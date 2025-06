Thị trường ô tô Việt Nam đang ở trong một giai đoạn "vô tiền khoáng hậu", khi làn sóng giảm giá “chạm đáy” lan rộng trên diện rộng và chưa có hồi kết. Từ những mẫu xe đô thị nhỏ gọn giá chỉ vài trăm triệu cho đến các dòng xe sang giá hàng tỷ đồng, tất cả đều đang được các hãng và đại lý mạnh tay hạ giá, thậm chí chấp nhận cắt lỗ sâu để giải phóng hàng tồn kho.

Ở phân khúc xe gầm cao đa dụng (SUV/crossover) cỡ B-C cũng đang chứng kiến cuộc đua xả kho rầm rộ chưa từng có. Trong đó, có những mẫu xe đang được giảm đến cả trăm triệu trong tháng 6. Dưới đây là một số cái tên như vậy.

Subaru Forester giảm đến 230 triệu

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, trong tháng 6, hãng Subaru tiếp tục giảm giá "kịch sàn" cho mẫu xe bán chạy nhất của mình là Forester với mức 170-230 triệu đồng. Tuy nhiên, ưu đãi này chỉ áp dụng cho xe có năm sản xuất 2024 (VIN 2024) với số lượng khá hạn chế.

Giá xe Subaru VIN 2024 đang giảm sâu nhất từ trước đến nay. Ảnh: Subaru Việt Nam

Cụ thể, Subaru Forester bản 2.0 iL tiêu chuẩn được giảm giá 170 triệu đồng xuống chỉ còn 799 triệu. Với bản giữa - Subaru Forester bản 2.0 iL EyeSight, mức giảm là 200 triệu đồng, đưa giá bán còn 899 triệu đồng. Riêng bản 2.0 iS EyeSight cao cấp nhất có mức giảm giá lên đến 230 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của bản này giảm xuống chỉ còn 969 triệu đồng.

Với giá bán từ 799-969 triệu, Subaru Forester đã rút ngắn đáng kể khoảng cách về giá so với các đối thủ cùng phân khúc SUV/crossover cỡ C như Mazda CX-5, Ford Territory hay Hyundai Tucson và rẻ hơn nhiều so với Honda CR-V.

Jeacoo J7 giảm đến 90 triệu đồng

Trong tháng 6, Omoda & Jaecoo Việt Nam tiếp tục giảm giá các mẫu SUV cỡ B và C của mình. Trong đó, mẫu C-SUV Jeacoo J7 phiên bản Flagship giảm 70 triệu đồng, xuống còn 729 triệu đồng; còn bản plug-in hybrid (PHEV) giảm 90 triệu đồng, xuống còn 879 triệu đồng.

Jeacoo J7 có giá giảm sâu nhất từ khi ra mắt vào đầu năm 2025 đến nay. Ảnh: OJV

Mẫu xe Trung Quốc Jeacoo J7 ra mắt thị trường Việt Nam vào đầu năm 2025 với 2 phiên bản. Trong đó, J7 PHEV là mẫu xe plug-in hybrid đầu tiên trong phân khúc, động cơ gồm một động cơ xăng 1.5 TDGI công suất 141 mã lực, mô-men xoắn 215Nm, kết hợp với một mô tơ điện 201 mã lực, mô-men xoắn 310Nm. Còn J7 bản thuần xăng sử dụng động cơ 1.6L tăng áp, cho công suất 183 mã lực, mô-men xoắn cực đại 275 Nm, kết hợp với hộp số tự động 7 cấp.

Omoda C5 giảm trên 70 triệu đồng

Tương tự, mẫu xe thuộc phân khúc B-SUV Omoda C5 cũng đang được OJV giảm giá trong tháng 6. Cụ thể, bản Luxury giảm 40 triệu đồng, Premium giảm 59 triệu đồng, và Flagship giảm 67 triệu đồng. Với giá niêm yết 539-699 triệu đồng, giá bán của C5 chỉ còn từ 499-602 triệu đồng, chưa kể một số khuyến mại bằng quà tặng khác.

Mẫu xe Trung Quốc Omoda C5 được ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 11/2024. Ảnh: OJV

Ngoài ra, với những xe tồn kho có số VIN 2024, một số đại lý Omoda & Jeacoo còn giảm thêm 100% lệ phí trước bạ với giá trị quy đổi 59-67 triệu đồng nhưng số lượng và màu sắc hạn chế. Người mua nếu chấp nhận "thiệt đời" sẽ có thể được giảm giá "kép" với tổng cộng lên tới hơn 130 triệu đồng.

Omoda C5 tại Việt Nam có ba phiên bản: Luxury, Premium và Flagship. Phiên bản Luxury ra mắt muộn nhất, sử dụng động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên, công suất 115 mã lực, mô-men xoắn 138 Nm. Hai phiên bản Premium và Flagship trang bị động cơ 1.5L tăng áp, công suất 145 mã lực, mô-men xoắn 210 Nm. Tất cả đều sử dụng hộp số CVT và dẫn động cầu trước.

Ford Territory giảm 70 triệu

Mẫu SUV cỡ C Ford Territory tiếp tục được nhiều đại lý áp dụng mức giảm trực tiếp 70 triệu đồng cho tất cả các phiên bản, kể cả xe VIN 2025 với số lượng không nhiều. Với ưu đãi này, giá bán thực tế của Territory chỉ ở mức 689-819 triệu đồng. Đây là động thái được cho là nhằm "dọn kho" để đón phiên bản nâng cấp mới, dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam ngay trong tháng 6 hoặc tháng 7 tới.

Ford Territory đang được giảm giá sâu nhằm "dọn kho" đón phiên bản mới. Ảnh: Hoàng Hiệp

Ford Territory thế hệ hiện tại thuộc phân khúc C-SUV, ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 10/2022 và nhanh chóng đạt được doanh số ổn định. Mẫu xe này của Ford được lắp ráp tại nhà máy ở Hải Dương với 4 phiên bản: Trend, Titanium, Sport và Titanium X – tất cả đều sử dụng động cơ EcoBoost 1.5L, với mức giá niêm yết 759-889 triệu đồng.

KIA Seltos giảm đến 55 triệu đồng

Dòng xe gầm cao KIA Seltos mới được THACO ưu đãi 30-55 triệu đồng tại hệ thống đại lý trong tháng 6. Với giá niêm yết của 7 phiên bản là 599-764 triệu đồng, giá bán thực tế của KIA Seltos trong tháng 6 là 569-724 triệu đồng. Trong đó, các phiên bản 1.5 Turbo Luxury và 1.5L Luxury được giảm "kịch khung" là 55 triệu đồng.

KIA Seltos đang có đợt giảm giá sâu nhất từ khi được làm mới vào tháng 5/2024 đến nay. Ảnh: THACO

KIA Seltos nằm trong phân khúc SUV cỡ B khá "chật chội" với nhiều cái tên như Toyota Yaris Cross, Hyundai Creta, Mitsubishi Xforce, Honda HR-V, Mazda CX-3, Peugeot 2008, MG ZS, Lynk & Co 06, Geely Coolray,...

Ở thế hệ hiện tại, Seltos được trang bị 2 loại động cơ bao gồm: Smartstream 1.5 Turbo, kết hợp hộp số 7 cấp ly hợp kép DCT và động cơ 1.5L hút khí tự nhiên, kết hợp với hộp số vô cấp CVT. Xe có ba chế độ vận hành (Normal, Eco, Sport) và 3 chế độ địa hình (Snow, Mud, Sand) trên tất cả các phiên bản.

Nhiều mẫu xe của Honda đang được giảm 50% lệ phí trước bạ. Ảnh: Hoàng Hiệp

Ngoài các mẫu xe kể trên, nhiều mẫu xe thuộc phân khúc SUV/crossover cỡ B và C cũng tiếp tục được duy trì ưu đãi về lệ phí trước bạ trong tháng 6.

Cụ thể, Honda CR-V (bản G, L) được giảm 50% lệ phí trước bạ, tương đương với mức giảm 51,5-55 triệu đồng; Honda HR-V (bản G) được giảm 50% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm 35 triệu đồng; Toyota Corolla Cross và Yaris Cross cũng được giảm 50% lệ phí trước bạ, tương ứng số tiền 41-46 triệu đồng đối với Toyota Corolla Cross và 33-38 triệu đồng đối với Yaris Cross...

