Bố mẹ là người đã đã dạy các con biết sống tử tế, biết cố gắng, biết yêu thương và biết trân trọng từng điều nhỏ bé trong cuộc sống. Nhờ có bố mẹ, chúng con mới có được ngày hôm nay - trưởng thành, mạnh mẽ và luôn được tiếp thêm sức mạnh từ mái ấm gia đình.

Sinh nhật bố mẹ không chỉ là ngày kỷ niệm thêm 1 tuổi mới, mà còn là dấu mốc để chúng ta tri ân đấng sinh thành - những người đã dành cả cuộc đời để yêu thương, hy sinh và nuôi dưỡng mình trưởng thành.

Ảnh minh họa (AI)

Dưới đây là những lời chúc ấm áp, chân thành nhất để gửi tới bố mẹ trong ngày sinh nhật:

1. Cha mẹ sinh con, nuôi con cực nhọc, chở che con qua bao nắng mưa với lòng thương không bờ không bến. Dù con cõng cha mẹ đi trọn vòng trái đất cũng chưa trả hết công ơn này. Cảm ơn cuộc đời đã cho con được làm con của bố mẹ. Chúc bố mẹ luôn vui vẻ và hạnh phúc không chỉ trong ngày hôm nay mà còn tất cả những ngày còn lại nữa.

2. Lấy khó khăn của bố làm động lực, lấy nụ cười của mẹ làm chỗ dựa, lấy tình yêu thương của ba mẹ làm điểm tựa đến thành công. Con xin chúc mừng sinh nhật người đã trao cho con cả cuộc đời.

3. Có ô tô trước cửa, ăn sang, ở nhà lầu không phải giàu, có bố mẹ ở nhà mới là có phúc dù là nhà ngói đỏ. Cha mẹ còn, cuộc đời còn chỗ trú. Cảm ơn cha mẹ vì những năm tháng đã qua, cảm ơn cha mẹ vì những thứ lành lặn nhất, nguyên vẹn nhất mà cha mẹ có để dành cho con. Con xin chúc bố mẹ thân tâm an lạc, không bệnh tật, không ưu phiền, mỗi ngày đều được sống trong yêu thương, bình an.

4. Nơi nào có mẹ, nơi đó là nhà. Có thêm cả ba, vô vàn hạnh phúc. Chúc mừng sinh nhật bố/mẹ. Chúc bố/mẹ luôn khoẻ mạnh, bình an, sống an nhiên, hạnh phúc bên nhau trong những năm tháng tuổi già. Không bận lòng, không phiền muộn, vui vẻ và dành cho nhau những kỷ niệm đẹp khi còn có nhau. Mọi thứ cứ đơn giản như thế này là đủ rồi!

5. Chúc mừng sinh nhật bố/mẹ yêu của con. Con cảm ơn bố/mẹ đã chịu bao vất vả để sinh ra và nuôi con khôn lớn. Bao năm qua được sống vui vẻ, bình yên trong vòng tay chở che của bố mẹ. Đến khi ra ngoài xã hội bon chen, áp lực, con mới hiểu được sự vất vả và khổ tâm của bố mẹ. Con thật hạnh phúc khi được là con của bố mẹ và con muốn nói rằng “Con yêu bố mẹ nhiều lắm!”.

6. Chúc mừng sinh nhật bố/mẹ! Cảm ơn bố/mẹ đã luôn là trụ cột vững chắc, luôn âm thầm hy sinh cho gia đình, dạy con biết sống tử tế và kiên cường. Thương chúc bố/mẹ tuổi mới mạnh khỏe, bình an.

7. Cảm ơn bố/mẹ vì đã cho con tuổi thơ bình yên và một nền tảng vững chắc để trưởng thành, dạy con cách sống và yêu thương. Con biết ơn từng giọt mồ hôi bố mẹ đã đổ vì gia đình mình. Chúc bố mẹ mãi mạnh khỏe để đồng hành cùng con.

8. Mỗi năm qua đi, con lại thêm biết ơn vì vẫn còn bố mẹ bên cạnh. Cảm ơn bố mẹ đã hy sinh cả cuộc đời để nuôi dưỡng và yêu thương con vô điều kiện, luôn là điểm tựa vững chắc, là nơi bình yên nhất để con trở về. Chúc bố/mẹ sinh nhật vui vẻ, sống lâu, sống khỏe và luôn được bao bọc bởi yêu thương. Tuổi mới bình an - khỏe mạnh - hạnh phúc.

9. Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Những người mà ta gặp, không một người ngẫu nhiên. Tất cả những người xuất hiện trong cuộc đời con đều có những ý nghĩa nhất định nhưng thật may mắn làm sao có bố mẹ trong cuộc đời con. Nhân dịp sinh nhật bố mẹ, con chúc bố/mẹ luôn vui vẻ, mạnh khỏe để tiếp tục đồng hành cùng con lâu nhất có thể.

10. Không có hạnh phúc nào lớn hơn hạnh phúc còn cha mẹ. Không có tình cảm nào sánh bằng tình yêu thương của mẹ cha. Mong rằng bố mẹ có thể thấy con thay đổi và trưởng thành từng ngày. Kính chúc bố/mẹ sinh nhật vui vẻ, luôn mạnh khỏe và mãi ở bên cạnh cả gia đình mình nhé.