Lời chúc Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 cho gia đình, người thân

1. Nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, chúc gia đình mình luôn luôn giàu sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Cả nhà luôn tin tưởng, yêu thương nhau thì mọi khó khăn, thử thách đều có thể vượt qua.

2. Hôm nay là Ngày Quốc tế Hạnh Phúc, cả nhà mình sắp xếp công việc, trở về sớm hơn một chút để sum vầy vào bữa cơm tối nhé. Hy vọng mỗi ngày của gia đình ta, đều là một ngày ngập tràn niềm vui và hạnh phúc.

3. Năm nay gia đình mình không thể đón Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 bên nhau nhưng con tin rằng, trái tim mỗi thành viên luôn hướng về nhau. Gia đình hạnh phúc chính là động lực giúp con vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Con luôn tự hào về gia đình mình.

4. Con chúc ông bà, bố mẹ và đại gia đình ta Ngày Quốc tế Hạnh phúc thật nhiều niềm vui. Con mong cả nhà luôn sống vui, sống khỏe, ngập tràn yêu thương.

5. Chúc con yêu một ngày mới tốt lành và may mắn. Hôm nay là Ngày Quốc tế Hạnh phúc nên hãy dành thêm chút thời gian làm điều khiến mình hạnh phúc con nhé! Bố mẹ luôn yêu con!

6. Bố mẹ thân mến, từ khi con sinh ra đời, mỗi ngày với con đều ngày hạnh phúc. Con biết ơn vì được làm con của bố mẹ, được yêu thương, chăm sóc vô điều kiện. Con mong gia đình ta ngày nào cũng đong đầy hạnh phúc!

7. Không chỉ Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, con chúc cả nhà bất kỳ ngày nào trong năm cũng là ngày Hạnh phúc!

8. Nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc, cháu chúc ông bà luôn sống vui, sống khỏe, gia đình mình luôn sum vầy, hòa thuận và tràn ngập tiếng cười.