Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, các nam sinh hãy chuẩn bị những lời chúc ấn tượng và hài hước gửi đến ‘một nửa thế giới’ của lớp - như một cách thể hiện sự quan tâm và vui vẻ:

- Nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, tớ chúc cậu có làn da trắng muốt, đôi môi thắm dịu dàng và đặc biệt đôi chân ngắn sẽ dài thêm như đúng mơ ước của cậu nhé, ahaha! (Nhưng sự thật là tớ thích làn da ngăm, nụ cười duyên của cậu và thấy đôi chân cũng đủ dài rồi!)

- Tớ chẳng biết nói gì hơn, chúc cậu hay ăn chóng béo, mịn màng trắng trẻo, sức khỏe “như heo” và chúng ta có tình bạn chặt như keo nha!

- Chúc cậu luôn xinh đẹp và ngày càng có nhiều bạn nam đẹp trai như tớ theo đuổi!

- Nhân dịp 20/10, thay mặt những hot boy đẹp trai, tớ xin gửi đến cậu và các bạn nữ lớp mình lời chúc chân thành, luôn vui vẻ, tươi thắm như những đóa hoa, nhiều quà như hôm nay.

- Cảm ơn cậu đã vào học ở lớp... và làm bạn với tớ cũng như đám con trai của lớp mình. Có thể nói đây là một điều tuyệt vời đối với chúng tớ. Nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam, chúc cậu khỏe như voi, hay ăn chóng lớn và đạt được những ước mơ nhé!

Nữ sinh TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

- Mỗi lần cậu nở nụ cười là lại làm bọn con trai trong lớp chúng tớ “bủn rủn tay chân”. Chúc cậu ngày Phụ nữ Việt Nam thật vui, cười thật to hơn mọi ngày nhé.

- Hôm nay là ngày của phái nữ, trong đó có cả cậu đó, nên hãy tận dụng ngày này và “hành hạ” tớ đi. Song, nếu có nhiều quà quá thì nhớ chia cho tớ cũng được. Mãi vui vẻ và hạnh phúc nhé!

- Được nhận lời chúc này từ tớ, có nghĩa rằng cậu đích thị là nữ giới nhé. Hãy luôn vui vẻ, lạc quan và dịu dàng hơn nha!

- Ngày của bạn đến rồi! Hãy làm nũng hơn, cười nhiều hơn và làm cho mọi người xung quanh nhiễm “sự lầy lội” của bạn. Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ và đáng nhớ!

- Xin được gửi đến cậu một lời chúc ngọt hơn cả mía lùi, đảm bảo vui cả ngày: "Chúc cậu 20/10 thật vui, học giỏi, luôn tươi tắn và sớm có người thương. Còn nếu chưa có ai… thì cứ tạm để tớ lo nhé!".

- Chúc cậu 20/10 vui vẻ, càng ăn càng xinh, càng học càng giỏi và... càng nói nhiều thì càng đáng yêu!

- Chúc bạn nữ của lớp mình luôn rạng rỡ như buổi sáng không có tiết kiểm tra. Nếu hôm nay có ai tặng quà, nhớ chia tớ một nửa nhé!

- Chúc các bạn nữ lớp ta mãi giữ phong độ: đi học đúng giờ, nộp bài đúng hạn và luôn xinh đẹp như ảnh Instagram!

- Chúc mừng 20/10, hãy vui và luôn nhiều năng lượng nhé, vì nếu không có bạn, lớp mình thiếu đi hẳn sự “ồn ào”.

- Chúc mừng 20/10, chúc bạn của tớ ngày một xinh đẹp hơn, không phải chụp 100 tấm selfie mà chỉ lựa được 1 tấm nhé.

- Chúc cậu luôn là "nữ chính" của cuộc đời mình - xinh đẹp bên ngoài, mạnh mẽ và ấm áp bên trong.