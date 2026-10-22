Theo khảo sát mới nhất của Lalamove, thay vì tăng giá bán làm giảm sức cạnh tranh, hơn một nửa doanh nghiệp chọn gom chuyến và sử dụng nền tảng giao hàng linh hoạt Lalamove nhằm cắt giảm chi phí vận hành trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Lalamove, nền tảng đặt xe giao hàng và di chuyển theo yêu cầu 24/7, vừa công bố kết quả khảo sát hơn 400 doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, được thực hiện vào tháng 9/2026. Kết quả khảo sát cho thấy 73% doanh nghiệp xem chi phí vận chuyển tăng là thách thức lớn. Đáng chú ý, chỉ 10% doanh nghiệp cho biết có thể chuyển phần chi phí gia tăng sang người tiêu dùng thông qua việc tăng giá bán, cho thấy nhu cầu tìm kiếm những giải pháp thay thế nhằm kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành.

Nhìn về 2027, bài toán kiểm soát chi phí và duy trì sức cạnh tranh là mối quan tâm của các doanh nghiệp. Ảnh: Lalamove

Doanh nghiệp chủ động hóa giải áp lực chi phí giao hàng

Doanh nghiệp ngày càng chủ động tìm kiếm các phương án tối ưu hoạt động giao nhận và quản lý chi phí hiệu quả hơn. Theo khảo sát của Lalamove, 56% doanh nghiệp lựa chọn gom nhiều đơn hàng vào cùng một chuyến, trong khi 39% chủ động tìm kiếm các phương án giao hàng linh hoạt hơn. Điều này phản ánh xu hướng tăng cường kiểm soát chi phí và tái tổ chức hoạt động giao nhận hàng hóa.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng có xu hướng mở rộng phạm vi vận chuyển để phục vụ liên tỉnh. Khảo sát của Lalamove cho thấy nhu cầu vận chuyển đường dài từ 50km tập trung tại các tuyến kết nối TP.HCM với những tỉnh lân cận như Đồng Nai, Tây Ninh, Long An và Cần Thơ. Các tuyến vận chuyển này đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối hoạt động kinh doanh, luân chuyển hàng hóa giữa các trung tâm đô thị, khu sản xuất, kho bãi và điểm bán lẻ.

Lalamove cung cấp dịch vụ giao hàng theo yêu cầu 24/7 với giá phải chăng. Ảnh: Lalamove

Khi lựa chọn dịch vụ giao hàng đường dài từ 50km của Lalamove, các doanh nghiệp đánh giá cao độ tin cậy, sự thuận tiện khi đặt dịch vụ (70,7%), tính minh bạch về giá (68,6%), và mức giá cạnh tranh (68,3%). Điều này cho thấy, việc mở rộng phạm vi giao hàng với doanh nghiệp vừa và nhỏ đòi hỏi sự cân nhắc về chi phí vận chuyển, thời gian hoàn thành và năng lực đáp ứng.

Ứng dụng AI trong vận hành

Khảo sát của Lalamove cho thấy 56% doanh nghiệp tham gia khảo sát đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động vận hành nhằm đẩy nhanh quá trình xử lý đơn hàng. Tuy nhiên, điều phối giao hàng và lập kế hoạch tuyến đường vẫn là những khâu có mức độ tự động hóa còn hạn chế. Nguyên nhân là hoạt động giao nhận thực tế có tính phức tạp và biến động cao, khiến việc chuẩn hóa thành các quy trình cố định trở nên khó khăn.

Điều này cho thấy một thách thức vẫn tồn tại đối với doanh nghiệp: dù công nghệ có thể đẩy nhanh một số quy trình vận hành, việc điều phối giao hàng theo các tuyến đường, lịch trình, yêu cầu phương tiện và nhu cầu hoàn tất đơn hàng khác nhau vẫn phức tạp. Khi tìm cách chuyển hóa hiệu quả từ ứng dụng công nghệ thành những cải thiện thực tế trong vận hành, doanh nghiệp ngày càng cần các giải pháp giao hàng linh hoạt, có khả năng đáp ứng nhu cầu giao nhận thực tế mà không phải đầu tư và duy trì một đội xe cố định hoàn toàn.

Giao nhận linh hoạt: Hỗ trợ tối ưu chi phí vận tải và mở rộng vận chuyển liên tỉnh

Trong bối cảnh đó, các nền tảng giao hàng theo yêu cầu như Lalamove giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc tổ chức giao nhận, giảm khối lượng công việc điều phối và quản lý chi phí hiệu quả hơn. Theo khảo sát, 65% doanh nghiệp cho biết việc sử dụng nền tảng giao hàng Lalamove giúp tiết kiệm thời gian và công sức, trong khi 48% nhận định giảm chi phí vận hành.

Lalamove với đội xe đa dạng trọng tải, đáp ứng mọi nhu cầu giao hàng nội thành và liên tỉnh. Ảnh: Lalamove

Lalamove đáp ứng mọi nhu cầu giao nhận của doanh nghiệp với tối đa 19 điểm giao hàng, nhiều lựa chọn giá gồm Siêu tốc, Tiêu chuẩn và Tiết kiệm, cùng đội xe hoạt động 24/7, từ xe bán tải, xe van đến xe tải có trọng tải đến 18 tấn. Nền tảng Lalamove giao hàng nhanh chóng, không qua kho bãi, giúp mở rộng phạm vi giao hàng mà không phải qua khâu lưu kho trung gian.

Chia sẻ về xu hướng này, ông Nguyễn Hải Đăng, Giám đốc Điều hành Lalamove Việt Nam, cho biết: “Khi doanh nghiệp phải cân bằng giữa áp lực chi phí và mục tiêu tăng trưởng, chúng tôi nhận thấy xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ sang việc kiểm soát chặt chẽ ngân sách vận tải. Lalamove giúp kết nối nhu cầu vận chuyển bằng xe van và xe tải chỉ trong 10 giây, giảm thiểu chi phí vận hành, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh và nhanh chóng thích ứng với những thay đổi của thị trường”.

Nhằm hỗ trợ khách hàng trong giai đoạn cao điểm giao nhận cuối năm, Lalamove triển khai ưu đãi giảm 40.000 đồng cho đơn giao hàng van-tải khi nhập mã LAVANTAI trên ứng dụng Lalamove. Chương trình áp dụng đến hết ngày 31/12/2026. Website: https://www.lalamove.com/vi-vn/

Bích Đào