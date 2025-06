Trong khoảng 2 năm trở lại đây, thị trường Việt Nam chứng kiến làn sóng xe Trung Quốc ồ ạt đổ bộ với nhiều hãng, phủ kín hầu khắp các phân khúc. Có thể kể tới những thương hiệu như MG, Haval, Haima, Aion, Wuling... và đặc biệt là sự xuất hiện của các "ông lớn" như Chery, BYD hay Geely (bao gồm cả thương hiệu Lynk & Co).

Lợi thế lớn nhất của xe Trung Quốc là giá rẻ, thiết kế bắt mắt và công nghệ ngập tràn. Tuy nhiên, tâm lý e dè về độ bền và dịch vụ hậu mãi vẫn là rào cản khiến doanh số bán ra của nhiều mẫu xe Trung Quốc chưa được như kỳ vọng.

Dù xuất hiện chưa lâu, hàng loạt mẫu xe Trung Quốc từ nhiều thương hiệu đang được giảm giá sâu nhằm đẩy hàng tồn. Điều này cũng phần nào giúp khách hàng Việt đứng trước nhiều sự lựa chọn ô tô với mức giá "dễ chịu" hơn.

Dưới đây là ghi nhận của VietNamNet về các mẫu xe Trung Quốc đang được giảm giá sâu trong tháng 6:

BYD giảm giá cao nhất hơn 200 triệu đồng

Theo tìm hiểu của VietNamNet tại một số đại lý BYD, trong tháng 6/2025, hàng loạt mẫu xe của hãng này được điều chỉnh giảm giá mạnh, với mức giảm cao nhất lên tới hơn 200 triệu đồng. Động thái này được cho là nhằm thúc đẩy tiêu thụ, giải phóng lượng hàng tồn kho lớn sau nhiều tháng doanh số ảm đạm.

BYD đặt chân vào thị trường Việt Nam vào tháng 7/2024 với 3 mẫu xe Seal, Atto 3 và Dolphin. Ảnh: Hoàng Hiệp

BYD Seal – mẫu xe sedan thuần điện cao cấp nhất của hãng xe Trung Quốc hiện nay tại Việt Nam đang được giảm sâu nhất. Phiên bản Seal Advanced được giảm 182 triệu đồng, trong khi bản Seal Performance giảm sâu tới 214 triệu đồng, đưa giá bán của 2 phiên bản này xuống lần lượt là 937 triệu và 1,145 tỷ đồng.

Mẫu xe BYD Atto 3 – dòng SUV điện chiến lược của hãng cũng đang được giảm giá mạnh. Cụ thể, phiên bản Atto 3 Dynamic giảm 80 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống còn khoảng 686 triệu đồng, trong khi bản Atto 3 Premium giảm tới 130 triệu đồng, giá thực tế còn khoảng 756 triệu đồng.

Việc giảm giá sâu của BYD diễn ra trong bối cảnh thị trường ô tô trong nước đang chịu sức ép lớn về lượng tiêu thụ, sức mua trên thị trường sụt giảm do kinh tế khó khăn khiến nhiều hãng xe phải giảm giá sâu. Trong khi đó, niềm tin của người tiêu dùng với xe điện xuất xứ từ Trung Quốc vẫn chưa thực sự vững chắc.

Lynk & Co hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương giảm giá lăn bánh cao nhất 132 triệu đồng

Thương hiệu Lynk & Co đang hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho toàn bộ dải sản phẩm gồm các mẫu: 06, 01, 05, 03+ và 09. Mức hỗ trợ quy đổi ra tiền mặt dao động từ khoảng 36,5 đến 132 triệu đồng, tùy từng mẫu xe và địa phương đăng ký.

Lynk & Co đang giảm giá sâu cho các mẫu xe của mình. Ảnh: Hoàng Hiệp

Lynk & Co - thương hiệu ô tô thuộc sở hữu của tập đoàn Geely (Trung Quốc), đã chính thức gia nhập thị trường Việt Nam vào tháng 12/2023 thông qua nhà phân phối Tasco. Ba sản phẩm đầu tiên được giới thiệu là các mẫu SUV Lynk & Co 01 (SUV cỡ C), 05 (SUV cỡ C lai Coupe) và 09 (SUV hạng sang cỡ E).

Tháng 6/2024, Lynk & Co tiếp tục ra mắt mẫu B-SUV chiến lược của mình là 06. Trước đó, mẫu sedan Lynk & Co 03+ được mang về thị trường Việt Nam từ tháng 8/2023.

Haval H6 HEV giảm hơn 200 triệu đồng cho xe VIN 2023

Hiện tại, các đại lý Haval đang chào bán mẫu xe H6 HEV với mức giá 780-790 triệu đồng (riêng xe có số VIN 2023). So với giá niêm yết 986 triệu cho xe mới hiện nay, Haval H6 được giảm trên dưới 200 triệu đồng so nhưng bù lại sẽ phải chịu mua xe "già" hơn 2 năm. Với xe có số VIN 2024, mức giảm ít hơn, khoảng 100-150 triệu đồng.

Haval H6 ra mắt vào tháng 8/2023 với giá bán ban đầu lên tới gần 1,1 tỷ đồng. Ảnh: Hoàng Hiệp

Với mức giá chỉ chưa đến 800 triệu, Haval H6 HEV 2023 sẽ cạnh tranh tốt hơn với các mẫu xe cùng phân khúc crossover cỡ C như Mazda CX-5 (749-979 triệu đồng), Ford Territory (759-889 triệu đồng) hay Hyundai Tucson (769-979 triệu đồng).

Haval H6 HEV ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 8/2023, là mẫu xe hybrid nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, được kỳ vọng tạo đột phá tại phân khúc SUV cỡ C nhờ thiết kế hiện đại và danh sách công nghệ phong phú. Tuy nhiên, rào cản lớn về giá bán cao, nguồn gốc thương hiệu Trung Quốc cùng với tâm lý e dè của người dùng Việt đã khiến mẫu xe này khó tìm được chỗ đứng.

Omoda C5, Jaecoo J7 đồng loạt giảm giá cao nhất trên 100 triệu đồng

Trong tháng 6, Omoda & Jaecoo Việt Nam tiếp tục giảm giá các mẫu SUV cỡ B và C của mình. Trong đó, mẫu C-SUV Jaecoo J7 phiên bản Flagship giảm 70 triệu đồng, xuống còn 729 triệu đồng; còn bản plug-in hybrid (PHEV) giảm 90 triệu đồng, xuống còn 879 triệu đồng.

Jaecoo J7 bản PHEV được giảm giá đến 90 triệu trong tháng 6. Ảnh: Hoàng Hiệp

Mẫu xe Trung Quốc Jaecoo J7 ra mắt thị trường Việt Nam vào đầu năm 2025 với 2 phiên bản. Trong đó, J7 PHEV là mẫu xe plug-in hybrid đầu tiên trong phân khúc.

Tương tự, mẫu xe thuộc phân khúc B-SUV Omoda C5 cũng đang được Omoda & Jaecoo Việt Nam giảm giá trong tháng 6. Cụ thể, bản Luxury giảm 40 triệu đồng, Premium giảm 59 triệu đồng, và Flagship giảm 67 triệu đồng. Với giá niêm yết 539-699 triệu đồng, giá bán của C5 chỉ còn từ 499-602 triệu đồng, chưa kể một số khuyến mại bằng quà tặng khác.

Mẫu xe Trung Quốc Omoda C5 được ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 11/2024. Ảnh: OJV

Ngoài ra, với những xe tồn kho có số VIN 2024, một số đại lý Omoda & Jaecoo còn giảm thêm 100% lệ phí trước bạ với giá trị quy đổi 59-67 triệu đồng nhưng số lượng và màu sắc hạn chế. Người mua nếu chấp nhận "thiệt đời" sẽ có thể được giảm giá "kép" với tổng cộng lên tới hơn 130 triệu đồng.

Omoda C5 được ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 11/2024, hiện có ba phiên bản: Luxury, Premium và Flagship. Trong đó, phiên bản Luxury giá rẻ ra mắt muộn nhất vào đầu năm 2025.

MG HS giảm giá cao nhất 50 triệu đồng

Không đứng ngoài cuộc, thương hiệu MG đang áp dụng ưu đãi cho nhiều dòng xe của mình, bao gồm cả VIN 2024 và 2025 là MG5, ZS, HS, MG7, MG4 EV cũng như những mẫu xe mới như G50 hay Cyberster.

MG HS có số VIN 2024 đang được giảm giá 40-50 triệu đồng. Ảnh: MG

Cụ thể, MG HS có số VIN 2024 đang được một số đại lý giảm lệ phí trước bạ cùng tiền mặt với tổng giá trị 40-50 triệu đồng cho cả 2 phiên bản Deluxe và Luxury. Đây cũng là mức giảm sâu nhất của MG đối với các sản phẩm của mình trong tháng 6. Với giá niêm yết 699-749 triệu đồng, khách hàng mua MG HS trong tháng 6 sẽ còn khoảng 659-699 triệu đồng.

Các mẫu xe khác như MG5, ZS, MG7, MG4 EV... cũng đều đang được ưu đãi với mức từ 15-30 triệu đồng tùy năm sản xuất và phiên bản.

