Tháng 7/1946 tại Paris, một tổ chức quốc tế của các nhà giáo tiến bộ được thành lập mang tên Liên hiệp Quốc tế các Công đoàn Giáo dục (tiếng Pháp: Fédération Internationale Syndicale des Enseignants - viết tắt là FISE).

Đến năm 1949, tại hội nghị ở Warszawa (Ba Lan), FISE đã thông qua “Hiến chương các Nhà giáo” gồm 15 chương. Nội dung chính của bản Hiến chương là: Đấu tranh chống lại mọi quan điểm, phương pháp giáo dục lạc hậu, phản động, phản khoa học; Xây dựng một nền giáo dục tiến bộ, dân chủ và khoa học; Bảo vệ quyền lợi chính đáng về vật chất, tinh thần của các nhà giáo; Đề cao vị trí và vai trò của nghề dạy học trong xã hội.

Tại Việt Nam, trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã liên hệ với FISE nhằm: Tố cáo tội ác của thực dân xâm lược trên các diễn đàn quốc tế; Giới thiệu thành tích của nền giáo dục cách mạng; Tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của giáo giới tiến bộ trên thế giới đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam.

Mùa xuân năm 1953, Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục Nguyễn Khánh Toàn dẫn đầu đã dự Hội nghị FISE tại Viên (Áo). Hội nghị này kết nạp Công đoàn Giáo dục của một số nước, trong đó có Việt Nam vào tổ chức FISE.

Từ ngày 26 đến 30/8/1957, tại Hội nghị FISE ở Warszawa (Ba Lan) với 57 nước tham dự, tổ chức đã quyết định lấy ngày 20/11 hằng năm làm Ngày Quốc tế Hiến chương các Nhà giáo.

Ngày 20/11/1958, Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Hiến chương các Nhà giáo lần đầu tiên trên toàn miền Bắc. Những năm sau, ngày lễ tiếp tục được tổ chức tại các vùng giải phóng ở miền Nam, trở thành ngày hội truyền thống của giáo giới Việt Nam.

Trong ngày 20/11/1958, từ Hà Nội, Vĩnh Linh đến các vùng biên giới, hải đảo, các trường học đều tổ chức hoạt động phong phú. Hàng nghìn lá thư của giáo viên, học sinh, sinh viên miền Bắc gửi lên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chính phủ, bày tỏ quyết tâm học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng nền giáo dục xã hội chủ nghĩa và đấu tranh thống nhất đất nước.

Từ miền Nam, nhiều thư và thông điệp cũng được gửi qua Đài Tiếng nói Việt Nam, thể hiện tinh thần yêu nước, phản đối chế độ Mỹ - Diệm, đòi quyền học tập, ủng hộ giáo giới miền Bắc và đấu tranh cho độc lập, thống nhất dân tộc.

Hằng năm, nhân dịp này, các cơ quan giáo dục xuất bản tập san đặc biệt, cổ vũ tinh thần đấu tranh và tôn vinh sự hy sinh của đội ngũ nhà giáo trong kháng chiến.

Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 167/HĐBT, quyết định lấy ngày 20/11 hằng năm là Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Tư liệu

Sau khi đất nước thống nhất, với ý nghĩa nhân văn sâu sắc và truyền thống tốt đẹp của ngày 20/11, Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ VIII (tháng 4/1982) cùng các cơ quan quản lý giáo dục đã kiến nghị Chính phủ lấy ngày 20/11 làm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Ngày 26/9/1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Quyết định số 167/HĐBT chính thức công nhận 20/11 là Ngày Nhà giáo Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 167-HĐBT VỀ NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Điều 1. Từ nay hàng năm sẽ lấy ngày 20/11 là ngày Nhà giáo Việt Nam.

Điều 2. Để ngày 20/11 có ý nghĩa thiết thực, hàng năm, từ tháng 10 các cấp chính quyền và đoàn thể cần họp để xem xét tình hình công tác và hoạt động của đội ngũ giáo viên ở địa phương mình; kiểm điểm những việc đã làm và đề ra những việc cần tiếp tục làm nhằm động viên đội ngũ giáo viên phát huy truyền thống tốt đẹp của giáo giới Việt Nam, rèn luyện phẩm chất và năng lực, làm gương sáng cho học sinh noi theo. Về phía giáo viên, cần có những hình thức sinh hoạt phong phú nhằm nâng cao nhận thức về vinh dự và trách nhiệm của người giáo viên trong xã hội nước ta ngày nay, từ đó ra sức phấn đấu làm tốt hơn nhiệm vụ cao cả của mình.

Điều 3. Việc tổ chức ngày 20/11 hàng năm do Ủy ban nhân dân và hội đồng giáo dục các cấp chủ trì, có sự phối hợp với các ngành giáo dục và các đoàn thể nhân dân. Các cấp, các ngành cần phân công cán bộ lãnh đạo đi thăm hỏi giáo viên, tổ chức các cuộc họp mặt thân mật với giáo viên, nhân dịp này có thể tổ chức khen thưởng các giáo viên có thành tích.

Việc tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam cần được tiến hành trọng thể và thiết thực, tránh hình thức phô trương, gây phiền hà cho học sinh và cha mẹ học sinh.

Điều 4. Trong ngày 20 tháng 11, các trường có thể sắp xếp lại việc học tập và giảng dạy để giáo viên được nghỉ và tham gia các sinh hoạt của trường và của địa phương.

Như vậy từ năm 1982, ngày 20/11 đã trở thành ngày hội lớn của ngành giáo dục và của toàn xã hội. Đây cũng là dịp để học trò bày tỏ lòng biết ơn, sự kính trọng và tri ân sâu sắc, để mỗi nhà giáo thêm tự hào, thêm động lực tiếp tục sứ mệnh cao quý của mình.