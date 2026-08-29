Từ thực tiễn người trẻ thời nay dần xa cách, ít trò chuyện và ngại bày tỏ tình cảm với bố mẹ, chương trình truyền hình thực tế Dấu chân tình thân ra đời với mong muốn rút ngắn khoảng cách vô hình giữa đôi bên, thắt chặt tình thân hai thế hệ.

Đạo diễn Lương Thanh Tùng nhấn mạnh chương trình không theo công thức kịch bản gay cấn mà đưa các nhân vật vào hành trình khám phá văn hóa ở các địa danh khác nhau.

Trong chuyến du lịch đầu tiên đó, người trẻ sẽ nấu ăn cho bố mẹ, làm bố mẹ cười mỗi ngày, thực hiện một yêu cầu bất kỳ của bố mẹ… Qua đó, những người con từ người được chăm trở thành người chăm sóc bố mẹ, biết và hiểu bố mẹ thật sự cần gì; còn bậc phụ huynh thấy sự nỗ lực, thấu hiểu tâm tư và áp lực của con cái.

Mùa đầu tiên là hành trình gắn kết của 3 gia đình nghệ sĩ trẻ gồm diễn viên Võ Điền Gia Huy, fashionista Châu Bùi và streamer Hậu Hoàng.

Châu Bùi, Hậu Hoàng lần đầu công khai bố mẹ trên sóng truyền hình. Ảnh: NSX

Trong đó, Châu Bùi và bố - ông Bùi Mạnh Cường đến bản Khanh, sát bìa rừng Vườn quốc gia Cúc Phương (Phú Thọ). Ông Cường từng là chiến sĩ đặc công, có vốn sống phong phú và kỹ năng đi rừng thành thạo. Trong chuyến đi rừng cùng con gái, hình ảnh người cha nghiêm khắc, ít chia sẻ cảm xúc, người Châu Bùi “sợ nhất trên đời” biến mất, thay vào đó trở thành điểm tựa đáng tin cậy cho cô xuyên suốt hành trình.

"Quãng thời gian tuyệt vời này đã giúp tôi và bố có thể nói chuyện, chia sẻ nhiều và hiểu nhau hơn. Tôi đã không còn sợ bố sau 29 năm có mặt trên cõi đời này", Châu Bùi nói.

Diễn viên Võ Điền Gia Huy và mẹ - bà Bùi Thị Quí được sắp xếp đến thăm làng chài ở Giao Hưng, Ninh Bình. Lần đầu đi xa nhà hàng nghìn cây số, hai mẹ con trở thành những người bạn đồng hành đúng nghĩa, cùng học cách làm quen với nhịp sống ngư dân và nhận ra rằng món quà lớn nhất dành cho bố mẹ đôi khi chỉ là sự hiện diện của con cái.

Võ Điền Gia Huy xúc động hôn má mẹ. Ảnh: Chụp màn hình

Anh xúc động hôn má mẹ, chia sẻ với ê-kíp: "Tôi nhận ra mẹ luôn mong muốn được ở bên mình nhưng tôi lại không có thời gian để ở bên mẹ. Chương trình là những thước phim tuyệt vời nhất mà hai mẹ con có từ trước đến giờ”.

Dấu chân tình thân sẽ lên sóng từ tối nay (29/8).