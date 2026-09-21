Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự và phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn Logistics vùng lần 7 với chủ đề “Kiến tạo không gian phát triển mới logistics Vùng đồng bằng sông Hồng”, diễn ra chiều nay ở Hải Phòng.

Diễn đàn do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với UBND TP Hải Phòng tổ chức.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự Diễn đàn.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng cho biết ngành logistics Việt Nam những năm qua tăng trưởng bình quân 14-15%/năm, cao hơn khoảng 2 lần mức tăng trưởng bình quân của thế giới. Quy mô thị trường đạt khoảng 40-42 tỷ USD, tương đương khoảng 10% GDP.

Vùng đồng bằng sông Hồng với vị trí cửa ngõ kết nối phía Bắc với cả nước và thế giới đang ngày càng khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng quan trọng của ngành logistics.

Theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu, giai đoạn 2021-2025, dịch vụ logistics tại thành phố tăng trưởng bình quân trên 10%, đóng góp khoảng 13,5% GRDP. Sản lượng hàng hóa qua hệ thống cảng biển Hải Phòng liên tục tăng, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế thành phố.

Theo quy hoạch đến năm 2030, Hải Phòng sẽ có 73 bến cảng biển với tổng chiều dài hơn 23km và trên 300 cảng, bến thủy nội địa. Trong đó, khu bến cảng Lạch Huyện tiếp tục được đầu tư mở rộng, giữ vai trò cảng nước sâu lớn của miền Bắc và trung tâm thông thương quốc tế.

Thành phố cũng đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu logistics, ứng dụng chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, thương mại điện tử và kết nối các phương thức vận tải. Hải Phòng hướng tới xây dựng cảng thông minh, trung tâm logistics thông minh, phát triển dịch vụ logistics có giá trị gia tăng cao.

Logistics là một phần quan trọng của hạ tầng kinh tế

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh trong bối cảnh quy mô thương mại ngày càng lớn, chuỗi cung ứng thay đổi mạnh mẽ, yêu cầu về tốc độ và chi phí vận chuyển ngày càng cao, logistics không còn chỉ là ngành dịch vụ hỗ trợ.

Theo ông, logistics cần được nhìn nhận là một bộ phận quan trọng của hạ tầng kinh tế quốc gia, trực tiếp quyết định năng lực cạnh tranh của hàng hóa, doanh nghiệp và nền kinh tế.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Các địa phương không thể tự xây dựng hệ thống logistics khép kín mà phải đồng bộ, kết nối và chia sẻ hiệu quả.

Thời gian qua, logistics Việt Nam tăng trưởng bình quân 14-16%/năm, đóng góp trực tiếp vào GDP khoảng 4,5-5%. Cả nước hiện có hơn 34.000 doanh nghiệp tham gia lĩnh vực này.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng chỉ ra một số điểm nghẽn như vận tải hàng hóa vẫn chủ yếu bằng đường bộ, năng lực các phương thức vận tải lớn chưa được khai thác tương xứng, kết nối giữa giao thông, khu vực sản xuất, kho vận và cảng biển còn hạn chế, chi phí logistics vẫn cao.

“Những vấn đề này đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới tư duy và hành động, chuyển từ ‘quản lý, hỗ trợ’ sang ‘kiến tạo, phục vụ và phát triển’”, ông nhấn mạnh.

Theo Chiến lược phát triển dịch vụ logistics thời kỳ 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng logistics bình quân 12-15%/năm, từng bước giảm chi phí logistics xuống khoảng 12-15% GDP, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hình thành các trung tâm logistics hiện đại.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu phát triển hạ tầng logistics đồng bộ với hệ thống giao thông quốc gia, vùng và địa phương; tăng năng lực kết nối đường bộ, đường sắt, hàng hải, đường thủy và hàng không, đồng thời tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật về logistics, vận tải đa phương thức, hàng hải, đường thủy, hải quan, thương mại, giao dịch điện tử và đầu tư.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển từ phát triển logistics theo địa giới hành chính sang tổ chức logistics theo vùng kinh tế, hành lang kinh tế và chuỗi cung ứng.

“Logistics không có ranh giới hành chính, do đó các địa phương không thể tự xây dựng hệ thống logistics khép kín mà phải đồng bộ, kết nối và chia sẻ hiệu quả”, ông nói.

Hải Phòng được yêu cầu phát huy vai trò đầu tàu

Đối với Vùng đồng bằng sông Hồng, Phó Thủ tướng yêu cầu xây dựng hệ thống quy hoạch đầy đủ, phân bố sản xuất hợp lý, phát triển hạ tầng giao thông, đô thị và hậu cần logistics có khả năng kết nối mạnh mẽ.

Các địa phương cần phối hợp phát triển logistics theo vùng, gắn với hành lang kinh tế Bắc - Nam, hành lang Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và vành đai ven biển Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh, nhằm hình thành chuỗi cung ứng đồng bộ, hạn chế tình trạng đầu tư phân tán, trùng lặp, lãng phí.

Riêng Hải Phòng, Phó Thủ tướng đề nghị thành phố tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, nghiên cứu mô hình phát triển tích hợp cảng biển - logistics - công nghiệp - thương mại - đô thị, nhất là tại khu vực Lạch Huyện, Nam Đồ Sơn, gắn với Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng.

Theo ông, hệ thống cảng cửa ngõ quốc tế và logistics đa phương thức cần được Hải Phòng xác định là lợi thế đặc sắc, động lực tăng trưởng quan trọng trong dài hạn. Cộng đồng doanh nghiệp cần chủ động tham gia xây dựng chính sách, đổi mới công nghệ, đầu tư nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường liên kết để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước và quốc tế đầu tư lâu dài, bền vững tại Việt Nam.