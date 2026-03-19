1. Nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, chúc gia đình mình luôn luôn giàu sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Cả nhà luôn tin tưởng, yêu thương nhau thì mọi khó khăn, thử thách đều có thể vượt qua.
2. Hôm nay là Ngày Quốc tế Hạnh Phúc, cả nhà mình sắp xếp công việc, trở về sớm hơn một chút để sum vầy vào bữa cơm tối nhé. Hy vọng mỗi ngày của gia đình ta, đều là một ngày ngập tràn niềm vui và hạnh phúc.
3. Năm nay gia đình mình không thể đón Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 bên nhau nhưng con tin rằng, trái tim mỗi thành viên luôn hướng về nhau. Gia đình hạnh phúc chính là động lực giúp con vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Con luôn tự hào về gia đình mình.
4. Con chúc ông bà, bố mẹ và đại gia đình ta Ngày Quốc tế Hạnh phúc thật nhiều niềm vui. Con mong cả nhà luôn sống vui, sống khỏe, ngập tràn yêu thương.
5. Chúc con yêu một ngày mới tốt lành và may mắn. Hôm nay là Ngày Quốc tế Hạnh phúc nên hãy dành thêm chút thời gian làm điều khiến mình hạnh phúc con nhé! Bố mẹ luôn yêu con!
6. Bố mẹ thân mến, từ khi con sinh ra đời, mỗi ngày với con đều ngày hạnh phúc. Con biết ơn vì được làm con của bố mẹ, được yêu thương, chăm sóc vô điều kiện. Con mong gia đình ta ngày nào cũng đong đầy hạnh phúc!
7. Không chỉ Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, con chúc cả nhà bất kỳ ngày nào trong năm cũng là ngày Hạnh phúc!
8. Nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc, cháu chúc ông bà luôn sống vui, sống khỏe, gia đình mình luôn sum vầy, hòa thuận và tràn ngập tiếng cười.
1. Nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc, anh muốn nói với em, em chính là điều hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời anh. Mỗi ngày có em, anh đều cảm thấy hạnh phúc.
2. Cảm ơn em/anh đã đến và làm cuộc sống của anh/em trở nên ý nghĩa hơn. Chúc mỗi ngày của chúng ta đều là ngày hạnh phúc!
3. Mong rằng dù cuộc sống có nhiều thử thách, chúng ta vẫn luôn chọn ở bên nhau và cùng nhau hạnh phúc.
4. Chúc một nửa yêu thương của anh/em luôn vui vẻ, bình an và mãi là lý do khiến anh/em mỉm cười mỗi ngày.
5. Hạnh phúc với anh/em không phải điều gì xa xôi, mà là mỗi sáng thức dậy đều có em/anh bên cạnh.
6. Chúc anh/em một Ngày Quốc tế Hạnh phúc thật nhiều hạnh phúc! Anh/em sẽ không ngừng cố gắng để có thể khiến em/anh trở nên hạnh phúc hơn mỗi ngày.
1. Chúc bạn một ngày 20/3 thật nhiều niềm vui, luôn giữ nụ cười và lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh.
2. Mong rằng công việc của bạn luôn thuận lợi, cuộc sống của bạn luôn bình an và mỗi ngày của bạn đều tràn ngập hạnh phúc.
3. Ngày Quốc tế Hạnh phúc, chúc bạn không chỉ thành công trong công việc mà còn hạnh phúc trong cuộc sống.
4. Chúc bạn luôn tràn đầy năng lượng tích cực, làm việc hiệu quả và tận hưởng cuộc sống thật trọn vẹn.
5. Cảm ơn vì bạn đã là một người đồng nghiệp/bạn bè tuyệt vời. Chúc bạn luôn hạnh phúc và may mắn.
6. Chúc bạn một ngày 20/3 thật nhẹ nhàng, vui vẻ. Mong bạn sẽ có thêm thật nhiều những người bạn/đồng nghiệp dễ thương như mình để ngày nào cũng ngày hạnh phúc!