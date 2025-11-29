Nhà máy lọc dầu Afipskyi của Nga. Ảnh: Wikipedia

Theo báo Kyiv Independent, các hình ảnh và video do người dân địa phương đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, một đám cháy lớn bùng lên ở nhà máy lọc dầu Afipsky ở vùng Kranodar Krai, miền nam Nga.

Quân đội Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Nhà máy lọc dầu Afipsky là mục tiêu tập kích thường xuyên của các lực lượng Kiev do nằm gần các khu vực tiền tuyến. Cơ sở này từng bị tấn công vào ngày 26/9 và 2 lần vào tháng 8.

Nhà máy lọc dầu Afipsky nằm cách tiền tuyến khoảng 200km, là trung tâm hậu cần quan trọng cung cấp dầu hỏa và dầu diesel cho máy bay của quân Nga. Sản lượng của nhà máy chiếm 2,1% sản lượng lọc dầu của Nga, xử lý khoảng 6,25 triệu tấn dầu mỗi năm.

Cháy ở nhà máy lọc dầu Afipskyi của Nga. Video: Telegram

Trong những tháng gần đây, Ukraine liên tục mở các cuộc tấn công sâu vào các cơ sở quân sự và công nghiệp ở Nga, chủ yếu dựa vào máy bay không người lái (UAV). Kiev lập luận rằng, các cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga là nguồn thu chính của nước này, giúp cung cấp tài chính cho các hoạt động quân sự chống Ukraine.

Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi trước đây tuyên bố, các vụ tập kích của lực lượng Kiev vào ngành dầu mỏ của Nga đã làm gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung cấp nhiên liệu và hậu cần cho quân Moscow.

Liên quan tới tình hình chiến sự, Lực lượng Hệ thống không người lái Ukraine (UNESCAP) ngày 28/11 cho biết đã phá hủy các hệ thống phòng không có giá trị cao của Nga trong 3 ngày qua.

"Các hệ thống phòng không Buk-M1, Buk-M2 và Tor-M2 đã bị tấn công. Tổng chi phí của những vũ khí này ước tính khoảng 60 triệu USD. Những tổ hợp này là thành phần chủ chốt của hệ thống phòng không Nga ở cả chiều sâu chiến dịch, chiến thuật và tác chiến. Việc chúng bị phá hủy sẽ làm suy yếu đáng kể khả năng phòng thủ của các khu vực quan trọng và các mục tiêu chiến lược", UNESCAP nhấn mạnh.