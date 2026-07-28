Cà Mau:

Ngày 28/8, UBND xã Đá Bạc cho biết, vào khoảng 1h cùng ngày, trên địa bàn xảy ra mưa to kèm theo lốc xoáy.

Thống kê ban đầu, có 27 căn nhà của người dân bị ảnh hưởng, trong đó có 7 căn nhà của hộ dân thuộc đối tượng khó khăn; tổng giá trị thiệt hại ước gần 400 triệu đồng.

Lốc xoáy còn làm bị thương một người phụ nữ mang thai 5 tháng, đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Căn nhà của bà Bùi Ngọc Giàu bị sập hoàn toàn do lốc xoáy. Ảnh: CTV

Bị thiệt hại nặng sau khi trận giông lốc làm sập hoàn toàn căn nhà, bà Bùi Ngọc Giàu (xã Đá Bạc) cho biết, lốc xoáy xảy ra vào lúc nửa đêm khiến người dân không kịp ứng phó. Hầu hết các gia đình trong khu vực đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Phó Chủ tịch UBND xã Đá Bạc Nguyễn Cảnh Hạnh thông tin, ngành chức năng tỉnh Cà Mau và chính quyền địa phương đang tập trung hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, tạo điều kiện để các hộ bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng. Ảnh: CTV

Theo Văn phòng Phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau, đầu năm đến nay, thiên tai làm 2 người chết, hơn 5 người bị thương, ước tổng thiệt hại gần 28 tỷ đồng.