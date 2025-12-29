Lời chúc kỷ niệm ngày cưới lãng mạn dành cho vợ/chồng

1. Mỗi năm hôn nhân đều là một hành trình đáng nhớ. Mỗi khoảnh khắc bên em đều là bản tình ca hạnh phúc mà anh mong được nghe mãi mãi.

Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của đôi ta. Chúc cho em mãi luôn tươi trẻ và là món quà quý giá nhất mà cuộc đời đã ban tặng cho anh.

2. Tương lai có thể nhiều điều bất ngờ, nhưng em hãy yên tâm rằng phía trước luôn có anh đồng hành. Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của chúng ta.

Ảnh minh họa: P.X

3. Nếu được gặp lại em như lần đầu tiên, anh vẫn sẽ chọn yêu em thêm một lần nữa. Và nếu em hỏi: “Anh có còn yêu em không?”, câu trả lời mãi là: “Anh yêu em cho tới khi cuộc sống này kết thúc”. Happy Anniversary em yêu!

4. Anh tin rằng khi có nhau, chúng ta sẽ hạnh phúc. Đến bây giờ và cả sau này, anh vẫn tin vào điều đó. Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới, tình yêu của anh.

5. Anh đã thay đổi cả thế giới của em theo cách tuyệt vời nhất. Em hứa sẽ mãi yêu anh và không bao giờ thay đổi tình cảm này.

6. Ngày này mỗi năm với em luôn là một món quà đặc biệt. Cảm ơn anh vì đã yêu thương và thấu hiểu, để em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất.

7. Từ ngày có anh, em tin tình yêu của mình là đúng đắn. Hãy cùng nhau đi qua mọi chặng đường, mãi mãi bên nhau. Chúc mừng ngày kỷ niệm cưới của chúng ta.

8. Có anh bên cạnh, em thấy mình thật may mắn. Dù đôi lúc có cãi vã, nhưng trên hết chúng ta luôn nắm tay nhau vượt qua khó khăn. Cảm ơn anh đã yêu thương em, mãi yêu anh!