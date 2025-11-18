Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là dịp đặc biệt để học sinh, phụ huynh và cộng đồng gửi lời tri ân tới những người thầy, người cô đã tận tụy giảng dạy và truyền cảm hứng. Nếu bạn đang tìm lời chúc ngày 20/11 cho thầy cô giáo bằng tiếng Anh ngắn gọn, năm 2025 này, bài viết dưới đây sẽ giúp bạn chọn những câu chúc ý nghĩa và dễ nhớ nhất.

- Happy Vietnamese Teachers’ Day! Thank you for all your guidance, support, and inspiration.

(Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam! Cảm ơn thầy/cô vì đã luôn chỉ dẫn, hỗ trợ và truyền cảm hứng cho chúng em).

- Happy Teachers’ Day! I want to thank you not only for teaching me lessons from books but also for guiding me through life. Your patience, dedication, and passion inspire me every day to become a better person. I hope this special day brings you joy, love, and all the appreciation you truly deserve.

(Chúc mừng ngày Nhà giáo! Con muốn cảm ơn thầy/cô không chỉ vì đã dạy con kiến thức, mà còn vì đã hướng dẫn con trong cuộc sống. Sự kiên nhẫn, tận tâm và đam mê của thầy/cô luôn truyền cảm hứng cho con mỗi ngày. Mong rằng ngày đặc biệt này mang đến niềm vui, yêu thương và sự trân trọng xứng đáng dành cho thầy/cô).

20/11 là dịp tri ân và dành những lời chúc tốt đẹp tới các thầy cô hết lòng vì học trò. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

- Thank you for making learning exciting and inspiring for us. Happy Teachers’ Day!

(Cảm ơn thầy/cô đã biến việc học của chúng em trở nên thú vị và tràn đầy hứng thú!)

- Wishing you a wonderful Vietnamese Teachers’ Day! You not only impart knowledge but also teach us values, courage, and confidence. Thank you for shaping our minds and hearts. May your day be filled with happiness, pride, and countless smiles from your students.

(Chúc thầy/cô ngày Nhà giáo Việt Nam thật tuyệt vời! Thầy/cô không chỉ truyền kiến thức mà còn dạy chúng em những giá trị, sự dũng cảm và tự tin. Cảm ơn thầy/cô đã vun đắp tâm hồn và trí tuệ cho chúng con. Chúc ngày của thầy/cô ngập tràn hạnh phúc, niềm tự hào và những nụ cười của học trò).

- Thank you for making math easy and fun! You are the best!

(Cảm ơn thầy đã biến môn Toán trở nên dễ dàng và thú vị hơn! Thầy là thầy giáo tuyệt vời nhất với chúng em!)

- Thank you, teacher, for always believing in me and helping me reach my full potential. Wishing you good health and a meaningful, joyful Teachers’ Day.

(Cảm ơn thầy vì đã luôn tin tưởng và giúp em phát huy tốt nhất khả năng của mình. Chúc thầy luôn mạnh khỏe và có một ngày 20/11 thật ý nghĩa, tràn ngập niềm vui).

-Thank you for always encouraging me and turning every challenge into a chance to grow. Happy Teachers’ Day to my teacher who inspires me the most!

(Cảm ơn thầy/cô luôn động viên em và biến mỗi thử thách thành cơ hội để trưởng thành. Chúc thầy/cô ngày 20/11 thật vui và là người truyền cảm hứng lớn nhất của em!)

- Knowledge may fade, but your teachings live forever in our hearts. Happy Teachers’ Day! Wishing you health, happiness, and success in teaching.

(Kiến thức có thể phai mờ nhưng sự dạy bảo của thầy vẫn sống mãi trong trái tim chúng em! Chúc mừng thầy ngày 20/11! Chúc thầy sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp.

- Happy Vietnamese Teachers' Day! Thank you for believing in us, guiding us patiently, and encouraging us to reach our full potential. I hope today brings you the same joy and fulfillment you give to us every day.

(Chúc mừng ngày 20/11! Cảm ơn thầy/cô đã tin tưởng chúng em, kiên nhẫn hướng dẫn và khích lệ chúng em phát huy tối đa tiềm năng. Mong rằng ngày hôm nay mang đến cho thầy/cô niềm vui và sự trọn vẹn như những gì thầy/cô đã dành cho chúng em mỗi ngày).

- Happy Teachers’ Day! Thank you for always being patient, encouraging, and supporting me. You not only teach me knowledge but also help me grow into a better, kinder person. Wishing you peace and continued success in your teaching career!

(Mừng ngày 20/11! Con cảm ơn thầy/cô vì đã luôn kiên nhẫn, khích lệ và hỗ trợ con. Thầy cô không chỉ dạy con kiến thức mà còn giúp con trưởng thành, tử tế hơn. Chúc thầy/cô luôn bình an, thành công trong sự nghiệp trồng người!).

- On this Vietnamese Teachers’ Day, I want to express my gratitude for all the time, effort, and love you put into teaching. You’ve made a lasting impact on my life, and I hope today brings you as much joy as you’ve given to all your students.

(Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, con muốn bày tỏ lòng biết ơn vì tất cả thời gian, công sức và tình yêu mà thầy/cô đã dành cho việc giảng dạy. Thầy/cô đã để lại dấu ấn sâu sắc trong cuộc đời con, và con hy vọng hôm nay mang đến cho thầy/cô niềm vui như những gì thầy/cô đã dành cho học trò.

- Happy Teachers’ Day! I’m so lucky to have a teacher who teaches not only knowledge but also how to live. Wishing you a day full of smiles and love!

(Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam! Con thật may mắn khi có thầy/cô tận tâm, dạy con không chỉ kiến thức mà còn cách sống. Chúc thầy/cô một ngày tràn ngập tiếng cười và yêu thương).