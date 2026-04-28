Tại thị trường ô tô Việt Nam, ngoài sự phát triển nhanh chóng của xe điện, xe hybrid cũng đang nổi lên nhờ vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu và phù hợp giao thông đô thị.

Trong bối cảnh giá xăng biến động và xu hướng “xanh hóa” rõ nét, dòng xe này có nhiều lợi thế tăng trưởng. Bên cạnh hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu, xe hybrid còn được hỗ trợ về thuế, phí, giúp chi phí sở hữu trở nên dễ tiếp cận hơn.

Xe hybrid phát triển nở rộ tại Việt Nam trong một vài năm trở lại đây.

Xe hybrid tiếp tục hot ngay từ đầu năm 2026

Báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, dòng xe hybrid tiếp tục tăng trưởng mạnh tại thị trường Việt Nam trong quý đầu năm 2026 với tổng doanh số đạt 5.125 chiếc, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025 (với 2.562 chiếc) và chiếm khoảng xấp xỉ 7% tổng lượng ô tô du lịch bán ra.

Nếu trước kia công nghệ này chủ yếu xuất hiện trên các dòng xe sang đắt tiền, thì nay đã nhanh chóng “phổ cập” xuống nhóm xe phổ thông, thậm chí mức giá bán dưới ngưỡng 700 triệu đồng.

Hàng loạt mẫu xe hybrid quen thuộc như Toyota Corolla Cross HEV, Toyota Innova Cross HEV, Yaris Cross HEV, Honda CR-V e:HEV, HR-V e:HEV hay Suzuki XL7 Hybrid... không chỉ duy trì sức bán ổn định mà còn liên tục được điều chỉnh giá theo hướng dễ tiếp cận hơn.

Chỉ trong hơn một năm trở lại đây, thị trường ô tô Việt Nam ghi nhận sự xuất hiện dày đặc của các mẫu xe xăng lai điện (hybrid) ở nhiều phân khúc, từ xe sang tiền tỷ nguồn gốc châu Âu đến các dòng xe phổ thông giá rẻ của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc...

Ngay đầu năm 2026, thị trường còn đón thêm nhiều mẫu hybrid mới hoặc nâng cấp đáng chú ý như Honda CR-V e:HEV lắp ráp trong nước, Omoda & Jaecoo C5 SHS-H, các phiên bản hybrid của Hyundai Tucson, KIA Sorento...

Honda CR-V e:HEV được đưa về lắp ráp trong nước từ đầu tháng 1/2026. Ảnh: HVN

Một điểm chung là phần lớn xe hybrid hiện nay được phát triển từ các mẫu xe xăng vốn đã có chỗ đứng trên thị trường, nhưng được nâng tầm cho hệ dẫn động với khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, vận hành êm ái và thân thiện môi trường.

Không ít mẫu chỉ tiêu thụ dưới 5 lít/100km - con số khó đạt với xe xăng cùng phân khúc. Đây chính là lợi thế then chốt giúp hybrid trở thành lựa chọn hợp lý về chi phí, đồng thời bắt nhịp xu hướng giao thông xanh.

Xe hybrid hưởng lợi từ chính sách thuế mới

Theo các chuyên gia, xe hybrid đang hưởng lợi từ nhiều yếu tố: giá nhiên liệu biến động, yêu cầu giảm phát thải ngày càng rõ rệt, trong khi hạ tầng xe điện vẫn chưa thực sự hoàn thiện. So với xe thuần điện, hybrid không đòi hỏi thay đổi thói quen sử dụng, không phụ thuộc vào trạm sạc nhưng vẫn mang lại hiệu quả tiết kiệm đáng kể.

Ngoài ra, từ năm 2026, một yếu tố quan trọng tác động đến xu hướng tiêu dùng ô tô của người Việt, đó là chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt mới áp dụng đối với xe hybrid.

Theo quy định có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 cả xe hybrid tự sạc và hybrid cắm sạc nếu đủ điều kiện về mức tiêu thụ nhiên liệu đều được áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 70% so với xe xăng cùng loại.

Chính sách này đã nhanh chóng tạo hiệu ứng trên thị trường.

Nhiều mẫu xe hybrid đã gần như ngay lập tức được các hãng điều chỉnh giá bán, với mức giảm phổ biến từ vài chục triệu đồng, có mẫu lên tới hơn 100 triệu đồng tùy phân khúc. Nhờ đó, khoảng cách giá giữa hybrid và xe xăng truyền thống được thu hẹp đáng kể, giúp hybrid trở nên dễ tiếp cận hơn với nhóm khách hàng phổ thông.

Các mẫu xe hybrid đến từ Trung Quốc cũng đang mạnh mẽ gia nhập thị trường ô tô Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hiệp

Các chuyên gia đánh giá, đà tăng trưởng hiện tại cho thấy dư địa của dòng xe này vẫn rất lớn. Ít nhất trong 1-2 năm tới, xe hybrid nhiều khả năng sẽ tiếp tục mở rộng hiện diện, thậm chí trở thành lựa chọn chủ đạo ở các phân khúc phổ thông.

Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng còn nhiều rào cản về hạ tầng và chi phí, xe hybrid đang đóng vai trò “bước đệm” thực dụng nhất trước khi thị trường tiến hoàn toàn sang xe điện, đồng thời hướng tới những tệp khách hàng rất riêng biệt.

Sự phát triển của các dòng xe hybrid cũng phản ánh rõ quá trình tái cấu trúc của thị trường ô tô Việt Nam, khi người tiêu dùng dần rời xa xe thuần xăng để tìm đến những giải pháp tiết kiệm và thân thiện môi trường hơn.

Trong giai đoạn chuyển giao xe hybrid nổi lên như điểm cân bằng tối ưu giữa chi phí sở hữu, hiệu quả vận hành và trải nghiệm sử dụng, yếu tố đủ sức định hình lại cuộc chơi trong ngắn hạn.

