ điện cung cấp tổng công suất 496 mã lực, mô-men xoắn tới 855 Nm đi kèm hộp số 1 cấp và hệ dẫn động 4 bánh Quattro.

Khi được đưa về Việt Nam, Audi S6 Sportback e-tron sẽ góp mặt trong phân khúc sedan điện hạng sang cỡ trung hiệu suất cao, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như BMW i5, Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+

Ford Ranger Raptor V6 3.0 EcoBoost

Sau khi các đại lý Ford nhận đặt cọc phiên bản máy xăng Ranger Raptor V6 3.0 vào tháng 3, hãng xe Mỹ đã thông báo mẫu xe bán tải hiệu suất cao này sẽ chính thức được ra mắt vào đầu tháng 5 tới đây. Ford Ranger Raptor máy xăng V6 3.0L dự kiến thay thế bản máy dầu Bi-Turbo 2.0L đang bán tại Việt Nam. Xe vẫn được nhập khẩu từ Thái Lan.

Thiết kế ngoại, nội thất của Ford Ranger Raptor bản xăng V6 3.0 EcoBoost tương tự như bản máy dầu, sự khác biệt chủ yếu nằm ở động cơ. Bản xăng V6 3.0L cho công suất 397 mã lực, mô-men xoắn 583 Nm, vượt trội đáng kể so với bản máy dầu (207 mã lực, 500 Nm). Hộp số tự động 10 cấp vẫn là trang bị tiêu chuẩn.

Ford Ranger Raptor tiếp tục định hướng là mẫu bán tải hiệu năng cao, tập trung off-road. Xe trang bị hệ thống treo Fox với công nghệ van biến thiên, có khả năng điều chỉnh giảm chấn liên tục, cùng 7 chế độ lái. Hệ thống ống xả cũng có thể tùy chỉnh âm thanh theo chế độ vận hành.

Loạt xe thể thao của Lotus

Tháng 5 sẽ đánh dấu cột mốc với giới chơi xe siêu sang tại Việt Nam khi Lotus - thương hiệu thể thao Anh Quốc sẽ chính thức chào sân với bộ ba Eletre, Emeya và Emira. Trong đó, Lotus Eletre là một chiếc SUV hạng sang cỡ trung và Lotus Emeya được định vị Hyper-GT bốn cửa. Cả hai đều là mẫu xe thuần điện sở hữu 2 động cơ điện có công suất 600 mã lực.

Trái ngược với hai người anh em thuần điện, Emira là mẫu xe thể thao sử dụng động cơ đốt trong cuối cùng của Lotus, mang đến trải nghiệm lái thuần khiết với cấu hình động cơ đặt giữa.

Sức mạnh của Lotus Emira đến từ khối động cơ 4 xi-lanh 2.0L tăng áp turbo công suất 360 mã lực, mô-men xoắn 480 Nm do Mercedes-AMG cung cấp đi kèm hộp số ly hợp kép 8 cấp. Bên cạnh đó, xe có thêm tùy chọn trang bị động cơ V6 3.5L tăng áp siêu nạp công suất 400 mã lực, mô-men xoắn 430 Nm do Toyota cung cấp cùng hộp số tự động 6 cấp.

Tuy nhiên, bộ ba mẫu xe mới này của Lotus có thể sẽ gặp nhiều thách thức khi phải cạnh tranh với tên tuổi mạnh tại Việt Nam như BMW, Mercedes-Benz, Audi, Maserati hay Porsche.

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!