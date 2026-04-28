Mới đây, trang Rushlane đã đăng tải hình ảnh Honda City 2026 được ngụy trang và chạy thử trên đường, đồng thời cho biết hãng xe Nhật Bản đã chốt lịch ra mắt phiên bản nâng cấp này tại thị trường Ấn Độ vào ngày 22/5.

Honda City 2026 nguy trang khi đang chạy thử trên đường. Ảnh: RushLane

Đây là lần nâng cấp giữa vòng đời thứ hai của thế hệ Honda City thứ 5, sau bản cập nhật năm 2023. Thay vì “lột xác” toàn diện, Honda tiếp tục lựa chọn cách làm quen thuộc, chỉnh sửa nhẹ thiết kế và bổ sung trang bị.

Theo các thông tin rò rỉ ban đầu, Honda City 2026 chỉ có một số thay đổi nhỏ ở ngoại thất. Phần đầu xe nhiều khả năng sẽ được làm mới ở lưới tản nhiệt, cản trước và cụm đèn LED định vị ban ngày, được cho là lấy cảm hứng từ Honda Civic.

Bộ la-zăng hợp kim cũng có thiết kế mới nhằm tạo sự khác biệt so với bản hiện hành. Ở phía sau, các chi tiết như đèn hậu và cản sau được tinh chỉnh nhẹ, đủ để người dùng dễ nhận ra đây là bản nâng cấp.

Không gian nội thất dự kiến không thay đổi nhiều về bố cục. Các tiện ích quen thuộc như màn hình giải trí cảm ứng 8 inch, Android Auto/Apple CarPlay không dây, cụm đồng hồ kỹ thuật số và công nghệ xe kết nối nhiều khả năng vẫn được giữ lại. Một số nâng cấp nhỏ có thể đến từ vật liệu bọc ghế, chi tiết trang trí hoặc bổ sung tính năng tiện nghi như làm mát ghế, camera 360 độ.

Hình ảnh Honda City được dựng lại với nhiều chi tiết được vay mượn từ người anh Honda City.

Gói an toàn chủ động Honda Sensing vẫn sẽ là trang bị quan trọng trên City 2026. Hệ thống này bao gồm các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo và phanh giảm thiểu va chạm.

Về vận hành, Honda City 2026 không có thay đổi lớn. Xe tiếp tục sử dụng động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên, cho công suất khoảng 120 mã lực và mô-men xoắn 145 Nm, đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số CVT. Đáng chú ý, tại Ấn Độ, Honda City còn có phiên bản hybrid e:HEV có công suất 126 mã lực, kết hợp hộp số e-CVT tập trung vào khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Nhiều khả năng sau khi ra mắt tại Ấn Độ, Honda City 2026 cũng sẽ sớm được giới thiệu tại các thị trường khác trong khu vực Đông Nam Á trong đó có Việt Nam. Honda City hiện là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Toyota Vios, Hyundai Accent hay Mazda2. Năm 2025, mẫu xe này bán được tổng cộng 10.899 xe, vươn lên đứng 2 toàn phân khúc sedan cỡ B tại Việt Nam sau Toyota Vios.

Theo RushLane

