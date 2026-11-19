Bên cạnh những câu chúc bằng tiếng Việt, một lời chúc ngày 20/11 bằng tiếng Anh ngắn gọn, ý nghĩa cũng là cách thể hiện tình cảm đặc biệt dành cho thầy cô, những người đã tận tâm dạy dỗ mình.

Dưới đây là tổng hợp những lời chúc ngày 20/11 bằng tiếng Anh hay, dễ nhớ, kèm bản dịch tiếng Việt để bạn tham khảo.

Lời chúc 20/11 bằng tiếng Anh ngắn gọn, ý nghĩa

- Happy Vietnamese Teachers' Day!

Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam!

- Wishing you a wonderful Teachers' Day!

Chúc thầy/cô có một ngày Nhà giáo thật tuyệt vời!

- Thank you for being a great teacher!

Cảm ơn thầy/cô vì đã là một người giáo viên tuyệt vời!

- You are the best teacher ever!

Thầy/cô là người giáo viên tuyệt vời nhất!

- Thank you for everything you have taught me!

Cảm ơn thầy/cô vì tất cả những điều đã dạy em!

Món quà nhỏ tự tay làm của học sinh dành cho cô giáo. Ảnh: NVCC

- May your day be filled with joy and love!

Chúc thầy/cô có một ngày ngập tràn niềm vui và yêu thương!

- You inspire me every day!

Thầy/cô truyền cảm hứng cho em mỗi ngày!

- Thank you for your patience and kindness!

Cảm ơn thầy/cô vì sự kiên nhẫn và lòng tốt!

- Have a beautiful and memorable Teachers' Day!

Chúc thầy/cô có một ngày Nhà giáo thật đẹp và đáng nhớ!

- You are more than a teacher; you are like a second parent to us.

Thầy/cô không chỉ là người dạy học mà còn giống như người cha, người mẹ thứ hai của chúng em.

- Thank you for making our class a happy family.

Cảm ơn thầy/cô đã biến lớp học thành một gia đình hạnh phúc.

- Thank you for being a part of my journey.

Cảm ơn thầy/cô đã là một phần trong hành trình trưởng thành của em.

- Although I am no longer your student, I will always be grateful to you.

Dù không còn là học trò của thầy/cô, em vẫn luôn biết ơn thầy/cô.

- Your words still inspire me today.

Những lời dạy của thầy/cô vẫn truyền cảm hứng cho em đến hôm nay.

- Thank you for helping me become who I am today.

Cảm ơn thầy/cô đã giúp em trưởng thành và có được ngày hôm nay.

- Thank you for making every lesson meaningful.

Cảm ơn thầy/cô đã khiến mỗi bài học đều trở nên ý nghĩa.

- Your passion for teaching inspires us all.

Niềm đam mê giảng dạy của thầy/cô truyền cảm hứng cho tất cả chúng em.

Những câu chúc 20/11 bằng tiếng Anh hay để viết thiệp

Nếu muốn viết lời chúc dài hơn một chút trong thiệp tặng thầy cô, bạn có thể tham khảo những mẫu sau:

- Happy Vietnamese Teachers' Day! Thank you for your patience, kindness and dedication. Your lessons have inspired me to become a better person. I wish you good health, happiness and success.

Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam! Cảm ơn thầy/cô vì sự kiên nhẫn, lòng tốt và sự tận tâm. Những bài học của thầy/cô đã truyền cảm hứng để em trở thành người tốt hơn. Chúc thầy/cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

- Dear Teacher, thank you for always supporting and encouraging me. I will never forget the valuable lessons you have taught me. Wishing you a wonderful Teachers' Day!

Thưa thầy/cô, cảm ơn thầy/cô đã luôn ủng hộ và động viên em. Em sẽ không bao giờ quên những bài học quý giá mà thầy/cô đã dạy. Chúc thầy/cô có một ngày Nhà giáo thật tuyệt vời!

- On this special day, I want to express my deepest gratitude to you. Thank you for being a wonderful teacher and a great inspiration. May your life be filled with joy, love and success!

Trong ngày đặc biệt này, em muốn gửi tới thầy/cô lòng biết ơn sâu sắc nhất. Cảm ơn thầy/cô vì đã là một người giáo viên tuyệt vời và nguồn cảm hứng lớn. Chúc cuộc sống của thầy/cô luôn tràn ngập niềm vui, tình yêu thương và thành công!

- Happy Teachers' Day! Your dedication and passion have made a lasting difference in my life. Thank you for everything. I wish you endless happiness and good health.

Chúc mừng Ngày Nhà giáo! Sự tận tâm và niềm đam mê của thầy/cô đã tạo nên những ảnh hưởng tốt đẹp lâu dài trong cuộc đời em. Cảm ơn thầy/cô vì tất cả. Chúc thầy/cô luôn hạnh phúc và mạnh khỏe.