Từ cột mốc lịch sử 100 triệu tấn sản phẩm, những bước đi tiên phong trong sản xuất xanh, chuyển đổi số, mở rộng thị trường quốc tế đến việc lan tỏa trách nhiệm cộng đồng, các thành quả năm 2025 không chỉ khẳng định vai trò trụ cột của BSR trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, mà còn đặt nền móng vững chắc cho chiến lược phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

​1. Bứt phá giới hạn, vận hành ổn định nhà máy ở công suất kỷ lục 120%

Sản lượng sản xuất đạt trên 7,9 triệu tấn, cao nhất từ khi Nhà máy đi vào vận hành thương mại, khẳng định vai trò trụ cột bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Năm 2025 cũng đánh dấu cột mốc 100 triệu tấn sản phẩm tích lũy kể từ khi nhà máy đi vào vận hành thương mại.

Thi PCCC tại NMLD Dung Quất.

2. Vận hành an toàn

Trong năm 2025, nhà máy lọc dầu đã chính thức cán mốc 54 triệu giờ công an toàn không có tai nạn mất ngày công - một thành tích vượt trội, khẳng định văn hóa an toàn đã thật sự thấm sâu vào từng quy trình, từng hành vi và từng quyết định của mỗi người lao động. Thành quả này không chỉ phản ánh sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình kỹ thuật, mà còn thể hiện sự chủ động nhận diện rủi ro, áp dụng công nghệ thông tin vào công tác kiểm định - bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống giám sát trực tuyến để tạo nên một phòng tuyến vững chắc bảo vệ con người, tài sản và môi trường.

​3. Tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng và quản lý hao hụt hiệu quả

BSR đã đưa tỷ lệ năng lượng tự tiêu thụ và hao hụt của nhà máy lọc dầu Dung Quất về mức 7,20% - mức thấp nhất trong toàn bộ lịch sử vận hành. Đây là bước tiến mang tính đột phá, thể hiện sự nỗ lực bền bỉ của các ban chuyên môn, các kỹ sư vận hành và công nghệ trong việc kiểm soát tiêu hao năng lượng, nâng cao hiệu suất và xử lý tận gốc các điểm thất thoát.

BSR xuất bán sản phẩm Nhiên liệu hàng không bền vững (SAF)

4. Sản xuất xanh - những bước tiến mới trên hành trình Năng lượng bền vững

Sản xuất và thử nghiệm thành công SAF (nhiên liệu hàng không bền vững) và xăng sinh học E10 RON 95, BSR đã bắt đầu hành trình chuyển đổi năng lượng sạch và phát triển các sản phẩm thân thiện môi trường. Thành công này không chỉ chứng minh năng lực làm chủ công nghệ mới mà còn mở ra hướng đi chiến lược cho hệ sinh thái sản phẩm giá trị cao trong tương lai, ghi danh BSR vào Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2025 - hạng mục Công nghiệp và Năng lượng.

5. Vươn tầm quốc tế

Doanh thu kinh doanh quốc tế của BSR năm 2025 đạt 2.045 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2024. Hoạt động xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng ổn định, đồng thời BSR đã mở rộng thêm thị trường tiêu thụ sang Lào và tiến hành khảo sát thực địa thị trường Campuchia để chuẩn bị cho chiến lược mở rộng trong giai đoạn tới. Những bước đi này cho thấy năng lực cạnh tranh của BSR đang được củng cố mạnh mẽ tại khu vực.

​

Đầu năm 2025, cổ phiểu BSR giao dịch trên sàn HOSE

6. Tăng vốn điều lệ, củng cố nội lực phát triển dài hạn

BSR đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 31.005 tỷ đồng lên 50.707 tỷ đồng. Việc tăng vốn giúp doanh nghiệp gia tăng khả năng huy động nguồn lực, sẵn sàng tập trung đầu tư cho các dự án chiến lược. Đồng thời, đây cũng là nền tảng quan trọng để BSR củng cố sức cạnh tranh, đảm bảo an toàn tài chính và chủ động hơn trong bối cảnh thị trường năng lượng biến động khó lường.

Đoàn công tác Petrovietnam thăm Trung tâm tích hợp điều hành NMLD Dung Quất

​7. Đẩy mạnh chuyển đổi số làm công cụ đột phá trong quản trị

BSR đã hoàn thiện Văn phòng điện tử (Digital-Office) với 19 phân hệ tích hợp, áp dụng chữ ký số và quy trình xử lý công việc trực tuyến, đạt 100% phạm vi quản lý điều hành trên nền tảng số hóa. Triển khai đưa AI vào quản trị điều hành.

​8. Top 25 thương hiệu niêm yết, khẳng định tầm vóc doanh nghiệp

Forbes Việt Nam đánh giá thương hiệu BSR đạt giá trị 201,7 triệu USD, đứng thứ 7 trong 25 thương hiệu niêm yết hàng đầu năm 2025.

9. Tín nhiệm quốc tế, vững vàng trên bản đồ năng lượng

Năm 2025 đánh dấu 03 năm liên tiếp (2023 – 2025) BSR được xếp hạng tín nhiệm BB+ ở hạng mục Triển vọng ổn định, khẳng định năng lực tài chính bền vững và tiềm năng phát triển mạnh mẽ.

​

BSR tài trợ phòng học STEM tại trường THCS Nguyễn Du, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai

10. Hướng về cộng đồng, lan tỏa giá trị nhân văn BSR

BSR luôn xem trách nhiệm với cộng đồng là một phần quan trọng trong sứ mệnh phát triển bền vững. Trong năm 2025, công ty tiếp tục triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội thiết thực, từ hỗ trợ giáo dục - y tế đến xây dựng hạ tầng và chăm lo đời sống cho đồng bào các vùng miền. Năm 2025 BSR cũng đã vượt qua cột mốc 1.000 tỷ đồng hướng về cộng đồng.

