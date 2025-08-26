Trận mưa lớn sáng ngày 26/8 do ảnh hưởng của bão số 5 (Kajiki), đã khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội rơi vào tình trạng ngập sâu. Không ít ô tô dù đang lưu thông hay dừng đỗ ngoài đường cũng trở thành “nạn nhân" bất đắc dĩ.

Phố Thái Hà ngập sâu khiến nhiều ô tô bị chết máy vào sáng 26/8. Ảnh: Thái An

Trên các hội nhóm mạng xã hội, không ít hình ảnh xe ô tô, kể cả những mẫu xe sang như Porsche, Mercedes trị giá hàng tỷ đồng cũng bị mắc kẹt giữa biển nước ngập sâu khiến người chứng kiến không khỏi xót xa.

Đường Phạm Tu (Thanh Liệt, Hà Nội) ngập sâu trong sáng 26/8. Ảnh: Hà Ngô/OFFB

Chiếc SUV hạng sang Mercedes GLS bị mắc kẹt giữa biển nước trên phố Thái Hà. Ảnh: Trịnh Lưu Ly/OFFB

Tại ngã ba Hàm Nghi - Nguyễn Đổng Chi, một chiếc Mercedes khác cũng phải nhờ đến xe cứu hộ. Ảnh: Phạm Thuỷ

Chiếc Porsche Panamera đỗ ven đường tại khu Ngoại giao đoàn (Võ Chí Công) bị ngập khá sâu, đèn cảnh báo an toàn đã được bật. Ảnh: Otofun

(Khu đô thị Geleximco An Khánh bị ngập sâu, nhiều xe sang "ngâm nước". Video: Sơn Đặng)

Nhiều xe 'chôn chân' tại khu đô thị Geleximco An Khánh. Ảnh: Nguyễn Hải/OFFB

Một chiếc VinFast Fadil bị ngập quá bánh xe tại khu vực phố Vạn Phúc. Ảnh: Thế Bằng

(Cảnh ngập sâu tại một khu đô thị ở khu vực Thanh Xuân khiến nhiều ô tô đỗ ở lề đường bị ngập sâu. Video: Trần Anh Minh)

Xe đưa đón học sinh của một trường phổ thông cũng bị "mắc cạn" vào sáng 26/8 trên phố Đỗ Đức Dục. Ảnh: Lâm Black

Một số kinh nghiệm khi lái xe qua vùng ngập nước: - Chú ý quan sát và ước lượng: Đầu tiên, đi chậm hoặc dừng xe lại hoàn toàn trước đoạn đường ngập để quan sát những xe đi trước để ước lượng độ sâu của mực nước. Nếu có những chiếc xe tương tự như xe mình qua được thì mới cho xe qua, không nên cố lội nước quá sức để tránh rủi ro. - Đi số thấp, tắt điều hoà: Khi đã xác định xe bạn có thể lội qua được vùng nước sâu, hãy về số thấp và đi đều chân ga để tránh nước vào buồng đốt hoặc ống xả. Đồng thời, tắt điều hòa nhiệt độ để không ảnh hưởng đến công suất của xe. Không dừng xe đột ngột hoặc mở cửa ở vùng nước sâu trừ trường hợp bất khả kháng. - Kiểm tra xe sau khi vượt qua đoạn ngập: Sau khi đi qua đoạn đường ngập, nên dừng lại kiểm tra lại xe một lần trước khi tiếp tục hành trình. Loại bỏ cỏ rác, cành cây bị mắc vào thân xe và kiểm tra xem nước đã bị chui vào khoang lái hay chưa, nếu có thì ngay sau đó phải tiến hành sấy khô để tránh hư hỏng các bộ phận của xe.

