Ông Phạm Trọng Hùng, Chủ tịch UBND xã Thuận Bắc cho biết, từ đầu giờ chiều, mưa kèm lốc xoáy đã làm Trường Tiểu học Gò Sạn bị tốc mái, nhiều cây xanh bị bật gốc, đổ ra đường.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, địa phương đã huy động lực lượng dân quân, công an và các đơn vị liên quan thu dọn cây đổ, khắc phục thiệt hại, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn cho người dân.

Mưa kèm theo lốc xoáy làm tốc mái tại Trường Trung cấp Phật học Ninh Thuận. Ảnh: H.N

Trong khi đó, ông Lê Hoài Nam, Chủ tịch UBND phường Phan Rang cho biết, lốc xoáy làm khoảng 154m² mái tôn của Trường Trung cấp Phật học Ninh Thuận bị cuốn bay. Nhiều mảng mái tôn bị xé toạc, hệ thống trần la phông bên trong sập xuống, để lộ phần khung mái. Một số quạt trần, đèn chiếu sáng và bàn ghế trong phòng học bị ảnh hưởng.

Đại diện nhà trường và chính quyền địa phương đã có mặt để đánh giá mức độ thiệt hại và lên phương án khắc phục.

Nhiều cây xanh bị đổ. Ảnh: H.A

Chính quyền phường Phan Rang đang tiếp tục thống kê thiệt hại, huy động lực lượng hỗ trợ sửa chữa, gia cố, bảo đảm an toàn trước khi đưa các công trình bị ảnh hưởng vào sử dụng trở lại.